7 домашних животных-долгожителей

В противоположность естественной среде домашние условия способствуют более долгой и счастливой жизни питомца. Если на улице кошки в среднем живут 7-10 лет, то питающиеся качественным сбалансированным кормом и регулярно наблюдающиеся у ветеринара вполне могут прожить до почтенного кошачьего возраста. Среднестатистический показатель жизни домашних кошек варьируется от 12 до 15 лет. Но в любой в статистике всегда есть несколько исключений.



История помнит немало примеров, когда вопреки всем статистикам домашние питомцы доживали до 20 и даже 30 лет. Записи Книги рекордов Гиннесса говорят, что и это еще не предел. Мы решили разыскать домашних питомцев-долгожителей, побивших мировые рекорды по продолжительности жизни.



Кот Гранп Рекс Аллен, 34 года

Кошка Беби, 37 лет

Кот Крем Пафф, 38 лет и 3 дня

Кошка Люси, 39 лет

Собака Блуи, 29 лет и 160 дней

Собака Белла, 29 лет и 193 дня

Собака Макс, 29 лет и 282 дня