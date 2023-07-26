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В Лондоне из канализации извлекли многотонную жировую глыбу размером с 11 автобусов


В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.

В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.

Часто случается так, что люди живут в своих домах по принципу «у меня все хорошо, а что за дверью – меня не касается». Именно по причине подобного безразличия и безответственности в Лондоне случился инцидент, который попал во все мировые СМИ. Дело в том, что под землей канализацию забила гигантская жировая масса весом 130 тонн и длиной 250 метров. Она появилась «благодаря» жиру, подгузникам, предметам женской гигиены, презервативам, которые лондонцы смело отправляли в канализацию.

В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.

В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.

 

Подобные образования имеют официальное название «жирберг» (производные от «жир» и «берг» - «гора»). Когда люди жарят что-нибудь на сковороде, они обычно сливают остатки горячего масла в раковину. Другие решают, что лучше выбрасывать предметы гигиены не в мусорное ведро, а унитаз. Часть этих отходов оседает на стенах канализации, а потом превращается в плотную массу, постепенно увеличиваясь в размерах.
2 месяца команда из 8 человек извлекала жир из канализации.

2 месяца команда из 8 человек извлекала жир из канализации.

 

В восточной части Лондона дело дошло до того, что участок канализации длиной 250 метров (!) был практически полностью забит жирбергом. Понадобилась бригада из 8 человек, которые на протяжении почти 2 месяцев извлекали отвратную массу из-под земли. Общая масса жировой глыбы составила 130 тонн, что примерно равняется массе 11 двухэтажных автобусов.
Лондонская канализация оказалась забита жиром.

Лондонская канализация оказалась забита жиром.

 

Подобная проблема закупорки канализации жиром наблюдается не только в Лондоне, но и во всех городах мира. Возможно, стоит задуматься, прежде чем смывать в унитаз все подряд.

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В Лондоне из канализации извлекли многотонную жировую глыбу размером с 11 автобусов

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В Лондоне из канализации извлекли многотонную жировую глыбу размером с 11 автобусовПодписаться на мой Instagram
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