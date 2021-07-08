8 грязных мест в доме, которые могут пропустить и очень щепетильные хозяйки

1. Морозильная камера

Морозильную камеру нужно размораживать раз в 2 месяца. / Фото: homius.ru

2. Губка для мытья посуды

Губки для мытья посуды нужно менять раз в неделю. / Фото: zen.yandex.ru

3. Разделочная доска

На разделочную доску микробы попадают через рыбу и мясо. / Фото: vplate.ru

4. Занавеска для душа

Занавеску для душа нужно сушить в расправленном виде. / Фото: otvet4ik.info

5. Насадка для душа

Насадку для душа нужно промывать в воде с содой раз в неделю. / Фото: vannayasovety.ru

6. Вентиляционная решетка

На вентиляционной решетке скапливается много пыли. / Фото: decorios.ru

7. Компьютерная клавиатура

Компьютерную клавиатуру нужно чистить пылесосом или специальным желе. / Фото: loleknbolek.com

8. Ванная

В ванной содержится самое большое количество бактерий. / Фото: maksiolus.ru