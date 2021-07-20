Причины, по которым люди изменяют

Измена, неверность, прелюбодеяние – название тут не столь важно, это основа массовой культуры. Статьи с такими заголовками, как «Почему он изменяет», «Как защитить ваш брак», «Слишком обольстительный и неверный» и «Секреты жен, имеющих верных мужей» засоряют журналы и сайты интернета.
Эти статьи — которые в основном советуют читателям быть как можно более сексуальными и немного подозрительными — обычно рассматривают неверность как измену в постели.
Хотя доля правды в этом есть, все же бо̀льшая часть романов на стороне не связана с сексом. На самом деле, многие неверные мужчины и женщины признают, что секс у дома с мужем или женой лучше, чем секс на стороне.
Но, если не ради секса, то почему люди заводят романы?
Почувствовать прикосновения и физическую привязанность
Без секса нам прожить намного легче, чем без прикосновений. Во время часового свидания с любовником секс может занять всего 10 минут, а остальные 50 уходят на обнимание. Или же секса может не быть вообще.
Некоторые люди готовы рискнуть всем, только бы ощутить нежные непринужденные прикосновения к их лицу.
Иметь рядом кого-нибудь, с кем можно поговорить
Печально, но многие пары почти не говорят друг с другом; а если говорят, то в основном о детях или … опять о детях. Спросите у любой проститутки: многие клиенты хотят поговорить после секса даже больше, чем они хотят самого секса (а некоторые проститутки скажут вам, что говорить и слушать — это гораздо бо̀льший труд, чем заниматься сексом).
Почувствовать себя ещё больше мужчиной \ женщиной
Секс — это нечто большее, чем удовольствие. Как минимум, у людей есть способ проверить, что он «настоящий мужчина», а она «настоящая женщина», какой бы смысл они не вкладывали в эти понятия.
Убежать от повседневности
Когда люди чувствуют себя увязнувшими в рутине, когда они не чувствуют радости или восторга, когда будущее выглядит точно так же, как унылое настоящее, интрижка на стороне может стать побегом от опостылевшей повседневности.
Конечно, этим ничего не исправишь – ваши проблемы на работе останутся прежними, ваш ребенок не станет лучше учиться, ваш живот никуда не денется — но каждый месяц или два в течение часа вы обо всем этом будете забывать.
Ощутить радость предвкушения
Специалисты по вопросам брака советуют всем супружеским парам, которые долго живут вместе, по-возможности разнообразить секс. Заводя роман на стороне, люди и получают такое разнообразие. Они назначают свидание, чтобы побыть вместе, они с нетерпением ждут этого, они говорят о том, как это будет здорово, они думают, что надеть по этому случаю, они едят умеренно в этот день, и, самое главное, они собираются насладиться этим.
Если бы семейные пары чувствовали то же самое, сексопатологи потеряли бы половину своих клиентов.
Ощущать желание и чувствовать себя желанным
Вполне возможно чувствовать себя любимым и не чувствовать себя привлекательным или желанным — такое происходит с большинством пар, которые живут вместе. И хотя они ценят близость, уважение и любовь, многие люди жаждут чувствовать себя желанными. Для некоторых из них интрижка как раз и есть возможность почувствовать это.
Секс с любовником или любовницей может вовсе не быть каким-то особенным или даже частым, но видеть как партнер возбуждается, когда вы раздеваетесь, для некоторых людей очень важно. Это не заменит любовь или чувство надежности, но некоторые люди способны почти на все, чтобы узнать, что они желанны.
Испытать чувство опасности
Есть мнение, что люди, имеющие роман на стороне, любят испытывать чувство опасности, возможность попасться на горячем будоражит их. Скорее всего, такие люди подсознательно хотят быть разоблаченными, чтобы воспользоваться возможностью порвать отношения, которые их тяготят, но положить конец которым они как-то не решаются.
Но в большинстве случаев люди, которые боятся быть разоблаченными, чувствуют себя ужасно виноватыми и даже не могут сполна насладиться романом на стороне, потому что им приходится постоянно думать, все ли следы «преступления» они замели. Очень немногие взрослые говорят, что рисковать своим браком, домом и отношениями со своими детьми – это поистине увлекательно.
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