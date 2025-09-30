С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...
  • Лариса Шемисова
    Рыбу ели мало, не было принят, а детям даже в детских садах старались давать рыбий жир.Откуда в СССР взя...
  • Ирина52
    Еда была натуральная, потому и было вкусно.10 советских вкус...

5 разновидностей фаст-фуда, которые не являются вредными, хотя мы привыкли думать иначе




Фаст-фуд, что в дословном переводе «быстрая еда», получил своё название не потому, что вы едите её быстро или на ходу, как думают многие, а потому что вы быстро получаете эту еду, то есть не тратите время на её приготовление. Её кто-то приготовил за вас. Многие ЗОЖовцы с пренебрежением смотрят на любой фаст-фуд как в специализированных под него ресторанчиках, так и в отделах кулинарии гипермаркетов.
Но весь ли фаст-фуд вреден? Ответ: нет. Материал расскажет о пяти самых невредных и вполне насыщающих вариантах такой готовой еды.

1. Шаурма без майонеза


Шаурма без майонеза не вредна. / Фото: myseldon.com

Шаурма без майонеза не вредна. / Фото: myseldon.com

 

Шаурма вполне может состоять только из полезных продуктов, если вы придерживаетесь правильного питания. Это курица, жареная на вертеле без применения лишнего жира, и большое количество овощей. Тонкий лаваш также входит в список нейтральных продуктов с низкой калорийностью, которые не наносят особого вреда фигуре и сосудам. Такое сочетание не вредно вовсе, зато вполне питательно. Просто попросите у хорошего шаурмена не добавлять майонез в вашу шаурму. Или просите греческую: там соус представляет собой жидкую сметану и специи.

2. Суши


Есть много диет на базе суши! / Фото: vyborok.com

Есть много диет на базе суши! / Фото: vyborok.com


 

В последнее время японская кухня стала настолько популярной, что специалисты даже стали разрабатывать специальные диеты на суши. Если вы также являетесь фанатом этой кухни, то на правильном питании можете выбирать рис с овощами, обернутый в водоросли. В качестве более сытной пищи закажите суши с угрем, креветками и прочими морепродуктами. Максимальной количество роллов, которое вы можете съесть как полноценный приём пищи – 8.

3. Веганский бургер


Веганский бургер. / Фото: belraw.ru

Веганский бургер. / Фото: belraw.ru

 

Вредного соуса в нём нет, жирных котлет тоже. Даже булки там диетические: без глютена, яиц и дрожжей. Идеальным, конечно, будет овощной, который не просто не вредный, а даже полезный, ведь там одни овощи, главное, чтобы он не содержал соли. Даже если брать классический веганский бургер в какой угодно точке без разбора, то количество клетчатки и полезных минералов будет достаточно высоким.

4. Сендвич с лососем


Лосось - еда королевская. / Фото: instagram.com

Лосось - еда королевская. / Фото: instagram.com


 

Берите перекус с лососем: будь то классический сэндвич, ролл или еще что-то. Сам по себе лосось очень полезен, поэтому он нивелирует вредность булки, на которой лежит. Он богат витаминами, включая витамин D, В12 и омега-жирные кислоты. Употребление лосося улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень стресса и улучшает память. И майонеза в готовом перекусе с лососем не будет априори. Это важно!

5. Фишбургер


Рыбка! / Фото: tut-eda.by

Рыбка! / Фото: tut-eda.by

 

Выбирая бургер, старайтесь отдать предпочтение варианту c рыбой. От него будет меньше вреда для вашего здоровья и окружающей среды. Попросите положить вам в бургер побольше овощей вместо дополнительной порции сыра или майонеза. Продавец охотно пойдет вам навстречу, чтобы не потерять клиента, даже если это «Мак» за углом. Рыба и овощи? Булка станет лишь приятным проводником. А если вы за ЗОЖ всем сердцем, скормите обитающим около бургерных голубям одну из двух булочек вашего бургера.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
ли фаст
наверх