15 типичных ошибок, из-за которых интерьер квартиры оказывается отнюдь не идеальным

1. «Застывшая планировка»

Планировки такого плана считают застывшими или громоздкими./ Фото: novyefoto.ru

2. Узкие проходы

Так не должно быть. / Фото: koffkindom.ru

3. Неправильный монтаж дверей

Верный монтаж дверей очень важен. / Фото: remontnik.ru

4. Громоздкие перегородки

Не слишком функциональное решение. / Фото: houzz.ru

5. Отсутствие стен вовсе или прозрачные перегородки - модные антитренды

Рационально ли? / Фото: dg-home.ru

6. Только верхний свет

Положиться только на верхний свет - распространённая ошибка. / Фото: roomgram.com

7. Пористые поверхности во влажных зонах

Очень красиво, но есть куча НО. / Фото: pinterest.com

8. Крупный декор в маленьком помещении

Крупный декор - не для маленьких комнат. / Фото: sauna-pod-klyuch.ru

9. Сплошной монохром

Монохром спорен, он может наскучить быстрее, чем вы ожидаете. / Фото: dekormyhome.ru

10. Тёмный цвет в тесном пространстве

Жилище Дракулы? / Фото: dg-home.ru

11. Пустая прихожая

А зачем?! / Фото: pinterest.com

12. Громоздкие шкафы в детской

Мило, но нефункционально, да ещё и ад во время влажной уборки. / Фото: interior.ru

13. Широкие полки вместо ящиков

Это точно функционально? / Фото: modernus.ru

14. Слишком широкие ящики шкафов

Дельный совет.

15. Недостаток розеток

Это, в конце концов, опасно. / Фото: dg-home.ru