Небоскребы - символ современной архитектуры и технологического прогресса. Впечатляющие по своей высоте, форме и эстетической красоте, они представляют собой настоящее искусство в создании зданий. Однако, чтобы достичь таких высот , архитекторы и инженеры часто нарушают законы физики.Гостиница Рюгён в Пхеньяне, КНДР - это один из самых высоких и масштабных небоскребов в мире. Строительство гостиницы началось в 1987 году, но было приостановлено из-за финансовых проблем и отсутствия необходимых материалов. Работы были возобновлены в 2008 году и завершены в 2014 году.Гостиница Рюгён имеет форму треугольной башни в 105 этажей, ее высота равна 330 метров. В гостинице расположены 3000 номеров, рестораны, бары, бассейн, оздоровительный центр и другие объекты.Одна из особенностей гостиницы - это ее экстерьер, который является настоящим произведением искусства. Фасад здания украшен белыми панелями, напоминающие эффект складки ткани. Это создает впечатление, что здание находится в движении и нарушает все законы физики.Строительство Рюгён сопровождалось разными сложностями, включая ограниченный доступ к материалам и технологиям из-за санкций и экономических проблем в КНДР . Однако, благодаря упорству и настойчивости строителей и архитекторов, гостиница была завершена и стала одной из самых удивительных и красивых небоскребов в мире.Гостиница также имеет уникальные технические особенности. Например, в здании есть система вентиляции, которая обеспечивает чистый воздух внутри здания, а также систему очистки воды, которая позволяет использовать воду повторно. Кроме того, Рюгён оснащен системой контроля доступа, которая обеспечивает безопасность гостей и персонала.Строительство гостиницы было одним из самых длительных в истории. Это связано с тем , что КНДР столкнулась с многими экономическими проблемами, которые затрудняли процесс. Несмотря на это, гостиницу построили и она стала символом силы и прочности КНДР.Kingdom Centre (Бурдж Аль-Мамляка) является одной из самых известных достопримечательностей в Эр-Рияде. Этот 311-метровый и небоскреб был построен за три года, начиная с 1999 года и заканчивая 2002 годом.Он известен не только высотой, но и необычным дизайном. На верхней его части находится пустота параболической формы.Строительство Kingdom Centre предложил принц Аль-Валид бен Талало, который является владельцем небоскреба. Здание включает в себя торговый центр, офисы, жилые апартаменты и 5-звездочный отель Four Seasons. Также на верхних этажах расположена смотровая площадка, которая пользуется большой популярностью у туристов, так как с нее можно полюбоваться захватывающим видом на город.В Kingdom Centre 41 лифт и 22 эскалатора, чтобы перемещаться между этажами, а его мечеть является одной из наиболее высоко расположенных мечетей в мире . Кроме впечатляющего дизайна и высоты, Kingdom Centre также известен своими передовыми технологиями и устойчивостью. В здании установлена уникальная система вентиляции, которая снижает потребление энергии и улучшает качество воздуха. Также в здании установлена сложная система управления водой, которая сокращает ее потери и сохраняет ресурсы.Kingdom Centre является важным символом модернизации и прогресса в Саудовской Аравии.Здание стало символом города и источником гордости для многих саудов.Посетители Kingdom Centre могут наслаждаться большим спектром услуг, включая высококлассный шоппинг, изысканное питание и роскошное размещение. В здании проводят различные мероприятия и выставки в течение года, что делает его живым культурным центром в сердце Эр-Рияда.Штаб-квартира CCTV была построена еще в 2009 году и является центральным офисом китайского телевизионного канала. Этот небоскреб имеет высоту 234 метра и 44 этажа. Из-за нестандартной формы, ее называют "штанишки". У сооружения кольцевая структура, из пяти горизонтальных и вертикальных секций. Они образуют решетку на фасаде с пустым центром внутри.Дизайн здания уникален и привлекает внимание своим стилем. Он придает зданию легкость и грацию, несмотря на его огромный размер.Штаб-квартира CCTV была разработана с учетом экологических требований и оснащена системами, которые позволяют сократить потребление энергии . Кроме того, здание было построено с использованием современных технологий и материалов, которые обеспечивают его прочность и долговечность.Эта штаб-квартира является одним из символов современной Китайской Республики, привлекает внимание туристов и жителей города своим уникальным дизайном и инновационными технологиями.Проектом здания занималась голландская компания OMA совместно с китайской архитектурной фирмой ECADI. Оно стало одним из самых знаковых проектов голландского архитектора Рема Колхаса и его команды.Кроме того, здание является очень функциональным. Оно содержит не только офисы и студии телеканала CCTV, но и кафе, рестораны, музеи, театры, которые доступны для посещения широкой публике. Кроме того, внутренний двор здания является открытой площадкой для проведения культурных мероприятий . Штаб-квартира CCTV известна не только своей необычной формой и функциональностью, но и вкладом в развитие экологически чистых технологий. Здание оснащено системами, позволяющими сократить выбросы углекислого газа и улучшить качество воздуха внутри и за его пределами. Кроме того, здание использует возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели и ветрогенераторы, для обеспечения энергетической независимости.The Link в Дубае, ОАЭ - это уникальный горизонтальный небоскреб, который соединяет две башни One Za'abeel. Их высота составляет 300 метров (67 этажей) и 235 метров (57 этажей). Мост, который соединяет эти башни, сделан из стального каркаса.Этот проект был спроектирован компанией архитекторов Aedas, которая решила создать не просто мост, но и настоящее общественное пространство на высоте. The Link предлагает посетителям множество различных зон отдыха, ресторанов, бутиков и офисов, которые расположены на его площади в 9 000 квадратных метров. Посетители могут наслаждаться красивым видом города с высоты птичьего полета, а также посетить специальные площадки для проведения мероприятий и концертов.The Link является настоящим техническим чудом. Это здание было спроектировано с учетом современных технологий и использования инновационных материалов. Мост выполнен из прочной стали и оснащен системами, которые обеспечивают его устойчивость и безопасность. .Fangyuan Mansion представляет собой здание банка в 100 метров, в китайском городе Шэньян. Сооружение имеет вид китайской монеты, с квадратным отверстием в середине. Его построили в 2011 году и с тех пор оно стало известно своей уникальной формой.Оно состоит из двух частей - основной и второстепенной. Основная имеет форму круга, а второстепенная выполнена в виде квадрата. Квадратное отверстие в центре служит в качестве внутреннего двора, который в свою очередь имеет фонтан и зеленую зону.Основная конструкция здания состоит из железобетонных столбов и балок. Внешняя поверхность покрыта стальными панелями, которые придают ему современный и стильный вид. Кроме того, здание оснащено современными технологиями, такими как система автоматического управления, система вентиляции и кондиционирования воздуха, а также система контроля доступа.Fangyuan Mansion построен с использованием современных технологий, которые позволили снизить потребление энергии и выбросы углекислого газа. Fangyuan Mansion построен с использованием современных технологий, которые позволили снизить потребление энергии и выбросы углекислого газа. Внутренняя часть здания оснащена специальными системами, которые позволяют сократить расход воды и оптимизировать использование электроэнергии.