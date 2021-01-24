Как в древности на Руси относились к природным явлениям

Сегодня люди в большинстве своем прекрасно понимают, почему происходят природные катаклизмы. Никого не удивляет ливень, гроза, сильный ветер и даже солнечное затмение. А в древности на Руси каждому из этих явлений находилось свое особое, порой весьма неоднозначное объяснение. Считающиеся сегодня суевериями поверья той поры очень сильно влияли на жизнь каждого человека, регламентируя его распорядок дня. В их истинности практически не сомневались.
Как выпросить у небес воды и кто виноват в засухе
Дождь на Руси считали подарком небес. /Фото: onlineart.ru
На Руси дождь считался благим явлением. Дождевую воду использовали для умывания, знахари делали на ней настойки, а крестьяне радовались, что небеса поливают поля и огороды. Дождю приписывали возможность влиять на благополучие. Например, если ливень начинался во время празднования свадьбы, молодые могли рассчитывать на долгую, богатую и счастливую жизнь.
Если надолго устанавливалась погода без дождя, говорили, что это виноваты ведьмы: они украли облака, чтобы навредить людям.
Было и еще одно поверье – засуха возникает, потому что самоубийцы, которых земля не хочет принимать, страдают от жажды и высасывают из почвы последние капли. Потому крестьяне старались задобрить покойных и выпросить у них осадки: могилы поливали водой, упрашивали погибшего перестать жадничать и отпустить дождь.
В народе говорили, что засуха может возникнуть из-за того, что нарушено правило – не использовать станок для прядения во время больших праздников. Искали женщину, которая провинилась и обливали водой из ведра ее и сам станок.
Считалось, что засуха - наказание за грехи. Чтобы вода наконец полилась с небес, по реке пускали икону со святым Ильей. Люди чистили колодцы и заброшенные источники, молились около них, умоляя святых послать дождь.
Горящие стрелы бога и почему убитых молнией не хоронили на кладбище
Гром гремит, молнии сверкают – это Илья Пророк на огненной колеснице летит по небу. /Фото: prophetweekly.com
Многие и сегодня боятся грозы, сжимаясь в комок при громе и сверкании молнии. В древности считалось что молния - это оружие Бога, которое помогает ему бороться с нечистой силой. С ее помощью освещалось небо и в тоже время ей можно было поразить противника.
На Руси говорили, когда Бог использует свою огненную стрелу для того, чтобы попасть в черта, тот, обладая нечеловеческой хитростью, может найти убежище в человеке или дереве. Поэтому во время грозы часто горят деревья. А если человека убивала молния, его никогда не хоронили на кладбище, а причисляли к самоубийцам.
Также считали, что молния - это след от колесницы святого Ильи. Тот летел по небу на огненных лошадях, оставляя сверкающие зигзаги. Если это происходит 2 августа, в день Ильи Пророка, то обязательно должен быть гром. В ином случае это означает, что будет пожар или кто-то погибнет от молнии.
Страх прождал способы защиты. Вот что предлагалось сделать: как только начиналась гроза, следовало преклонить колени и помолиться, потом обойти избу, держа в руках зажженную и освещённую в церкви свечку. Запрещалось работать во время православных праздников, чтобы не гневить Илью Пророка.
Как крестьяне отбирали у нечистой силы солнце
Солнечных затмений в древности боялись не только на Руси. /Фото: ds05.infourok.ru
Народ находил причины затмениям солнца и луны. Некоторые поверья говорили, что это Боги наказывают людей за грехи. Темнота дается в назидание, чтобы люди поняли, насколько они грешны.
Были и противоположное мнение: это ведьмы и колдуны хотят украсть небесные светила, похитить свет солнца, ведь темнота - очень удобные условия для того, чтобы поймать человека. Люди не любили затмений. Они боялись болезней, которые, как считалось, могут появиться у человека, если во время затмения он работал в поле. Более того, в скорости он мог умереть. Затмения пугали, их считали знаками несчастья: это мог быть голод, ужасная война, эпидемия, неурожай. Если на небе появлялась красная луна, считалось что это цвет крови и стоит ждать войны, либо кровавая битва уже где-то происходит.
Способ борьбы с затмением был таким: прогнать нечистую силу, которая посягнула на солнце. Для этого люди громко кричали, стучали по металлической посуде, дразнили собак, чтобы те лаяли, стреляли в воздух. Поскольку затмение в результате все равно заканчивалось, считалось что звуки напугали духов, и они улетели. И более простой способ, чтобы вернуть солнце - достать свежую одежду и использовали церковные свечи, обязательно освященные.
Злые и добрые ветра
Стрибог – повелитель ветра и воздуха у славян. /Фото: i.mycdn.me
Сегодня ветер может быть сильным, не очень, приятным, освежающим, теплым или холодным. А раньше он был добрым или злым.
Добрый ветер - несущий долгожданный дождь во время засушливого лета, а злой это ураган, разрушения, потоп. Поскольку представить себе ветер достаточно сложно, народ наделил его определенными внешними признаками. В одних губерниях говорили, что это огромный старик с большой головой. В некоторых районах ветер поставляли как всадника, летящего на быстром коне.
Когда ветер затихал, считалось, что он ушел к себе домой. А жил он в разных местах, например на высокой горе, в густых лесах или на каком-то заброшенном острове на море. Поскольку ветер это, по сути, воздух и ощущался он именно так, то и связан он был с душой. Ведь душа улетает из тела с последним выдохом. Если налетал ураган, говорили, что где-то далеко какой то человек трагически погиб, и это его горестное дыхание. Что касается доброты и зла, то ураган всегда считался злым, это дыхание нехороших людей. А небольшой приятный ветерок, освежающий и нужный в жару - душа доброго человека.
Чтобы не ссориться с ветром, его старались задобрить. В некоторых губерниях России даже угощали ветерок, предлагая ему муку, мясо, различные блюда со стола. Рыбаки же читали молитвы Святому Николаю, подкармливали ветер хлебом, бросая его в воду и просили его появится, чтобы надуть паруса, для этого свистели и пели.
В дореволюционной России суеверия существенно видоизменились. На первый план уже вышел не обычай, а персона человека знающего, ведающего тайны. Так, даже возникла целая плеяда старцев, таких как Распутин, Блаватская и др. Их влияние на историю всегда была негативное.
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