Когда яркий фартук на кухне смотрится удачно

Яркий кухонный фартук — это быстрый способ сделать кухню интереснее без сложных переделок. Но он требует точности.
Кухонный фартук долгое время был максимально нейтральной частью интерьера. Плитка «под камень», «белый кабанчик», спокойные оттенки – безопасно и без ошибок.
В 2026 подход поменялся. Фартук все чаще делают акцентом: цветным, контрастным, заметным.
Разбираем, как сделать яркий фартук и не пожалеть.
Когда яркий фартук действительно уместенОн хорошо смотрится, если в кухне уже есть спокойная база. Светлые фасады, нейтральная столешница, минимум лишних деталей – в таком пространстве цвет добавляет характер и не спорит с остальными элементами.
Второй удачный вариант – небольшая кухня, где не хочется перегружать пространство мебелью или декором. В этом случае фартук берет на себя роль главного акцента.
И еще один момент – если кухня выглядит слишком «правильной». Все подобрано, но нет ощущения жизни. Цветной фартук это быстро исправляет.
Когда лучше не рисковатьЕсли в кухне уже много активных элементов – фактурные фасады, сложный камень, яркая техника – еще один акцент может создать ощущение хаоса.
Проблемы часто возникают и с темными насыщенными цветами в маленьких кухнях без хорошего света. В итоге вместо акцента получается тяжелое пятно.
И еще одна частая ошибка – выбирать цвет «сам по себе», без связи с остальной квартирой. Фартук не должен выглядеть отдельной историей.
Какие цвета сейчас актуальныТренд сместился в сторону сложных оттенков.
Сейчас чаще выбирают:
глубокий зеленый, ближе к мшистому
теплую терракоту
насыщенный синий с легким серым подтоном
мягкий винный
Такие оттенки не режут глаз и легче вписываются в интерьер. Яркость есть, но она спокойная.
Если хочется чего-то более смелого – можно добавить точечный цвет: лайм, насыщенный желтый, кобальт. Но лучше в небольшом объеме или в виде деталей внутри фартука, а не сплошной заливкой.
Материал решает больше, чем цветОдин и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от поверхности.
Глянцевая плитка усиливает цвет и делает его заметнее. Матовая – наоборот, приглушает. Рельеф добавляет глубину, а гладкая поверхность делает акцент более чистым.
Поэтому важно сначала определиться с фактурой, а уже потом с оттенком.
Как не ошибиться с сочетаниямиСамый простой ориентир – не усложнять.
Если фартук яркий, фасады лучше оставить спокойными. Если есть текстура (например, дерево или камень), цвет фартука должен ее поддерживать, а не перебивать.
Хорошо работают связки, когда цвет фартука повторяется в мелких деталях – текстиле, посуде, декоре. Тогда интерьер выглядит цельно.
Нюанс, о котором часто забываютФартук – это не только про внешний вид. Это рабочая зона.
Светлые глянцевые поверхности проще мыть, но на них видны разводы. Матовые и темные цвета могут скрывать мелкие загрязнения, но требуют аккуратного ухода.
И еще важно учитывать швы. Чем их больше и чем они контрастнее, тем активнее выглядит вся поверхность.
