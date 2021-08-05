Гениальные фильмы с двумя актерами

Есть фильмы, снятые без толп знаменитостей и массовок, но они производят на зрителя самое сильное впечатление, потому что ничего не отвлекает внимания от главного – от игры ключевых персонажей, которые занимают почти всё экранное пространство.
В этой подборке лучшие фильмы с двумя актёрами, где основную часть сюжета занимают блестящие диалоги между двумя персонажами.
Игра на вылет / Sleuth (1972)
Если взять двух величайших актёров своего поколения и закрутить вокруг них увлекательную приключенческую историю, то сделать плохой фильм практически невозможно.
Немолодой писатель аристократ Эндрю Уайк (Лоуренс Оливье) приглашает в свой роскошный особняк любовника своей жены Майло Тиндла (Майкл Кейн). Зная о похождениях супруги, он решил сделать Майло неожиданное предложение.
«Игра на вылет» – настоящий шедевр джентльменского кино. Местами смешно, местами страшно и необыкновенно увлекательно. 35 лет спустя вышел ремейк этого фильма («Сыщик»), где в роли Эндрю Уайка на этот раз выступил Майкл Кейн, а Майло Тиндла сыграл Джуд Лоу.
«Порочные связи» / Conversations with Other Women (2005)
Когда пара разрывает отношения, обоим остаётся только гадать, что было бы, если бы они остались вместе. В комедийной драме «Порочные связи» режиссёр Ханс Каноза как раз исследует эту тему.
Персонажи Аарона Экхарта и Хелены Бонэм Картер встречаются после десяти лет разлуки на свадьбе сестры главного героя. За остроумными диалогами раскрывается их давняя история и пара решает провести ночь вместе. Может, это их второй шанс? Или в свете нового дня надежду сменит печальная ирония?
Венера в мехах / La Vénus à la fourrure (2013)
Камерный фильм по одноимённой пьесе современного американского драматурга Дэвида Айвза, которая в свою очередь основана на знаменитой повести Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах» 1870 года.
То, что начинается как прослушивание на роль главной героини Ванды, превращается в изучение гендерных отношений. Ни эротики, ни постельных сцен, ни обнажённых тел, ни поцелуев и даже без объятий. Всё строится на потрясающих диалогах, настолько полных желанием и чувственностью, что просто дух захватывает. Роли в картине исполнили Матьё Амальрик и жена режиссёра Эммануэль Сенье.
Джерри / Gerry (2002)
Это первый фильм Гаса Ван Сента в трилогии об одиночестве «Джерри» / «Слон» / «Последние дни». В картине повествуется о двух друзьях (Мэтт Дэймон и Кэйси Аффлек), которые отправляются в поход в пустыню и вскоре понимают, что заблудились. Мучимые жаждой и голодом, они бредут по природной тюрьме в поисках цивилизации, а нам остаётся лишь наблюдать за тем, как поведут себя герои, у которых не осталось ни воды, ни еды, ни надежды.
Леденец / Hard Candy (2005)
Режиссёр Дэвид Слэйд снял психологический триллер, который не отпускает с первой минуты и до последнего кадра. 14-летняя Хейли завязывает интернет-переписку с взрослым фотографом (Патрик Уилсон), подозревая его в педофилии, и договаривается с ним о встрече. Поболтав в кафе, они приезжают к нему домой послушать музыку. И вот беспомощный фотограф уже теряет сознание, а в следующий момент обнаруживает себя связанным на стуле, снова теряет сознание… а теперь он лежит на столе и Хейли собирается его кастрировать.
Вечерний экспресс «Сансет Лимитед» / The Sunset Limited (2010)
Стоит ли жить, если ничего хорошего нет? Сэмюэл Л. Джексон в роли бывшего заключённого спасает Томми Ли Джонса в роли отчаявшегося профессора, решившего покончить с жизнью.
Далее следует увлекательная философская дискуссия о природе и смысле жизни, которая становится отличным полем для проявления таланта обоих актёров. Фильм снят на основе пьесы известного писателя Кормака Маккарти.
Антихрист / Antichrist (2009)
«Антихрист» – самый скандальный фильм мастера эпатажа Ларса фон Триера. В главных ролях – блистательные Шарлотта Генсбур и Уиллем Дефо. В центре сюжета – несчастная пара, которая отчаянно пытается оправиться от трагичной смерти своего ребёнка.
Эта гибель травмирует психику женщины, и её муж-психотерапевт решает отвезти её в загородный дом, где они отдыхали предыдущим летом, надеясь, что единение с природой и временная изоляция помогут ей прийти в себя. Однако всё оборачивается совсем по-другому.
Мизери / Misery (1990)
Фильм Роба Райнера основан на одноимённом романе Стивена Кинга. В нём рассказывается о писателе по имени Пол Шелдон, который попадает в метель и его автомобиль сносит с дороги. На помощь приходит Энни Уилкс, бывшая медсестра и ярая поклонница книжной серии Шелдона. Сначала она радуется возможности раньше всех прочитать новый роман Шелдона, но узнав, что её любимая героиня гибнет, Энни приходит в ярость и требует переписать историю. Она держит Пола с переломанными ногами в своём доме в горах, и никто не знает, куда пропал писатель.
Сильная сторона фильма – это, безусловно, выдающаяся игра Кэти Бейтс. Актриса получила за эту роль «Оскара» и «Золотой глобус».
Мой ужин с Андре / My Dinner with Andre (1981, Луи Маль)
Андре Грегори и Уоллес Шоун вместе написали сценарий к этому фильму и исполнили в нём главные роли. Сюжет – проще некуда: двое мужчин ужинают в шикарном ресторане и обсуждают жизнь. Вот и всё. Но их содержательные разговоры стоят того, чтобы со всем вниманием отнестись к киноленте.
Перед рассветом / Before Sunrise (1995)
В наш список можно внести и продолжение этой истории – «Перед закатом», – снятой Ричардом Линклейтером в 2004 году. Но вспомним, с чего всё начиналось. В кинокартине «Перед рассветом» Итан Хоук играет роль молодого американца, путешествующего по Европе. В поезде он знакомится с очаровательной француженкой, сыгранной Жюли Дельпи, и они решают провести день вместе, всё больше узнавая друг друга и понимая, что впереди у них всего одна ночь. От фильма не оторваться благодаря химии, которая происходит между двумя героями и их искренним разговорам.
Гравитация / Gravity (2013)
Космос стал главной темой многих потрясающих фильмов и один из них – «Гравитация». Сандра Буллок и Джордж Клуни предстали в роли астронавтов, которые уцелели после катастрофы в открытом космосе, но оказались в совершенно безнадёжной ситуации.
Фильм режиссёра Альфонсо Куарона получил 7 премий «Оскар». Британская киноакадемия отметила его рекордными одиннадцатью номинациями и шестью статуэтками, среди которых и «Лучший британский фильм года».
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