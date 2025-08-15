Крепость Нимрода: величественные развалины средневекового форта

На севере Израиля, на вершине живописной скалы, что у подножия горы Хермон, можно увидеть величественные руины древней крепости Нимрод, история которой насыщена удивительными событиями. Будучи свидетелем множества битв и смены властителей, один из главных форпостов Святой земли хранит немало тайн, включая название, отдающее дань старозаветному герою, воителю-охотнику и царю, основателю Вавилона.
1. Почему крепость завали Нимрод
Безжалостное время и природные катаклизмы нанесли непоправимый урон самой величественной крепости Израиля (Nimrod Fortress National Park). | Фото: exoticluxurycat.ru.
Учитывая тот факт, что могущественная крепость появилась в северной части Голанских высот Израиля лишь в XIII веке, неудивительно, что возникает резонный вопрос, почему она носит имя Нимрода – ветхозаветного богатыря, царя городов «Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар», бросившего вызов самому Богу. В Пятикнижии, вершина живописной скалы, что у подножия горы Хермон, упоминается как место, где в свое время жил и охотился Нимрод.
Нимрод – легендарный герой, царь Вавилонии, бунтарь, бросивший вызов Всевышнему.
Нимрод был практически во всем первым, уступил пальму первенства в царствовании лишь Всевышнему (согласно Книге Бытия и Книге Хроник). | Фото: madainproject.com.
Справка: Нимрод (на древне-еврейском – «восстание», «бунт») – легендарный царь Вавилонии, который в 20-летнем возрасте одел кожаное одеяние, созданное Всевышним, вдохнувшее в него необыкновенную физическую и духовную силу. Согласно Книге Бытия и Книге Хроник, Нимрод стал первым охотником, первым — употреблял мясо животных в пищу, первым поднял оружие на другие народы и стал их завоевателем.
Народ не забывал о некогда ловком охотнике, впоследствии ставшим тираном, поэтому неудивительно, что крепость, построенная значительно позже, стала ассоциироваться с именем Нимрода (Nimrod Fortress).
2. Кто и когда построил могущественную крепость Нимрод
Крепость, чьи руины мы можем увидеть сейчас, была возведена в XIII веке (Nimrod Fortress).
Еще в середине XIX века не было известно кто и когда построил удивительную крепость на вершине холма. Активные исследования последующих годов позволили определить приблизительное время, когда появился могучий форпост, руины которого сохранились до наших дней. Документальные источники сохранили информацию, что первым, кто начал строить укрепительное сооружение, которое бы стало заслоном для крестоносцев, идущим на Дамаск (столица Сирии), был египетский султан из правящей династии – Осман аль-Азиз.
Благодаря арабским надписям, высеченным на камнях, можно узнать главные периоды строительства крепости (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: exoticluxurycat.ru.
Строительство было завершено в 1229 году, то время, когда под предводительством императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена состоялся Шестой крестовый поход (1228—1229 гг.), призванный вернуть территории Иерусалимского королевства. Крепость получила название на арабский манер – Калаат аль-Субейба (что в переводе означает «Замок на большой скале»), хотя оно совсем не прижилось в этих местах.
Надпись над западными воротами восхваляет доблесть египетского султана Османа аль-Азиз (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: malamant.livejournal.com.
Последующие правители перестраивали крепость, укрепляя ее, что позволило удержать это направление от натиска крестоносцев, которые пытались отвоевать ее, поскольку Священные земли Римская империя потеряла в 1156 г. Стоит отметить, что эта территория задолго до предположительной даты строительства крепости то и дело переходила от арабов к римлянам и наоборот. И ко времени последнего захвата на вершине скалы точно был большой мегалитический комплекс (необязательно фортификационное сооружение).
Даже дилетант может определить, что строили крепость разные мастера и в разные эпохи (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: immanuel-tours.com.
Об этом свидетельствует кладка стен и нескольких сторожевых башен, в основании которых просматриваются крупные, хорошо отшлифованные и идеально подогнанные друг к другу (невозможно просунуть лезвие даже самого острого ножа) каменные блоки сложнейшей формы, при этом вес каждого достигает 30-40 тонн. Это обстоятельство красноречиво говорит о том, что мамлюки к этому не имеют никакого отношения, поскольку они возводили стены из небольших камней и никто не утруждал себя их шлифовкой. Ученые резонно предполагают, что арабы построили крепость Калаат аль-Субейба на руинах более древнего объекта, используя остатки мегалитического комплекса в качестве фундамента и перекрытий, за которыми скрываются тайные туннели, уходящие глубоко в скалу, их они также не могли построить.
Мастерски обработанные мегалиты были обнаружены после мощного землетрясения, которое и разрушило средневековую крепость (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: madainproject.com.
В былые времена строительство крепости приписывалось крестоносцам, которые то и дело оказывались в этих местах. Обнаруженные элементы отвергают и эту версию, ведь несмотря на то, что древнеримские достижения в области архитектуры и строительства были на более высоком уровне, но и они высечь сложнейшие формы на монолитных глыбах с таким весом также не могли. Подобные технологии, напоминающие полигональную кладку, сродни древнейшим памятникам истории, обнаруженным в Южной Америке. Но как они попали на территорию Ближнего Востока? Может все-таки версия местных жителей о том, что замок на скале строили еще во времена правления Нимрода более близка к истине? На эти вопросы ученые еще не могут ответить.
3. Структура крепости Нимрода
Путеводитель по Национальному парку «Крепость Нимрод» (Израиль). | Фото: immanuel-tours.com.
Полукруглая башня, позволившая избежать «мертвых» зон, расширила угол обзора (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: malamant.livejournal.com
Стоит сразу оговориться, что крепость Нимрода является одним из самых масштабных и впечатляющих фортификационных сооружений Ближнего Востока (если рассматривать средневековую версию), расположенным на высоте 815 м над уровнем моря. Поскольку строительство форта велось на природном плато, то ее границы полностью соответствуют особым топографическим условиям местности: ширина между оборонительными стенами колеблется от 50 до 150 м, а длина достигает 420 м. Ландшафт определил и структуру фортификационного объекта.
Остатки былой мощи крепостных стен и нижнего ряда сторожевых башен (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: madainproject.com.
На возвышенности построена главная крепостная башня под названием Оз, которая была основательно укреплена на случай прорыва захватчиков сквозь крепостные стены. Предполагалось, что если нижняя система укреплений не устояла, то воины смогли бы спрятаться за мощными стенами башни и продолжали вести бой. Там же имелись оружейные и продовольственные склады, что позволяло бы продержаться во время длительной осады.
Фрагменты крепостных стен, часть которых была построена древними мастерами неразгаданной пока цивилизации (Nimrod Fortress National Park, Израиль).
Нижняя часть плато обнесена массивной крепостной стеной со сторожевыми башнями, которые также являлись надежной защитой и местом, где располагались казармы и складские помещения.
Попасть же на территорию крепости можно было через двое южных ворот и одни западные, при этом требовалось преодолеть сложный путь с массой ступеней и переходов, чтобы к ним добраться.
Самая масштабная надпись, сохранившаяся до наших дней, рассказывает о доблести султана Бэйбарсу (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: madainproject.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что каждые из этих ворот украшены витиеватыми арабскими надписями. Северо-западная башня и западные ворота, например, украшают надписи, датированные 1230 годом. Они прославляют Османа аль-Азиза, султана, который начал строительство крепости.
Среди массы камней можно разглядеть и высеченного льва, являющего символом султана Бэйбарсу (Nimrod Fortress National Park, Израиль). | Фото: malamant.livejournal.com.
У других ворот красуются хвалебные слова, высеченные в камне, посвященные другому мамлюкскому султану – Бэйбарсу, который в 1260 г. предпринял грандиозную перестройку и дополнительное укрепление форпоста. На некоторых элементах можно увидеть барельефы в виде льва, что символизирует победу отважного султана над монголами (да, они также захватывали крепость и не один раз).
Рукотворная цистерна и природный водоем, которые входили в гидротехническую систему крепости Нимрода (Израиль).
В главную цистерну посетители также могут спуститься (Nimrod Fortress National Park, Израиль).
Особое внимание хотелось бы обратить внимание на систему водоснабжения крепостного комплекса, общая площадь которого достигает 200 тыс. кв. м. На территории крепости было создано несколько водоемов и цистерн, самая большая сохранилась до наших дней. Глубина гигантского колодца составляет 7 метров при длине и ширине – 25 на 9 метров. Для наполнения любого из водосборников использовалась особая гидротехническая система, созданная с помощью подземных глиняных труб, которые доставляли дождевую воду, собранную с крыш и склонов.
4. Дальнейшая судьба крепости Нимрода
Когда люди покинули Крепость Нимрода, она пришла в полный упадок и запустение (Израиль). | Фото: madainproject.com.
Господство основателей крепости Калаат аль-Субейба было недолгим. В конце XIII века, мамлюкам удалось захватить портовый город Акко, в котором много веков подряд господствовали римляне, стремившиеся все это время освободить древние святыни христианства. Постоянные дрязги и междоусобицы вокруг сфер влияния привели к ослаблению стратегически важного порта чем и воспользовался султан аль-Ашраф Халил, который вместе со своим войском в 1291 г. не только захватил город, но и уничтожил все святыни, а также большую половину христианского и еврейского населения. С тех самых пор и крепость потеряла оборонительное значение, форпост стал не нужен, что и привело к выводу войск, а со временем и полному упадку.
Во время правления Османской империи крепость Нимрода использовали в качестве тюрьмы для знати (одна из камер вид снизу). | Фото: madainproject.com.
XVI век в эти края принес кардинальные перемены. В 1517 г. Османская империя в стремлении «завоевать весь мир», захватила часть Юго-Восточной Европы, Западную Азию и Северную Африку, включая Египет и страны Ближневосточного региона. В этот период и крепость Калаат аль-Субейба (она же крепость Нимрода) была под их контролем. Учитывая местоположение и мощь фортификационного сооружения, неудивительно, что османы решили использовать ее в качестве тюрьмы. Им оставалось лишь установить надежные решетки на переходах, чтобы узники не имели ни единого шанса самостоятельно покинуть стены крепости. Историки утверждают, что в этой тюрьме содержались высокопоставленные и высокородные арестанты, которых нужно было отправить куда подальше от столицы.
От былого величия остались лишь руины (Nimrod Fortress National Park, Израиль).
Власть османов оказалась также не вечной, поэтому с их уходом крепость снова забросили. Неприступные стены под напором времени и природы начали разрушаться, а землетрясение, произошедшее в XVIII веке и вовсе превратило могучую крепость в руины. Хотя есть и положительная сторона разрушений, благодаря смещению некоторых пластов на поверхности оказались и древние мегалиты, которые хоть добавили вопросов, но уберегли от ошибочных выводов.
5. Национальный парк «Крепость Нимрод»
Чтобы попасть на территорию крепости, туристам придется преодолеть сложный путь (Nimrod Fortress National Park, Израиль).
Период после землетрясения и до конца XIX века крепость Нимрода пребывала в полном забвении. На когда-то укрепленное плато наведывались лишь местные пастухи со своими стадами да ветер гулял по каменным коридорам и винтовым лестницам башен. Только когда Иерусалим стал важнейшим еврейским центром на исторические памятники обратили внимание. Крепость Нимрода взяли под охрану, попытались остановить разрушительные процессы, некоторые объекты были восстановлены, что позволило уже к середине XX столетия организовывать экскурсии. На данный момент руины древнего укрепления охраняются государством, а вся его территория имеет статус национального заповедника под названием Национальный парк «Крепость Нимрод» (Nimrod Fortress National Park).
В залах главной башни сохранился дух Средневековья (Nimrod Fortress National Park, Израиль).
Самым отчаянным и выносливым туристам предлагают захватывающие туры, предусматривающие подъем по живописным тропинкам склона хоры Хермон, прогулку по крепости Нимрода, осмотр сторожевых башен, некоторых восстановленных залов, тюремных камер, хранилищ для воды. Есть возможность прогуляться по винтовым лестницам, галереям и переходам с окнами-бойницами, полюбоваться живописными пейзажами, открывающимися из балконов, послушать захватывающий рассказ об истории строительства средневекового крепостного замка и легендах, связанных с появлением величественного форпоста.
