В Лондоне из канализации извлекли многотонную жировую глыбу размером с 11 автобусов

В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.

В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.

2 месяца команда из 8 человек извлекала жир из канализации.

Лондонская канализация оказалась забита жиром.