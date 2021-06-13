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Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Бегемоты заработали репутацию достаточно вздорных и своенравных существ, и на это есть причины. Но когда смотришь на их детёнышей, об этом забываешь и расплываешься в умилительной улыбке. И хотя бегемоты могут быть очень агрессивными, выглядят они очень мило. Только не стоит подходить к ним близко!

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Учёные считают, что бегемоты появились на нашей планете более 55 миллионов лет назад. Древние греки называли их «речными лошадями». Вот только прокатиться на этом животном получится вряд ли. Это животное считается третьим по размеру после слонов и белых носорогов, но при этом самыми близкими родственниками бегемотов являются дельфины и киты. Их рацион состоит в основном из травы, а живут они около 45 лет.

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Толстокожий детеныш взобрался на маму, показывая розовый язычок

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Необычный африканский толстячок с маленькими ушками и черными глазками

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Африканский гиппопотам – отличный пловец, на зависть всем спортсменам

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Сотрудница зоопарка подкармливает молоком преждевременно родившегося гиппопотама

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Семейство бегемотов нежится в пресноводном водоеме

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Крошка бегемот любит купаться и играть в разные игры со своей мамой

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Милый розовощекий малыш с доверчивым взглядом

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Заботливая мама-бегемот подталкивает своего детеныша к поверхности водоема

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Серо-коричневый бегемот пытается покусать руку пока еще небольшими зубами

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Бегемот относится к травоядным животным

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Новорожденный принимает водные процедуры под чутким присмотром работников зоопарка

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Забавное создание, которое в скором времени будет весить несколько тонн

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Неповоротливый бегемот на суше, а в воде вытворяет настоящие чудеса

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Пристальный взгляд гиппопотама

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Малыш привстал на короткие задние лапки и похоже заснул – ну очень утомился

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Малыш что-то рассказывает своей маме

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

50-килограммовый новорожденный бегемотик плавает возле своей родительницы

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Маленький бегемотик поедает околоводную растительность не выходя из воды

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Молодое семейство спасается от жары в прохладных водах реки

Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Большую часть времени млекопитающие проводят в воде, а на берег выходят для того, чтобы подкрепиться

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