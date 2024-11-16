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Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

В 50-х и 60-х годах миром маркетинга заправляли мужчины. И именно они создавали выглядящие сейчас сексистскими рекламные плакаты крупных компаний, на которых женщины представлены как дополняющие мужчин существа второго сорта, люди без права голоса, имеющие влияние только в управлении домашним хозяйством.

Сегодня мы хотим представить вам типичные рекламные плакаты того времени.

Надпись на плакате “Хорошо, когда в доме есть девушка”. Смысл такой рекламы брюк – показать, что женщинам нравится животный магнетизм в мужчинах, даже агрессия, исходящая от них. Таким образом мужчина может “стоять” на голове женщины, а она так и будет раболепно улыбаться.

Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

В то время считалось, что женщина – существо ветреное и побежит за тем, кто больше ей сможет предложить. Маркетологи такой рекламы ботинок на этом и сосредоточились, сделав лозунгом компании”Держи ее там, где ей место”, считая, что женщина обязательно будет с тем, кто носит ботинки Weyenberg .

Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

Реклама кетчупа: “Что, даже женщина сможет открыть эту бутылку?!”

Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

Реклама кофе: “Если твой муж узнает, что ты не протестировала новый кофе…”. Таким образом мужчина мог поднять руку на женщину даже из-за кофе, что она не купила.

Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

Реклама сигарет: “Пусти дым ей в лицо и она пойдет с тобой на край света”.

Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

“В это Рождество она будет безумно рада новому пылесосу”. Узкая талия, обворожительная улыбка и яркое платье – такой образ женщины пропагандировался на всех рекламных плакатах. Женщина, чья мечта в жизни – получить новый пылесос.

Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

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