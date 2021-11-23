Как выглядели IT-миллиардеры до того, как стали богатыми и знаменитыми

Воистину, чудесная трансформация.
Если бы любой из нас встретил этих ребят в молодости, он бы в жизни не поверил, что уже через несколько лет (или десятилетий) все они будут сказочно богаты и знамениты на весь мир. В этом обзоре истории и фотографии IT-миллиардеров «до» и «после» того, как они ими стали.
1. Джефф Безос
Начинал с продажи книжек.
Первым публичным упоминанием о Безосе была программа 60 minutes в далеком 1999 году. Тогда его «обозвали» «гиком, который продает книжки о компьютерах другим гикам». Сегодня же Джефф Безос является богатейшим человеком планеты. Его состояние оценивается в 132 млрд долларов. Именно он является владеет Amazon, издательством The Washington Post и аэрокосмической компанией Blue Origin.
2. Марк Цукерберг
Один из богатейших людей планеты бросил учебу.
Одним из первых проектов молодого Цукерберга был Facemash. С его помощью коллеги программиста могли сравнивать фотографии двух людей и выбирать наиболее симпатичного. Чуть позже предприниматель основал Facebook. Сегодня это социальная сеть самая популярная на планете. Ее аудитория составляет 1.9 млрд человек. Состояние Цукерберга при этом оценивается в 73.3 млрд долларов.
3. Билл Гейтс
Маленькая ложь ради карьеры.
Чтобы получить свой первый заказ, молодому Гейтсу пришлось позвонить создателю компьютера Altair 8800 и соврать, что он уже работает над созданием ПО для этой машины. Спустя 30 лет Гейтс смог стать одним из богатейших людей планеты. На сегодняшний день его состояние оценивается почти в 100 млрд долларов США. Продукция созданной им компании используется более, чем в 80 странах.
4. Павел Дуров
Несмотря на все он в числе лучших.
Первым успешным проектом Дурова была система для самых ленивых студентов, которые искали шпаргалки. Потом он создал социальную сеть «ВКонтакте». Ныне предприимчивый россиянин возглавляет мессенджер Telegram, аудитория которого уже превысила 200 млн человек. На сегодняшний день состояние восходящей IT-звезды оценивается в 1.7 млрд долларов.
5. Илон Маск
Говорят деньги помогают вернуть волосы.
Первым проектом Илона было ПО для новостных компаний. Тогда никто и подумать не мог, что он станет создателем PayPal, основателем собственной аэрокосмической компании и создателем электромобилей, которые пошатнут господство двигателей внутреннего сгорания на рынке.
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