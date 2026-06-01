8 товаров, которые сделают работу на даче приятной и комфортной

Уже открыли дачный сезон? Тогда самое время обновить свой инвентарь для работы на участке. В этом году предлагаем сделать работу в саду и в огороде максимально комфортной, сэкономити время и силы. Какие товары помогут вам это сделать.
1. Секатор с храповым механизмом
От такого секатора меньше устают руки.
Секатор – нужная вещь в саду, когда нужно проредить крону деревьев, обрезать ветки кустарников и пр. Однако, если долго им работать, руки очень сильно устают, а на ладонях появляются мозоли. Не очень приятно, согласны? Решить проблему поможет секатор с храповым механизмом. Главное преимущество инструмента состоит в том, что он работает в несколько заходов и с каждым нажатием увеличивает силу сжатия. Соответственно, вам нужно применять меньше усилий чтобы обрезать ветку.
Это идеальный вариант для тех, у кого слабые кисти рук, или просто хочется меньше уставать в процессе работы. Секатор предназначен для веток диаметром до трех сантиметров, отлично справляется с устранением сухих побегов роз, малины, смородины и пр.
2. Капельная система полива
Полив будет проходить без вашего участия.
Через несколько дней наступит лето, а вместе с ним – жара, которая никому не даст шанса на нормальное существование. Люди будут прятаться от солнца в помещениях с кондиционерами, а растения – мечтать о регулярном поливе. Чтобы земля не пересыхала, рекомендуем использовать капельную систему полива. Она подает воду медленно и равномерно, прямо к корням растений. А самое главное, что такая система не требует никакого участия с вашей стороны.
Это экономия не только вашего времени и сил, но также воды. Она не затапливает дорожки, поступает только туда, куда нужно. В результате корни не пересыхают и растения не пропадают. Вы смело можете уехать из дома на пару дней, не переживая, что за это время с огородом что-то случится.
3. Складной садовый стульчик
Можно использовать двумя способами
А сколько времени вы проводите на корточках, пока занимаетесь работой в саду и в огороде? Ведь нужно прополоть грядки, собрать клубнику, высадить рассаду и выполнить еще множество других дачных обязанностей. Неудивительно, что к концу дня и ноги, и спина отказывают.
Чтобы сделать работу более комфортной, купите специальный складной стульчик. Так вы сможете справляться со своими обязанностями сидя, а значит, будете меньше уставать. Данное приспособление легкое, удобное, а за счет складной конструкции занимает мало места.
4. Наколенники и подставка для колен
Защитите свои колени от твердой земли
Еще один вариант – мягкая подставка для колен, чтобы не опираться на твердую землю. С ее помощью вы защитите свои суставы, а при подъеме сможете ухватиться за боковые ручки, чтобы удобнее было вставать.
Если на подставке неудобно, отдайте предпочтение садовым наколенникам. Они отлично защищают колени от жесткой поверхности и вмятин, которые образуются от камней. В них можно работать где-угодно – на земле, гравии, бетоне – и не переживать о дискомфорте либо болезненных ощущениях. Приспособление крепится на ноги за счет ремней или резинок, создавая ароматизирующий слой между коленями и землей.
5. Органайзер для инструментов
Варианты большого и компактного органайзера
Часто бывает так, что у садового и огородного инвентаря нет постоянно места жительства. В итоге вам приходится тратить время на поиски тяпки, граблей, лейки, секатора и прочих инструментов, которые нужны во время работы. И хорошо, если поиски увенчиваются успехом, но так происходит не всегда.
Надоело собирать инвентарь по всему участку? Заведите специальный органайзер, в который будете складывать все необходимые девайсы. Это может быть настенная панель с кармашками, сумка или коробка. Также обратите внимание на специальный пояс, чтобы в процессе работы нужные инструменты были под рукой.
6. Ручной бур для посадки
Используйте бур вместо лопаты
Устали копать лунки лопатой? Понимаем. На посадку обычно уходит много времени и сил, плюс глубина получается разной и некоторые плоды просто не всходят из-за того, что оказываются слишком глубоко в земле. Советуем заменить традиционную лопату ручным буром для посадки. Он делает одинаковые лунки всего за пару секунд – нужно лишь воткнуть его в землю, провернуть и вытащить.
Приспособление не только облегчает посадку, но и значительно ускоряет ее. Плюс лунки получаются ровными и красивыми, одинаковой глубины. При выборе бура обращайте внимание на длину ручки: если она будет длинной, вы сможете работать стоя и не придется наклоняться.
7. Сетка от птиц
Защитная сетка для клубники
Как только плоды на огороде и деревьях начнут спеть, прилет птиц не заставит себя долго ждать. Потом не стоит удивляться, что клубника вся поклеванная, а на черешне нет даже половины плодов. Птицы не спрашивают разрешения и устраивают себе обед тогда, когда им вздумается. Как защитить урожай от пернатых? Очень просто – достаточно купить специальную сетку. Она легкая, пропускает воду и солнечные лучи, не мешает росту растений, но при этом отлично защищает от птиц. Такой сетки хватит на несколько сезонов.
8. Аэратор для газона
Два варианта аэратора
Если вы заметили, что трава на газоне плохо растет, а после дождя постоянно образуются лужи, значит, почва сильно уплотнилась. Чтобы решить проблему, нужно насытить землю кислородом и улучшить проникновение влаги к корням. В этом вопросе поможет аэрация. Вам не понадобится никакая специальная техника или мастер с опытом работы. В магазине можно найти специальные сандалии с шипами, которые надеваются поверх основной обуви. Походите в них по газону пять минут, и он скажет вам спасибо. Если же почву нужно обработать точечно, отдавайте предпочтение ручные аэраторам в виде катков с зубчиками.
