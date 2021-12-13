Социализм наступил 9000 лет назад, или что мы знаем о Бронзовом веке

В Бронзовом веке происходило не меньше событий, чем в более поздние эпохи

Свобода, равенство, братство: революция, которая произошла 9000 лет назад

В Чатал-Хююке не было улиц

Жилище чатал-хююкцев изнутри

Великая битва, о которой мы ничего не знаем

Возле реки Тонзеле было устроено настоящее побоище, а мы даже не можем узнать, почему

Реконструкция облика проигравших воинов.

Развитие патриархата и представлений о потустороннем мире

В захоронения Бронзового века стали класть очень много вещей.