Животные, которые питаются кровью

Перед вами ленточный червь солитер — на фото показана передняя часть его тела: глаза (две присоски), еще две находятся на другой стороне головы. А во рту — хитиновые крючки, через которые ленточный червь прикрепляется к стенкам тонкой кишки.
Ленточные черви
Тенеииды — это род паразитов, широко известных как ленточные черви. Науке знакомы 32 вида ленточных червей, которые паразитируют на различных животных. Однако только два вида гельминтов поражают человека. Это Taenia saginata — бычий цепень и Taenia solium — свиной цепень. Бычий цепень живет в кишечнике и может достигать в длину от 2 до 5 метров. Известны случаи, когда размеры паразита достигали 10 метров. Если не предпринимать никаких действий, бычий цепень может жить в кишечнике человека около 18-20 лет. А вот свиной цепень, он же солитер, достигает в длину 2-3 метра. Солитер также живет в кишечнике человека, который, кстати, является его окончательным хозяином, а вот свиньи и другие животные — промежуточными.
И снова солитер, уж очень фотогеничный гематофаг
Лобковая вошь
Лобковая вошь или площица — это насекомое-эктопаразит человека, длина которого составляет от 1 до 3 миллиметров.половых органах, реже в подмышечных впадинах и в области живота. Лобковые вши вызывают заболевание под названием педикулез или фтириаз, которое характеризуется раздражением кожи. Площицы, как правило, передаются половым путем, хотя не исключены случаи заражения при тесном контакте с одеждой носителя. Кстати, эксперты отмечают, что мода на удаление лобковых волос поставила этих эктопаразитов под угрозу исчезновения. Так выглядит лобковая вошь — эктопаразит человека
Морские миноги
Hyperoarties широко известны как морские миноги. Это очень примитивный вид, внешне похожий на угрей, хотя никак не связанный с ними. Тело миног желеобразное и цилиндрическое, без чешуек и очень скользкое. Пасть морской миноги круглой формы с присосками, поэтому животное может питаться кровью кого угодно. В длину морские миноги могут достигать 1 метра, вес этих гематофагов может доходить до 1 кг. Как только минога прикрепляется к жертве, его многочисленные зубы и язык царапают кожу, чтобы добыть кровь. Любимой добычей морских миног являются акулы, лосось и другие морские млекопитающие. Некоторые морские миноги могут достигать 120 см в длину и весить 2-3 кг
Медицинская пиявка
Медицинская пиявка (Hirudo medicinalis) — это вид кольчатых червей из подкласса пиявок. Это паразит, который питается кровью человека и животных, о чем известно с давних времен. Его естественной средой обитания является пресная вода, поэтому медицинские пиявки обычно встречаются в озерах или водоемах с грязью на дне и в зарослях камыша. Эта пиявка способна различать и чувствовать свет, температуру и влажность. Как только она присасывается к добыче, то не выпускает ее, пока полностью не насытится. Медицинские пиявки веками использовались в медицине. В Древней Греции и Риме их использовали, так как верили, что пиявки излечивают все виды болезней. В наши дни использование медицинских пиявок настолько популярно, что они стали исчезающим видом. Так питается медицинская пиявка
Чесоточный зудень
Перед вами чесоточный зудень, чрезвычайно неприятный гость на теле человека Чесоточный зудень (Sarcoptes scabiei) представляет собой разновидность клеща яйцевидной формы с 4 парами ножек и размером всего 0,23 мм. Его жертвами являются животные и человек. Чесоточный зудень вызывает, как вы, вероятно, уже поняли, чесотку. Эта болезнь чрезвычайно заразна. Этот гематофаг роет в коже человека ходы, попутно питаясь кровью и размножаясь. Тем самым клещи вызывают сильный зуд, который усиливается по ночам.
