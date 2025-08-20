5 способов приготовить овощное пюре так, чтобы даже гости попросили рецептик

Пюре – лёгкое, простое и универсальное блюдо, которое чаще всего подаётся в качестве гарнира. Его можно готовить с молоком, сливочным маслом и солью, создавая воздушную кремообразную текстуру. Многие также добавляют сыр, сметану, зелень и другие ингредиенты, тем самым усиливая вкус и аромат. Впрочем, вместо тысячи хвалебных од – вот вам несколько оригинальных рецептов для всей семьи. И уж поверьте, любым из них можно угостить даже внезапно нагрянувших гостей.
1. Морковно-реповое
Морковно-реповое пюре. \ Фото: pickyeaterblog.com.
Пюре из моркови и репы — это вкусный и питательный гарнир, приготовленный путём смешивания овощей, тушёных на медленном огне в бульоне или другой жидкости. Репа придаёт блюду мягкий, землистый привкус, в то время как морковь придаёт блюду слегка сладковатую и ароматную нотку.
Что понадобится:
• Триста грамм репы;
• Полкилограмма морковки сладких сортов;
• Пучок зелёного лука;
• Щепотка молотого мускатного ореха;
• Кусочек сливочного масла;
• Полстакана сливок или жирного молока;
• Соль добавляется по вкусу.
Пюре из морковки и репы. \ Фото: simplegraytshirt.com.
Процесс приготовления:
• Овощи моем;
• Очищаем;
• Нарезаем кубиком;
• Перекладываем в кастрюлю и заливаем водой;
• Ставим на огонь;
• Доводим до кипения под крышкой;
• Солим;
• Приправляем мускатным орехом;
• Варим до полной готовности;
• Сливаем воду;
• Лук нарезаем и обжариваем на сливочном масле;
• Смешиваем с варёной репой и морковью;
• Заливаем тёплыми сливками или молоком;
• Делаем пюре, заправляем растопленным сливочным маслом и подаём к столу.
2. Гороховое с йогуртом
Пюре с зелёным горошком. \ Фото: veggiedesserts.com.
Горошек варят с молоком и тушат на медленном огне, пока он не станет мягким и кремообразным. Йогурт обычно добавляют для придания пюре однородности и густой текстуры. Также можно добавить чеснок, имбирь, морковь, лук и другие специи. Это блюдо с высоким содержанием клетчатки и белка, а также вкусный и питательный вариант, подходящий для ужина и обеда.
Что понадобится:
• Полкилограмма зелёного замороженного горошка;
• Несколько веточек зелёного свежего базилика;
• Несколько веточек свежей мяты;
• Полстакана жирных сливок и столько же жирного молока;
• Пару столовых ложек йогурта без добавок;
• Немного винного белого уксуса;
• Соль и перец.
Гороховое пюре с йогуртом. \ Фото: thespruceeats.com.
Процесс приготовления:
• Молоко смешиваем с небольшим количеством воды;
• Получившейся молочной смесью заливаем горошек, предварительно разморозив его;
• Под крышкой доводим до кипения;
• Солим и перчим;
• Варим до полной готовности;
• Добавляем листочки свежей мяты и базилика;
• Заправляем уксусом;
• Вливаем сливки;
• И всё взбиваем до состояния пюре;
• Вливаем йогурт;
• Перемешиваем и подаём к столу.
3. Грибное
Пюре из грибов. \ Фото: flashinthepans.com.
Грибное пюре порадует насыщенным ароматом и ярким вкусом. Подавайте его как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Также его можно использовать в качестве намазки на хлеб и тосты, получается вкусно, сытно и легко.
Что понадобится:
• Полкилограмма картошки;
• Килограмм шампиньонов;
• Пара луковиц;
• Немного молотого перца и соли;
• Полстакана жирных сливок;
• Кусочек сливочного масла;
• Соль и перец.
Пюре из грибов. \ Фото: peaceloveandlowcarb.com.
Процесс приготовления:
• Картошку моем и чистим;
• Нарезаем на две-четыре части;
• Отвариваем до полной готовности;
• Грибы и лук нарезаем кубиком;
• Обжариваем на масле;
• Смешиваем с картошкой;
• Солим и перчим по вкусу;
• Заливаем горячими сливками;
• Пюрируем.
4. Сельдерейное
Пюре из сельдерея. \ Фото: fullofplants.com.
Сельдерей тушат в сливочном масле или овощном бульоне на среднем огне до мягкости и прозрачности. Остальные ингредиенты добавляются в процессе готовки для придания аромата и текстуры блюду. Перед подачей пюре можно посыпать тёртым сыром, грецкими орехами и свежей зеленью.
Что понадобится:
• Два крупных корня сельдерея;
• Немного лимонного сока;
• Специи для придания более яркого и насыщенного вкуса;
• Полпачки сливочного масла;
• Стакан сливок средней жирности;
• Ассорти свежей зелени;
• Немного сыра для подачи;
• Небольшая горсть ядрышек грецких орехов.
Сельдерейное пюре. \ Фото: jamiegeller.com.
Процесс приготовления:
• Корень сельдерея моем и очищаем;
• Нарезаем небольшой соломкой;
• Варим\тушим до полной готовности в слегка подсоленной воде\овощном бульоне;
• Сливаем всю лишнюю жидкость;
• Солим и перчим дополнительно;
• Вливаем горячие сливки, смешанные с растопленным маслом;
• Взбиваем до состояния воздушной пасты;
• Заправляем лимонным соком;
• Посыпаем тёртым сыром и дроблёнными орехами;
• Украшаем свежей зеленью и подаём к столу.
5. Свекольное
Свекольное пюре. \ Фото: bostonchefs.com.
И напоследок – свекольное пюре, которое отлично сочетается с абсолютно любыми продуктами - будь то мясо или овощи. Нежная воздушная консистенция, яркий цвет и такой же насыщенный вкус с пряными нотками жгучего перца, чеснока и свежей зелени.
Что понадобится:
• Килограмм свеклы;
• Головка чеснока;
• Стручок жгучего перца;
• Соль;
• Кусочек сливочного масла;
• Неполный стакан жирного молока или сливок;
• Пара веточек свежей кинзы и петрушки;
• Немного сыра тофу или горсть жирного творога.
Пюре из свеклы.\ Фото: foodal.com.
Процесс приготовления:
• Свеклу моем;
• Чистим;
• Режем на несколько частей и варим до полной готовности;
• Сливаем всю лишнюю жидкость;
• Чеснок чистим;
• Из перца удаляем семена и плодоножку;
• Нарезаем полосками;
• Чесночные зубчики нарезаем на части;
• Обжариваем на сливочном масле до тех пор, пока не появится ярко выраженный чесночный аромат;
• Смешиваем со свеклой;
• Добавляем соль и заливаем горячим молоком или сливками;
• Перебиваем в пюре;
• Украшаем свежей кинзой и петрушкой;
• Посыпаем кусочками тофу или творогом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии