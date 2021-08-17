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7 домашних животных-долгожителей

В противоположность естественной среде домашние условия способствуют более долгой и счастливой жизни питомца. Если на улице кошки в среднем живут 7-10 лет, то питающиеся качественным сбалансированным кормом и регулярно наблюдающиеся у ветеринара вполне могут прожить до почтенного кошачьего возраста. Среднестатистический показатель жизни домашних кошек варьируется от 12 до 15 лет. Но в любой в статистике всегда есть несколько исключений.

История помнит немало примеров, когда вопреки всем статистикам домашние питомцы доживали до 20 и даже 30 лет. Записи Книги рекордов Гиннесса говорят, что и это еще не предел. Мы решили разыскать домашних питомцев-долгожителей, побивших мировые рекорды по продолжительности жизни.

Кот Гранп Рекс Аллен, 34 года


7 домашних животных-долгожителей

Cфинкса Гранпа Рекс Аллена Джек Перри забрал из приюта. Позднее новому хозяину удалось отыскать прежнего владельца. Ей оказалась мадам Сулинаберг из Парижа, приезжавшая вместе с котом в Техас навестить свою дочь. Во время ее приезда кто-то забыл закрыть дверь и кот сбежал, а вскоре оказался в приюте. Долголетие кота хозяин связывал с его рационом, в который входила яичница, бекон и спаржа. Кот дожил до 34 лет.

Кошка Беби, 37 лет


7 домашних животных-долгожителей

Черная кошка Аль и Мэри Поласки прожила с ними 37 лет.
Котенка супруги взяли к себе в 1970 году. Благодаря журналу Cat Fancy кошка-долгожитель из штата Миннесота стала местной знаменитостью.

Кот Крем Пафф, 38 лет и 3 дня


7 домашних животных-долгожителей

Долгое время самым старым котом считался Крем Пафф из Техаса. Животное прожило 38 лет и 3 дня. По мнению хозяина Джейка Перри, не последнюю роль в продолжительности жизни питомца сыграл рацион: кота он кормил беконом, яйцами, брокколи и спаржей.

Кошка Люси, 39 лет


7 домашних животных-долгожителей

Титул самой старой кошки в мире принадлежит Люси из Южного Уэльса. Хозяину животного Биллу Томасу кошка досталась в наследство, после смерти крестной его жены Марии. Вначале он и не подозревал, насколько преклонного возраста его животное, пока знакомые бывшей хозяйки не сообщили, что помнят эту кошку пол своей жизни. Последние сомнения развеял ветеринар, подтвердивший, что Люси долгожительница. В свои 39 лет она продолжала охотиться в саду на мышей и отстаивать свою территорию.

Собака Блуи, 29 лет и 160 дней


7 домашних животных-долгожителей

Австралийская пастушья собака по кличке Блуи дожила до 29 лет и 160 дней. Пес умер в 1939 году, а его имя было внесено в список рекордсменов-долгожителей.

Собака Белла, 29 лет и 193 дня


7 домашних животных-долгожителей

В течение 5 лет титул старейшей собаки удерживала Белла из Англии. Собака умерла в возрасте 29 лет и 193 дней от сердечного приступа, который случился во время прогулки с хозяевами.

Собака Макс, 29 лет и 282 дня


7 домашних животных-долгожителей

В 2013 году рекорд долголетия установил терьер Макс. Собака прожила 29 лет и 282 дня. Макс стал первой в мире собакой, которая не дожила всего пару месяцев до 30-летнего возраста. Пес был увековечен в Книге рекордов Гиннесса.

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