5 разновидностей фаст-фуда, которые не являются вредными, хотя мы привыкли думать иначе

Фаст-фуд, что в дословном переводе «быстрая еда», получил своё название не потому, что вы едите её быстро или на ходу, как думают многие, а потому что вы быстро получаете эту еду, то есть не тратите время на её приготовление. Её кто-то приготовил за вас. Многие ЗОЖовцы с пренебрежением смотрят на любой фаст-фуд как в специализированных под него ресторанчиках, так и в отделах кулинарии гипермаркетов.
1. Шаурма без майонеза
Шаурма без майонеза не вредна. / Фото: myseldon.com
Шаурма вполне может состоять только из полезных продуктов, если вы придерживаетесь правильного питания. Это курица, жареная на вертеле без применения лишнего жира, и большое количество овощей. Тонкий лаваш также входит в список нейтральных продуктов с низкой калорийностью, которые не наносят особого вреда фигуре и сосудам. Такое сочетание не вредно вовсе, зато вполне питательно. Просто попросите у хорошего шаурмена не добавлять майонез в вашу шаурму. Или просите греческую: там соус представляет собой жидкую сметану и специи.
2. Суши
Есть много диет на базе суши! / Фото: vyborok.com
В последнее время японская кухня стала настолько популярной, что специалисты даже стали разрабатывать специальные диеты на суши. Если вы также являетесь фанатом этой кухни, то на правильном питании можете выбирать рис с овощами, обернутый в водоросли. В качестве более сытной пищи закажите суши с угрем, креветками и прочими морепродуктами. Максимальной количество роллов, которое вы можете съесть как полноценный приём пищи – 8.
3. Веганский бургер
Веганский бургер. / Фото: belraw.ru
Вредного соуса в нём нет, жирных котлет тоже. Даже булки там диетические: без глютена, яиц и дрожжей. Идеальным, конечно, будет овощной, который не просто не вредный, а даже полезный, ведь там одни овощи, главное, чтобы он не содержал соли. Даже если брать классический веганский бургер в какой угодно точке без разбора, то количество клетчатки и полезных минералов будет достаточно высоким.
4. Сендвич с лососем
Лосось - еда королевская. / Фото: instagram.com
Берите перекус с лососем: будь то классический сэндвич, ролл или еще что-то. Сам по себе лосось очень полезен, поэтому он нивелирует вредность булки, на которой лежит. Он богат витаминами, включая витамин D, В12 и омега-жирные кислоты. Употребление лосося улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень стресса и улучшает память. И майонеза в готовом перекусе с лососем не будет априори. Это важно!
5. Фишбургер
Рыбка! / Фото: tut-eda.by
Выбирая бургер, старайтесь отдать предпочтение варианту c рыбой. От него будет меньше вреда для вашего здоровья и окружающей среды. Попросите положить вам в бургер побольше овощей вместо дополнительной порции сыра или майонеза. Продавец охотно пойдет вам навстречу, чтобы не потерять клиента, даже если это «Мак» за углом. Рыба и овощи? Булка станет лишь приятным проводником. А если вы за ЗОЖ всем сердцем, скормите обитающим около бургерных голубям одну из двух булочек вашего бургера.
