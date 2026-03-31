Когда яркий фартук на кухне смотрится удачно

Яркий кухонный фартук — это быстрый способ сделать кухню интереснее без сложных переделок. Но он требует точности.



Кухонный фартук долгое время был максимально нейтральной частью интерьера. Плитка «под камень», «белый кабанчик», спокойные оттенки – безопасно и без ошибок.



В 2026 подход поменялся. Фартук все чаще делают акцентом: цветным, контрастным, заметным.

Когда яркий фартук действительно уместен

Когда лучше не рисковать

Какие цвета сейчас актуальны

Материал решает больше, чем цвет

Как не ошибиться с сочетаниями

Нюанс, о котором часто забывают

Но здесь легко промахнуться. Один и тот же яркий цвет может выглядеть дорого – или как случайное решение из ремонта «на скорую руку».Разбираем, как сделать яркий фартук и не пожалеть.Он хорошо смотрится, если в кухне уже есть спокойная база. Светлые фасады, нейтральная столешница, минимум лишних деталей – в таком пространстве цвет добавляет характер и не спорит с остальными элементами.Второй удачный вариант – небольшая кухня, где не хочется перегружать пространство мебелью или декором. В этом случае фартук берет на себя роль главного акцента.И еще один момент – если кухня выглядит слишком «правильной». Все подобрано, но нет ощущения жизни. Цветной фартук это быстро исправляет.Если в кухне уже много активных элементов – фактурные фасады, сложный камень, яркая техника – еще один акцент может создать ощущение хаоса.Проблемы часто возникают и с темными насыщенными цветами в маленьких кухнях без хорошего света. В итоге вместо акцента получается тяжелое пятно.И еще одна частая ошибка – выбирать цвет «сам по себе», без связи с остальной квартирой. Фартук не должен выглядеть отдельной историей.Тренд сместился в сторону сложных оттенков.Чистые, «плоские» цвета выглядят проще и быстрее устают.Сейчас чаще выбирают:глубокий зеленый, ближе к мшистомутеплую терракотунасыщенный синий с легким серым подтономмягкий винныйТакие оттенки не режут глаз и легче вписываются в интерьер. Яркость есть, но она спокойная.Если хочется чего-то более смелого – можно добавить точечный цвет: лайм, насыщенный желтый, кобальт. Но лучше в небольшом объеме или в виде деталей внутри фартука, а не сплошной заливкой.Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от поверхности.Глянцевая плитка усиливает цвет и делает его заметнее. Матовая – наоборот, приглушает. Рельеф добавляет глубину, а гладкая поверхность делает акцент более чистым.Поэтому важно сначала определиться с фактурой, а уже потом с оттенком.Самый простой ориентир – не усложнять.Если фартук яркий, фасады лучше оставить спокойными. Если есть текстура (например, дерево или камень), цвет фартука должен ее поддерживать, а не перебивать.Хорошо работают связки, когда цвет фартука повторяется в мелких деталях – текстиле, посуде, декоре. Тогда интерьер выглядит цельно.Фартук – это не только про внешний вид. Это рабочая зона.Светлые глянцевые поверхности проще мыть, но на них видны разводы. Матовые и темные цвета могут скрывать мелкие загрязнения, но требуют аккуратного ухода.И еще важно учитывать швы. Чем их больше и чем они контрастнее, тем активнее выглядит вся поверхность.