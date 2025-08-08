Современный японский дом славится своей минималистской эстетикой, органичной интеграцией с природой, функциональностью и практичностью. И все это потому, что в Японии уже давно переосмыслили концепцию комфорта, научились создавать визуально привлекательные, хотя порой и причудливые пространства (как правило, из-за геометрии крошечных участков под строительство), не забыв о спокойствии и умиротворении, которых так не хватает современникам.
Современные черты японского дома
Современные японские дома, вдохновляющие на минимализм и авангардную жизнь.
Японскую архитектуру часто считают простой и минималистичной, однако это заблуждение. Одним из основных ее элементов является традиционный дом, не лишенный национального колорита. С ширмами сёдзи (дверь и перегородка), татами и отсутствием какой-либо мебели, жилище японцев выглядит довольно необычно и привлекательно, хотя здесь нет ни роскоши, ни помпезности, ни обилия декоративных элементов. С течением времени традиционное убранство уступило место современным веяниям, хотя без манипуляций с ранними техниками не обошлось.
Эффектные формы зданий ярко выделяются на фоне хаотичной городской застройки предыдущих десятилетий (Япония).
При создании современных японских интерьеров дизайнеры и архитекторы часто экспериментируют с захватывающими формами и различными компонентами, в результате чего каждый дом обладает отличительным, даже можно сказать исключительным характером. Внутренние пространства этих резиденций часто просторны, даже несмотря на то, что в современных реалиях строить большие дома нет никакой возможности, особенности если они находятся в черте большого города.
Максимальная открытость и отсутствие дробления на маленькие помещения – главные основы современного японского дома.
Как правило, разработчики используют особые хитрости при оформлении как экстерьеров, так и интерьеров, которые обладают двойным назначением. Эти особенности служат не только эстетическим целям, но и предлагают скрытые преимущества. Они могут включать в себя такие функции, как эффектные жалюзи, защищающие интерьер от интенсивного солнечного света/взглядов прохожих или соседей, или оконные рамы, предназначенные для освещения и устранения сквозняков, которые при этом являются еще и дополнительным разграничителем пространства.
Внутренние дворы, даже если нет места для организации полноценного участка, являются ключевыми компонентами японского жилища.
Отсутствие внутреннего двора легко заменяют функциональные крыши, где разбивают лужайки и целые сады с цветниками (Япония).
Ключевой отличительной чертой современных японских домов является использование натуральных и органических материалов для строительства и отделки, а также максимальном использовании возможностей для естественного освещения в помещении. Это могут быть комнаты со стеной, замененной окнами от пола до потолка, иногда с дверными проемами, ведущими во внутренний двор или в другую часть строения или стеклянные надстройки с прозрачными стенами и даже потолком. Такой подход к дизайну не только придает жилым помещениям воздушность и дополнительный объем, но и обеспечивает великолепными видами на сады, окружающий ландшафт, городской пейзаж или бескрайнее небо.
На улицах японских городов встречаются и вовсе причудливые строения.
Стоит отметить, что японский дом давно завоевал репутацию «умного» пространства, ведь сложные правила планирования на тесных городских участках нестандартной формы заставляют разработчиков придумывать умопомрачительные концепты, которые никогда бы не появились на бескрайних просторах.
Познакомимся с лучшими современными японскими домами, спроектированными международными фирмами и местными архитекторами, которые вдохновляют на минимализм и авангардную жизнь при максимальном уединении.
1. Жилой дом в Киото от 07BEACH
За невзрачным входом в дом прячется функциональная планировка с ноткой сентиментальности (Киото, Япония).
Приоритетным направлением в организации пространства стал минимализм и максимальная открытость (Киото, Япония).
Специалисты архитектурной студии 07BEACH решили использовать открытую планировку жилого дома для молодой семьи, воспитывающей троих малышей, чтобы упростить родителям задачу в присмотре за детьми. Это и стало причиной того, что небольшой семейный дом, зажатый между соседними зданиями, организован вокруг гостиной двойной высоты, чтобы дети всегда были на виду.минимализму, единственным украшением интерьера стали деревянные панели и перегородки, ну а главной изюминкой проекта является живое дерево, которое растет прямо в центре гостиной, имеющей двойной высоты потолок.
2. Апартаменты Кубоми от Organic Design Inc
Оригинальная форма здания предлагает заглянуть во внутренний дворик, где организована общая зона отдыха для жильцов (Kubomi Apartments, Токио).
В Японии не только частные домовладения могут выделяться на фоне общей застройки. В пригороде Токио, расположенном совсем недалеко от центра города, совсем недавно появилось жилое здание, предназначенное для сдачи в аренду. Чтобы конкурировать на этом рынке, арендодателям приходится строить заметные и функциональные дома, где преобладают хоть и небольшие, но комфортабельные студии, доступные как для работающих горожан, так и для студентов.
Простор, умноженный на функциональность, уединение и полную тишину – что может быть лучше после тяжелого трудового дня/ночной смены (Kubomi Apartments, Токио).
В этом направлении преуспела молодая архитектурная компания Organic Design Inc. Ее специалистам удалось превратить L-образный участок у самой кромки тротуара в такой себе «карман в городе». Жилой дом, получивший название Апартаменты Kubomi, имеет интересный дизайн, привлекающий плавными формами, приглашающими прохожих заглянуть в образовавшуюся «ложбинку». Помимо эффектного экстерьера здание стало довольно привлекательно предлагаемыми удобствами, основанными на максимальной звукоизоляции квартир-студий и индивидуальных удобствах.
3. Дом в Тоёнаке от FujiwaraMuro Architects
Закрытый фасад – единственное правильное решение для домов, построенных рядом с оживленной улицей и тротуаром (Тоёнаке, Япония). | Фото: homedit.com.
Владельцы неординарного, как для наших широт дома, не остались без обилия солнечного света (Тоёнаке, Япония).
Максимальная конфиденциальность, полное уединение и обилие солнечного света стали основными приоритетами дизайна внешне причудливого дома в Тоёнаке. Из-за плотной застройки района дому бы все равно не хватало пейзажных видов, да и уединение было проблемой, но специалисты FujiwaraMuro Architects вышли из положения, они спроектировали единую структуру, разделенную на три кубических блока, с пустотами между ними, которые стали зонами свежего воздуха и обеспечили проникновение солнечного света. Стеклянные вкрапления находятся внутри строения, что обеспечивает полную приватность жизни владельцев, которые мечтали оградиться от любопытных соседских глаз и взглядов прохожих, ведь дом находится прямо на тротуаре.
4. Каменный дом от Hiroshi Sambuichi
Удивительная во всех отношениях загородная резиденция, «мягко ступающая по каменистой почве», выглядит довольно необычно и привлекательно (Stone House, Япония).
Яркие примеры современной японской архитектуры можно увидеть и в природных зонах. В этом случае нет ограничений по площади, но рельеф местности накладывает на дизайн свой отпечаток. Взять, к примеру, загородный дом, получивший название Каменный, построенный на пересечение трех префектур: Хиросима, Ямагути, Симанэ.
Stone House от Hiroshi Sambuichi получился довольно оригинальным и максимально светлым. Загородная резиденция, спроектированная с использованием натуральных и повторно используемых материалов, минималистична и устойчива к различным климатическим условиям.
Дизайнеры Hiroshi Sambuichi создали структуру, которая позволяет потоку воздуха и света «гулять» по всему внутреннему пространству (Stone House, Япония).
Примечательно: Стильное сооружение прекрасно «переживает» холодные месяцы суровых ветров, его конструкция легко выдерживает снежные зимы и паводки весной. Ну а летом, несмотря на щедрое остекление, дом служит прохладным убежищем для большой семьи в жаркие дни. Стоит отметить, что все это является хорошо продуманными и просчитанными опциями проекта, поскольку используется защита от обледенения, контроль температуры и влажности, а также правильный расчет конструкции фундамента, встроенного в камни.
5. Загородный дом Okinawa от Тайши Канемура
Максимально закрытая структура загородного дома со стороны улицы, открывается по полной для наслаждения простором побережья океана (Okinawa, Япония).
Дом на вершине скалы был спроектирован для семьи, которая мечтала сбежать от городской суеты и отдохнуть вблизи океана (Okinawa, Япония).
Большой дом для отдыха на выходных под названием Okinawa, разработанный Тайши Канемурой из лондонского офиса Pawson, был спроектирован для семьи, желающей сбежать от напряженной жизни в Токио. Несмотря на то, что габариты участка давали возможность разгуляться, его рельеф стал препятствием, которое напрямую повлияло на планировку и дизайн здания. Диагональная форма участка позволила направить линии обзора к океану, при этом удалось обеспечить долгожданное уединение и покой для семьи. Но для этого пришлось разделить строение на три пересекающихся массива, где размещаются жилые зоны с разным функциональным предназначением. При этом главной идеей оформления внутреннего пространства стал минимализм, сочетающий в себе английскую и японскую архитектуру, которые позволили создать расслабляющую обстановку.
6. «Стройный дом» в Сиге от Kouichi Kimura Architects
Slender house является прекрасным примером современной японской архитектуры в плотно застроенной городской среде (Сига, Япония).
В интерьере Slender house преобладают открытые гибкие пространства для стимуляции общения, которое обогащает повседневную жизнь и делает семью более сплоченной (Сига, Япония).
Плотная застройка в частных секторах больших и малых городов Японии вынуждает архитекторов изыскивать нереальные возможности при проектировании домов на освободившихся участках. Не стал исключением и дом под названием Slender house («Стройный дом»), появившийся на критически узком участке размером 7,5 на 17 метров. Специалисты Kouichi Kimura Architects разрабатывали жилой дом для молодой семьи, которая нуждалась в ряде гибких пространств. Архитекторы предусмотрели особую конструкцию здания, состоящую из разных объемов с тщательно продуманными пропорциями, расположением окон и материалами, что делает фасад не слишком однородным или унылым. При этом элегантность металлических и бетонных кубов экстерьера, органично переплетается с японским минимализмом и продуманностью планировки внутреннего пространства, увеличивающего диапазон функциональности.
7. Жилой дом Esprit от APOLLO Architects & Associates
Расположенный в оживленном жилом районе Токио, Esprit house отличается величественным экстерьером, созданным из бетона и стекла (Япония).
Элегантный дом в тихом жилом уголке токийского района Сибуя хоть и имеет суровый вид из-за блочного бетонного объема, который кажется угрюмым (нижний его уровень), но за счет стеклянной верхней части становится более легким и прозрачным по мере продвижения наверх. Жилой дом под названием Esprit, спроектированный архитектором Сатоши Куросаки, который возглавляет местную студию APOLLO Architects & Associates, благодаря грамотной планировке имеет заодно и просторный гараж на две машины, при этом не теряет ни одного метра наземного пространства. Что очень важно, поскольку в Токио любой клочок земли на вес золота.
В доме предусмотрены все современные удобства, включая офис, тренажерный зал, библиотеку и сад на крыше (Esprit house, Япония).
Теперь молодая семья с двумя детьми может наслаждаться минималистичным пространством, которое кажется просторным и открытым, но при этом полностью защищено от посторонних взглядов. Ну разве, что птицы или дрон сможет заглянуть в масштабные окна на верхнем этаже, и то, если смогут что-то разглядеть сквозь одностороннее стекло или полуоткрытые промежуточные зоны, заполненные растениями. Кстати сказать, помимо жилого пространства были предусмотрены рабочие зоны, на случай если членам семьи придется работать дома. Кроме того, проектом в Esprit предусмотрены все современные жилые удобства, включая тренажерный зал, библиотеку, благоухающий сад на крыше, лаундж-зону и солярий.
