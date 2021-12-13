Социализм наступил 9000 лет назад, или что мы знаем о Бронзовом веке

В Бронзовом веке происходило не меньше событий, чем в более поздние эпохи
Бронзовый век - это не просто эпоха, когда люди стали убивать друг друга бронзовыми мечами вместо каменных топоров. Именно в бронзовом веке случилась первая революция, целью которой было достижение равенства. В бронзовом веке произошла первая крупная битва двух войск. В бронзовом веке появились сложные представления о загробной жизни и первые попытки открыть человеку третий глаз хирургически.
Свобода, равенство, братство: революция, которая произошла 9000 лет назад
В 1958 году под одним из холмов в Турции, известном как Чатал-Хююк, было найдено поселение бронзового века. Раскопки и исследования показали, что поселение просуществовало не меньше четырнадцати веков и точно находилось на этом месте в период с 7000 года до нашей эры до 6000 года до нашей эры.
Несмотря на то, что одномоментно в Чатал-Хююке жило до 8000 человек, его будет правильнее назвать деревней, чем городом: в нём не было ни одного административного здания, ни одной улицы и даже главной площади. Дома стояли стена к стене, и люди заходили через отверстие в крыше, которое заодно служило дымоотводом. На крышах же занимались изготовлением предметов быта. Внутри домов спали, готовили и хранили еду. Хоронили умерших под ложами, притом, похоже, не только своих родственников - то есть, дома могли переходить от семьи к семье. Когда дом надоедало чинить и штукатурить изнутри, его превращали в фундамент для нового дома. Ели достаточно хорошо и разнообразно, средний рост мужчин был 175 см, и зубы у всех были в отличном состоянии. Единственное - судя по скелетам детей (а они часто умирали до года), малыши страдали анемией.
В Чатал-Хююке не было улиц
Учёные долго пытались понять структуру общества. Даже если в Чатал-Хююк не было социального расслоения, задавались они вопросом, кто был важнее - мужчины или женщины? Патриархат царил или матриархат?
Женщины и мужчины одинаково хорошо питались. На рёбрах женщин изнутри не было больше сажи, чем у мужчин - значит, и внутри, у очага, они проводили одинаковое примерно время. Захоронения тех и других были сделаны с одинаковой степенью уважения. На рисунках на стенах было больше мужчин, но зато статуэтки чаще изображали женщин. Удивительно, но, похоже, в Чатал-Хююке царило абсолютное равенство! Как это возможно?
Дальнейшие археологические находки и их анализ рассказали, что общество чаталхююкцев не всегда жило по идеям свободы и равенства. Неподалёку от поселения нашли деревню явно той же культуры, но чуть древнее. Но в ней были все следы социального расслоения, включая огромный каменный ритуальный комплекс и храмы с человеческой кровью на алтарях. Комплексы и храмы значительной величины невозможно построить вне обществ с сильной централизованной властью. Штука была в том, что ритуальные сооружения были явно засыпано землёй нарочно, около семи тысяч лет назад.
Всё указывало на то, что предки Чатал-хююкцев уже знали расслоение на сословия, но однажды произошёл переворот. И после этого переворота собственность стала распределяться (вспомним о переходящих от семьи к семье домах), а все жители (и, что особенная редкость, жительницы) получали равное количество благ и возможностей. Возможно, в семье даже готовили по очереди и мужчины, и женщины (те и другие вдыхали одинаковое количество дыма). В любом случае, их захоронения содержат одинаковое количество украшений и орудий труда и не отличаются по приданным позам. И такое торжество социальной справедливости смогло просуществовать много веков. Неплохо.
Жилище чатал-хююкцев изнутри
Великая битва, о которой мы ничего не знаем
В 1996 году к археологам обратился мужчина, обнаруживший возле реки Тонзеле человеческую кость с кремниевым наконечником в ней. До сих пор на месте его находки ведутся раскопки и исследования. Пока что учёные могут сказать немногое.
Во-первых, на этом месте произошла битва такого масштаба, что в Древнем Египте её не поленились бы описать - но египтяне вместе с письменностью были далеко. В местности, где средняя плотность была около 5 человек на квадратный километр, сошлись в бою от 2 000 до 4 000 воинов. Во-вторых, произошла она как раз примерно тогда же, когда и сражение между египтянами и хеттами при Кадише и на сто лет раньше Троянской войны.
Возле реки Тонзеле было устроено настоящее побоище, а мы даже не можем узнать, почему
Все погибшие - здоровые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, то есть речь идёт о столкновении войск, а не набеге племени на племя. Кроме того, учёные считают, что возле реки лежат только останки побеждённых. Значит, не в обычаях победителей было хоронить любых покойников, чтобы умилостивить их. Трупы врагов они бросали на съедение птицами и зверями. Впрочем, некоторых из своих, видимо, не нашли. Их останки смешаны с останками врагов.
Хотя на костях есть следы от мечей, при мертвецах не было найдено ни одного клинка, только наконечники стрел и копий и топоры с палицами и дубинами. Очевидно, мечи были слишком дороги, их подбирали на поле боя.
Часть воинов сражалась верхом - найдены скелеты лошадей. Кроме того, часть ран нанесены снизу вверх, то есть победители сражались пешими против всадников. До раскопок при Тонзеле считалось, что верхом сражались в эту эпоху только кочевники. Кроме того, получается, что европейцы оседлали лошадей раньше, чем развитые южные цивилизации.
Реконструкция облика проигравших воинов.
ДНК-анализ показал, что проигравшие пришли издалека - с территории нынешних Чехии, Словакии или Польши. Победители, вероятно, были местными жителями. Что побудило огромное по меркам Бронзового века отправиться далеко от дома и напасть на чужое войско - с трудом возможно представить. За отсутствием письменности мы практически ничего не знаем о политических, экономических, идеологических отношениях жителей древней Европы.
Развитие патриархата и представлений о потустороннем мире
Именно в бронзовом веке в некоторых культурах, судя по могилам, вдов стали убивать и хоронить вместе с мужьями. Это связано как с развитием идей о жизни после смерти, в которой человеку нужно всё то же, чем он пользовался раньше, так и с развитием неравенства в положении мужчины и женщины. Женская жизнь теперь была не равна мужской: никто не убивал вдовцов, чтобы не разлучать семейные пары. Женщины положены в могилы мужчин вместе с украшениями, орудиями труда, оружием, одеждой, то есть вещами.
В захоронения Бронзового века стали класть очень много вещей.
К Бронзовому веку относятся и несколько черепов с уникальными отверстиями. Их оставили не оружием: вокруг нет трещин, края очень ровные. Скорее всего, их буквально слой за слоем проскабливали в костях черепа. Возможно, кость также очень аккуратно вырезали. В любом случае, отверстие было сделано там, где легко повредить мозг. Несмотря на такой высокий риск, большинство трепанированных после операции выжило.
Да, бронзовые инструменты годились для таких сложных операций. Это проверил экспериментально новосибирский нейрохирург Алексей Кривошапкин. Он пользовался бронзовым ножом, который сделал по найденным археологами образцам доктор исторических наук Андрей Бородовский. На выскабливание круглого отверстия в черепе трупа ушло 15 минут. Диаметр отверстия был 2,5 сантиметра.
Другой вопрос в том, зачем людям Бронзового века были отверстия в черепе? Ни одной рациональной причины делать их массово не существует. Остаётся предполагать только ритуальные цели. Например, пациенты были шаманами, и им открывали окно для связи с миром духов. Если трепанация приводила к эпилепсии и галлюцинациям, трепанированным людям казалось, что у них действительно открылся, условно говоря, третий глаз.
Текст: Лилит Мазикина
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