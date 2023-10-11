Зачем у мужских рубашек на спине с внешней стороны имеется небольшая петелька

На некоторых мужских рубашках, в первую очередь иностранного производства, можно заметить небольшую маленькую петельку. Она красуется на внешней стороне спины, прямо промеж лопаток. Выглядит как крючок для подвески одежды, однако элементы такого рода принято по понятным причинам пришивать внутри одежды, но никак не снаружи! Так зачем же нужно в таком случае ушко на спине?
Зачем нужна петелька? |Фото: unclesamfireworks.com.
Это прозвучит несколько странно и возможно предсказуемо, но петелька на спине у рубашки нужна для того, чтобы вешать рубашку на крючок. Да, вот такая «неожиданная» функция. Другой вопрос в том, зачем петельку стали пришивать снаружи? Ведь совершенно очевидно, что там ушко не находится в состоянии безопасности! Того и гляди зацепишься им за что-нибудь и порвешь предмет одежды. Кто, а главное зачем мог придумать такое дизайнерское решение? Внешним петелькам на рубашках современная мода обязана Военно-морскому флоту Соединенных Штатов.
Да все так просто... |Фото: pinterest.com.
Даже на большом корабле личное пространство членов экипажа сильно стеснено. Матросы же, как и любые военные, должны выглядеть опрятно. После снятия рубашки бросить ее просто так нельзя. Аккуратно складывать рубашку – слишком долгое занятие. Нельзя вешать рубашку и за классическую петлю на воротнике. В этом случае она также быстро теряет форму. Поэтому флотские «модельеры» в 1940-х годах придумали гениальное решение – разместить петельку между лопаток. Таким образом матрос мог быстро снять рубашку и просто повесить ее на койку так, чтобы предмет формы не потерял приличных кондиций.
В 1940-е на флоте было жарковато. |Фото: Pinterest.
Долгое время мода на внешние петельки оставалась внутри флота. Только в 1960-е годы она попала на «гражданку», когда в компанию GANT Shirtmakers пришло на работу сразу несколько дизайнеров с флотским прошлым. Молодые парни, разрабатывая рубашки для мужчин, задумались: а почему бы и нет? Благодаря этому рубашки GANT на несколько лет получили «изюминку», позволившую привлечь больше покупателей. Спустя какое-то время внешние петельки стали «бессовестно» копировать и дизайнеры других брендов.
Проводником петельки в мир моды стала американская компания. ¦Фото: freemarket-ci.com.
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