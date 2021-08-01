Простой способ избавиться от муравейника на участке. Берём на заметку!

Те из нас, кто сталкивался с муравьями на своём участке, знают по себе, как трудно от них избавиться. Если они построили свой муравейник у вас на участке, то уничтожить его будет непросто. Муравьи очень трудолюбивые насекомые и убрать своё жилище так просто не позволят. Но нам-то их соседство совсем не нравится, поэтому бороться с муравьями и их муравейником всё-таки придётся. В интернете есть множество различных методов избавления от этих насекомых. И я тоже сегодня хочу внести свою лепту в эту копилку.

Как быстро уничтожить муравейник на участке?

Врать не буду, сам я этот метод не использовал. Нашёл его опять же в одном журнале, который пишет на тему сада и огорода. Его автор Е. Писаренко из Саратовской области. Она, как мне кажется, предлагает вполне рабочую методику по быстрому уничтожению муравейника.

Что понадобится?

Бороться с муравьями она предлагает прогорклым растительным маслом. Оно, кроме того, что имеет неприятный запах, ещё очень липкое по своей консистенции.

Где взять такое масло?

Многие хозяйки используют растительное масло для приготовления пирожков, чебуреков, различных блюд во фритюре и т.п.

Так вот, после жарки, например, тех же пирожков, не нужно выливать масло со сковороды.

Как можно вывести муравейник с участка с помощью растительного масла?

Сливайте его в стеклянную ёмкость и храните на свету.

Масло нужно хранить на свету, чтобы оно быстрее прогоркло. Как только это произойдёт, его можно применять для борьбы с муравьями.

Сделайте углубление в центре муравейника и вылейте в него прогоркшее растительное масло. Сверху это отверстие закройте стеклянной банкой или плотным целлофаном и оставьте на 2 дня. Через 2 дня муравейник станет непригодным для жилья, и муравьи покинут ваш участок.

И смотрим видео, где вам расскажут ещё один рабочий способ борьбы с муравьями в саду.