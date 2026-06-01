8 товаров, которые сделают работу на даче приятной и комфортной

Уже открыли дачный сезон? Тогда самое время обновить свой инвентарь для работы на участке. В этом году предлагаем сделать работу в саду и в огороде максимально комфортной, сэкономити время и силы. Какие товары помогут вам это сделать.



1. Секатор с храповым механизмом

2. Капельная система полива

3. Складной садовый стульчик

4. Наколенники и подставка для колен

5. Органайзер для инструментов

6. Ручной бур для посадки

7. Сетка от птиц

8. Аэратор для газона

От такого секатора меньше устают руки.Секатор – нужная вещь в саду, когда нужно проредить крону деревьев, обрезать ветки кустарников и пр. Однако, если долго им работать, руки очень сильно устают, а на ладонях появляются мозоли. Не очень приятно, согласны? Решить проблему поможет секатор с храповым механизмом. Главное преимущество инструмента состоит в том, что он работает в несколько заходов и с каждым нажатием увеличивает силу сжатия. Соответственно, вам нужно применять меньше усилий чтобы обрезать ветку.Это идеальный вариант для тех, у кого слабые кисти рук, или просто хочется меньше уставать в процессе работы. Секатор предназначен для веток диаметром до трех сантиметров, отлично справляется с устранением сухих побегов роз, малины, смородины и пр.Полив будет проходить без вашего участия.Через несколько дней наступит лето, а вместе с ним – жара, которая никому не даст шанса на нормальное существование. Люди будут прятаться от солнца в помещениях с кондиционерами, а растения – мечтать о регулярном поливе. Чтобы земля не пересыхала, рекомендуем использовать капельную систему полива. Она подает воду медленно и равномерно, прямо к корням растений. А самое главное, что такая система не требует никакого участия с вашей стороны.Подключите ее к бочке или водопроводу, а затем идите заниматься своими делами.Это экономия не только вашего времени и сил, но также воды. Она не затапливает дорожки, поступает только туда, куда нужно. В результате корни не пересыхают и растения не пропадают. Вы смело можете уехать из дома на пару дней, не переживая, что за это время с огородом что-то случится.Можно использовать двумя способамиА сколько времени вы проводите на корточках, пока занимаетесь работой в саду и в огороде? Ведь нужно прополоть грядки, собрать клубнику, высадить рассаду и выполнить еще множество других дачных обязанностей. Неудивительно, что к концу дня и ноги, и спина отказывают.Чтобы сделать работу более комфортной, купите специальный складной стульчик. Так вы сможете справляться со своими обязанностями сидя, а значит, будете меньше уставать. Данное приспособление легкое, удобное, а за счет складной конструкции занимает мало места.Защитите свои колени от твердой землиЕще один вариант – мягкая подставка для колен, чтобы не опираться на твердую землю. С ее помощью вы защитите свои суставы, а при подъеме сможете ухватиться за боковые ручки, чтобы удобнее было вставать.Если на подставке неудобно, отдайте предпочтение садовым наколенникам. Они отлично защищают колени от жесткой поверхности и вмятин, которые образуются от камней. В них можно работать где-угодно – на земле, гравии, бетоне – и не переживать о дискомфорте либо болезненных ощущениях. Приспособление крепится на ноги за счет ремней или резинок, создавая ароматизирующий слой между коленями и землей.Варианты большого и компактного органайзераЧасто бывает так, что у садового и огородного инвентаря нет постоянно места жительства. В итоге вам приходится тратить время на поиски тяпки, граблей, лейки, секатора и прочих инструментов, которые нужны во время работы. И хорошо, если поиски увенчиваются успехом, но так происходит не всегда.Надоело собирать инвентарь по всему участку? Заведите специальный органайзер, в который будете складывать все необходимые девайсы. Это может быть настенная панель с кармашками, сумка или коробка. Также обратите внимание на специальный пояс, чтобы в процессе работы нужные инструменты были под рукой.Используйте бур вместо лопатыУстали копать лунки лопатой? Понимаем. На посадку обычно уходит много времени и сил, плюс глубина получается разной и некоторые плоды просто не всходят из-за того, что оказываются слишком глубоко в земле. Советуем заменить традиционную лопату ручным буром для посадки. Он делает одинаковые лунки всего за пару секунд – нужно лишь воткнуть его в землю, провернуть и вытащить.Приспособление не только облегчает посадку, но и значительно ускоряет ее. Плюс лунки получаются ровными и красивыми, одинаковой глубины. При выборе бура обращайте внимание на длину ручки: если она будет длинной, вы сможете работать стоя и не придется наклоняться.Защитная сетка для клубникиКак только плоды на огороде и деревьях начнут спеть, прилет птиц не заставит себя долго ждать. Потом не стоит удивляться, что клубника вся поклеванная, а на черешне нет даже половины плодов. Птицы не спрашивают разрешения и устраивают себе обед тогда, когда им вздумается. Как защитить урожай от пернатых? Очень просто – достаточно купить специальную сетку. Она легкая, пропускает воду и солнечные лучи, не мешает росту растений, но при этом отлично защищает от птиц. Такой сетки хватит на несколько сезонов.Два варианта аэратораЕсли вы заметили, что трава на газоне плохо растет, а после дождя постоянно образуются лужи, значит, почва сильно уплотнилась. Чтобы решить проблему, нужно насытить землю кислородом и улучшить проникновение влаги к корням. В этом вопросе поможет аэрация. Вам не понадобится никакая специальная техника или мастер с опытом работы. В магазине можно найти специальные сандалии с шипами, которые надеваются поверх основной обуви. Походите в них по газону пять минут, и он скажет вам спасибо. Если же почву нужно обработать точечно, отдавайте предпочтение ручные аэраторам в виде катков с зубчиками.