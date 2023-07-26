В Лондоне из канализации извлекли многотонную жировую глыбу размером с 11 автобусов

В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.
Часто случается так, что люди живут в своих домах по принципу «у меня все хорошо, а что за дверью – меня не касается». Именно по причине подобного безразличия и безответственности в Лондоне случился инцидент, который попал во все мировые СМИ. Дело в том, что под землей канализацию забила гигантская жировая масса весом 130 тонн и длиной 250 метров. Она появилась «благодаря» жиру, подгузникам, предметам женской гигиены, презервативам, которые лондонцы смело отправляли в канализацию.
В Лондоне из канализации вытащили многотонную жировую массу размером с 11 автобусов.
Подобные образования имеют официальное название «жирберг» (производные от «жир» и «берг» - «гора»). Когда люди жарят что-нибудь на сковороде, они обычно сливают остатки горячего масла в раковину. Другие решают, что лучше выбрасывать предметы гигиены не в мусорное ведро, а унитаз. Часть этих отходов оседает на стенах канализации, а потом превращается в плотную массу, постепенно увеличиваясь в размерах.
2 месяца команда из 8 человек извлекала жир из канализации.
В восточной части Лондона дело дошло до того, что участок канализации длиной 250 метров (!) был практически полностью забит жирбергом. Понадобилась бригада из 8 человек, которые на протяжении почти 2 месяцев извлекали отвратную массу из-под земли. Общая масса жировой глыбы составила 130 тонн, что примерно равняется массе 11 двухэтажных автобусов.
Лондонская канализация оказалась забита жиром.
Подобная проблема закупорки канализации жиром наблюдается не только в Лондоне, но и во всех городах мира. Возможно, стоит задуматься, прежде чем смывать в унитаз все подряд.
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