Крепость Нимрода: величественные развалины средневекового форта

1. Почему крепость завали Нимрод

Безжалостное время и природные катаклизмы нанесли непоправимый урон самой величественной крепости Израиля (Nimrod Fortress National Park). | Фото: exoticluxurycat.ru.

Нимрод – легендарный герой, царь Вавилонии, бунтарь, бросивший вызов Всевышнему.

Нимрод был практически во всем первым, уступил пальму первенства в царствовании лишь Всевышнему (согласно Книге Бытия и Книге Хроник). | Фото: madainproject.com.

2. Кто и когда построил могущественную крепость Нимрод

Крепость, чьи руины мы можем увидеть сейчас, была возведена в XIII веке (Nimrod Fortress).

Благодаря арабским надписям, высеченным на камнях, можно узнать главные периоды строительства крепости (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: exoticluxurycat.ru.

Надпись над западными воротами восхваляет доблесть египетского султана Османа аль-Азиз (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: malamant.livejournal.com.

Даже дилетант может определить, что строили крепость разные мастера и в разные эпохи (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: immanuel-tours.com.

Мастерски обработанные мегалиты были обнаружены после мощного землетрясения, которое и разрушило средневековую крепость (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: madainproject.com.

3. Структура крепости Нимрода

Путеводитель по Национальному парку «Крепость Нимрод» (Израиль). | Фото: immanuel-tours.com.

Полукруглая башня, позволившая избежать «мертвых» зон, расширила угол обзора (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: malamant.livejournal.com

Остатки былой мощи крепостных стен и нижнего ряда сторожевых башен (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: madainproject.com.

Фрагменты крепостных стен, часть которых была построена древними мастерами неразгаданной пока цивилизации (Nimrod Fortress National Park, Израиль).

Самая масштабная надпись, сохранившаяся до наших дней, рассказывает о доблести султана Бэйбарсу (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: madainproject.com.

Среди массы камней можно разглядеть и высеченного льва, являющего символом султана Бэйбарсу (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: malamant.livejournal.com.

Рукотворная цистерна и природный водоем, которые входили в гидротехническую систему крепости Нимрода (Израиль).

В главную цистерну посетители также могут спуститься (Nimrod Fortress National Park, Израиль).

4. Дальнейшая судьба крепости Нимрода

Когда люди покинули Крепость Нимрода, она пришла в полный упадок и запустение (Израиль). | Фото: madainproject.com.

Во время правления Османской империи крепость Нимрода использовали в качестве тюрьмы для знати (одна из камер вид снизу). | Фото: madainproject.com.

От былого величия остались лишь руины (Nimrod Fortress National Park, Израиль).

5. Национальный парк «Крепость Нимрод»

Чтобы попасть на территорию крепости, туристам придется преодолеть сложный путь (Nimrod Fortress National Park, Израиль).

В залах главной башни сохранился дух Средневековья (Nimrod Fortress National Park, Израиль).