Современные черты японского дома

Современные японские дома, вдохновляющие на минимализм и авангардную жизнь.

Эффектные формы зданий ярко выделяются на фоне хаотичной городской застройки предыдущих десятилетий (Япония).

Максимальная открытость и отсутствие дробления на маленькие помещения – главные основы современного японского дома.

Внутренние дворы, даже если нет места для организации полноценного участка, являются ключевыми компонентами японского жилища.

Отсутствие внутреннего двора легко заменяют функциональные крыши, где разбивают лужайки и целые сады с цветниками (Япония).

На улицах японских городов встречаются и вовсе причудливые строения.

1. Жилой дом в Киото от 07BEACH

За невзрачным входом в дом прячется функциональная планировка с ноткой сентиментальности (Киото, Япония).

Приоритетным направлением в организации пространства стал минимализм и максимальная открытость (Киото, Япония).

2. Апартаменты Кубоми от Organic Design Inc

Оригинальная форма здания предлагает заглянуть во внутренний дворик, где организована общая зона отдыха для жильцов (Kubomi Apartments, Токио).

Простор, умноженный на функциональность, уединение и полную тишину – что может быть лучше после тяжелого трудового дня/ночной смены (Kubomi Apartments, Токио).

3. Дом в Тоёнаке от FujiwaraMuro Architects

Закрытый фасад – единственное правильное решение для домов, построенных рядом с оживленной улицей и тротуаром (Тоёнаке, Япония). | Фото: homedit.com.

Владельцы неординарного, как для наших широт дома, не остались без обилия солнечного света (Тоёнаке, Япония).

4. Каменный дом от Hiroshi Sambuichi

Удивительная во всех отношениях загородная резиденция, «мягко ступающая по каменистой почве», выглядит довольно необычно и привлекательно (Stone House, Япония).

Дизайнеры Hiroshi Sambuichi создали структуру, которая позволяет потоку воздуха и света «гулять» по всему внутреннему пространству (Stone House, Япония).

5. Загородный дом Okinawa от Тайши Канемура

Максимально закрытая структура загородного дома со стороны улицы, открывается по полной для наслаждения простором побережья океана (Okinawa, Япония).

Дом на вершине скалы был спроектирован для семьи, которая мечтала сбежать от городской суеты и отдохнуть вблизи океана (Okinawa, Япония).

6. «Стройный дом» в Сиге от Kouichi Kimura Architects

Slender house является прекрасным примером современной японской архитектуры в плотно застроенной городской среде (Сига, Япония).

В интерьере Slender house преобладают открытые гибкие пространства для стимуляции общения, которое обогащает повседневную жизнь и делает семью более сплоченной (Сига, Япония).

7. Жилой дом Esprit от APOLLO Architects & Associates

Расположенный в оживленном жилом районе Токио, Esprit house отличается величественным экстерьером, созданным из бетона и стекла (Япония).

В доме предусмотрены все современные удобства, включая офис, тренажерный зал, библиотеку и сад на крыше (Esprit house, Япония).