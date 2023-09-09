Как первые эвакуаторы стали незаменимыми и потянули за собой историю

Первый эвакуатор в истории / Фото: lada-vesta2.ru
Изо дня в день мы читаем в сводках новостей о происшествиях и катастрофах, в которых замешаны автомобили. Мы могли бы регулярно становиться свидетелями их последствий и в реальной жизни, если бы не специально оборудованные грузовики. Незаменимые грузовики с подъёмными механизмами проделали в пункт назначения гораздо более сложную дорогу, чем кажется на первый взгляд.
В начале прошлого века автомобиль был настоящей редкостью. Тем не менее, с годами необходимость в специальных видах транспорта, выделенных под ликвидацию неисправных машин, росла. Таким образом, постепенно развивалась область взаимовыручки в среде автомобилей, снижая риск создания сложностей для пешеходов.
Появились первые эвакуаторы. С самого начала они были призваны справляться с трудностями на дорогах, и должны были отличаться наибольшей выносливостью и общей надёжностью механизма, чтобы создавать качественное подспорье простой рабочей силе.
В 1916 году первый грузовой автомобиль, оснащённый тягачом-манипулятором, вышел в свет в Соединённых Штатах. Неслучайно, что его изобретателем стал хозяин крупной автомастерской штата Теннеси Эрнест Холмс, ведь не секрет, что наиболее действенным толчком для созидания часто является банальная потребность в успешном развитии своего дела. Примечательно также, что механик испытывал в оборудовании такую глубокую потребность, что выбор Холмса сразу же пал на личный автомобиль. Именно на него были установлены дополнительные механизмы, позволяющие сегодня ассоциировать его с привычными эвакуаторами.
Немецкий эвакуатор гоночных болидов с лазурной кабиной / Фото: s39.wheelsage.org
Ещё до Холмса известный изобретатель Рэнс Олдс спроектировал лёгкий грузовик, оснащённый подъёмным краном. Впоследствии конструктор довёл характеристики собственного детища до впечатляющих (по тем временам) результатов. Так, поздние вариации его эвакуатора выдерживали нагрузку в четверть тонны.
На основе этого фундамента Эрнест Холмс, создавший компанию, названную своим же именем, разработал множество вариаций грузовых тягачей. Вслед за ним производство и модернизацию эвакуаторов подхватили другие именитые конструкторы первой половины двадцатого века.
один из первых эвакуаторов, эффективно держащий и одновременно поднимающий транспорт / Фото: thumbs.dreamstime.com
Модель Studebaker K15 Tow Truck отличала идея механизма, одновременно плотно схватывающего транспортный агрегат и поднимающего его с противоположной стороны. На сегодняшний день, невзирая на самые инновационные разработки, это - самая действенная и основополагающая система, гениальная в своей простоте.
Diamond T969 стала намного более крупной моделью, что соответствовало нуждам всех государств, задействованных в военных конфликтах. Линейка эвакуатором Diamond, чьей особенностью стало кардинальное увеличение размера и мощностей, вышла под руководством конструктора Чарльза Тилта. Расширение масштабов нестабильности мира и очагов боевых действий позднее привело к созданию покрытых бронированным панцирем многотонных тягачей Kenworth 580.
Военный эвакуатор Diamond / Фото: karopka.ru
AEC Matador проделал тернистый путь от вытаскивания из грязи мировых войн крупнокалиберной техники до переквалификации в городской промышленный эвакуатор. Однако такую метаморфозу нельзя было назвать отставкой, поскольку модель обзавелась новым куда более эстетичным дизайном. К тому же, не секрет, что общественные нужды испокон веков имели не меньшее значение.
Эвакуатор AEC Matador / Фото: trucksplanet.com
Mercedes-Benz Rennwagen Schnelltransporter использовался как по своему прямому назначению, так и для продолжительных перевозок техники. Модель можно смело назвать исключительно редкой, поскольку изначально с производственных рельс конструкторского цеха небезызвестной компании Mercedes сошёл лишь один образец. При транспортировке даже громоздких деталей и оборудования для болидов грузовик развивал скорость чуть ли не до 200 километров в час. В середине редкую модель отправили в утиль из-за устаревших характеристик, но на волне ностальгии – у немецкого эвакуатора были яркие индивидуальные приметы вроде традиционно лазурного цвета кабины – решили восстановить по чертежам в девяностых годах.
Fiat 682 RN2 Bisarca Bartoletti стал прорывным по своей вместительности служебным эвакуатором. Характеристика, которая вроде бы кажется очевидной, достигла своего пика именно с созданием этой модели: эвакуатор без затруднений вмещал три машины и несколько комплектов запчастей.
Современный эвакуатор / Фото: www.jemo.ru
Все дальнейшие достижения в области усовершенствования эвакуаторов связаны, как это ни предсказуемо, преимущественно с расширением уже разработанных формул успеха.
Латинский корень слова «эвакуатор» происходит от слов «опорожнять» либо «отбрасывать прочь». Эти значения в полной мере соответствуют основной деятельности грузовиков с тягачами, которые очищают проезжую часть от транспорта, который либо неисправен, либо создаёт долговременные трудности для движения.
Когда машин меньше, гораздо реже возникает надобность по их экстренной транспортировке или вовсе полной зачистке проезжей части. Возможно, что, в сравнении с теми временами, сейчас недостаток экстренно срабатывающих эвакуаторов в крупных городах не меньше.
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