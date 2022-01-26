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Самолет «Белуха» совершил свой первый полет


Самолет BelugaXL не будет знать себе равных.

Самолет BelugaXL не будет знать себе равных.

В небесах появился новый очень большой и очень странный самолет «Белуха». Машина была разработана и создана компанией Airbus. Пользоваться данным самолетом смогут только избранные. Посмотрим же, что из себя представлен BelugaXL и для чего он понадобился одному из крупнейших аэрокосмических производителей.

Устрашающая мощь BelugaXL подкупает.

Устрашающая мощь BelugaXL подкупает.

 

Компания Airbus представила и успешно испытала свой принципиально новый самолет под названием BelugaXL. Если не знать всех фактов наверняка и просто посмотреть на фото большой железной птицы, то можно подумать, что это просто какой-то снимок обработанный в графическом редакторе. На самом деле нет, самолет действительно имеет достаточно странный дизайн и своей части похож на ту самую белуху (не путать с белугой).
Огромный и вместительный.

Огромный и вместительный.

 

Первый тестовый полет был сделан 19 июля 2018 года. Машина поднялась в воздух с французского аэропорта Тулуза-Бланьяк. Полет длился 4 часа 11 минут. Стоит сразу пояснить, что данный самолет грузовой. Построен он был на базе модели A330 и является прямым приемником Airbus Beluga. Фюзеляж новой машины стал на 6.9 метров длиннее, а также шире на 1.7 метра.
BelugaXL придет на замену более старой модели.

BelugaXL придет на замену более старой модели.

 

В случае принятия на службу, самолет будет использоваться для перевозки крупногабаритных деталей, которые компания Airbus использует в производстве других самолетов. Разработка «Белухи» началась еще в 2014 году, в ноябре. Продиктована необходимость разработки принципиально нового летательного аппарата была тем, что в Airbus понимали, как скоро предыдущая модель перестанет удовлетворять все потребности и интересы предприятия в области грузоперевозки.

В следующие 10 месяцев инновационный BelugaXL ждет еще много летных испытаний. Общая длительность полетов должна будет достигнуть отметки в 600 часов. Только после этого самолет можно будет сертифицировать.

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Самолет «Белуха» совершил свой первый полет

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Самолет «Белуха» совершил свой первый полетПодписаться на мой Instagram
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