Зачем у мужских рубашек на спине с внешней стороны имеется небольшая петелька

Зачем нужна петелька? |Фото: unclesamfireworks.com.

Да все так просто... |Фото: pinterest.com.

В 1940-е на флоте было жарковато. |Фото: Pinterest.

Проводником петельки в мир моды стала американская компания. ¦Фото: freemarket-ci.com .