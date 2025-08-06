15 типичных ошибок, из-за которых интерьер квартиры оказывается отнюдь не идеальным

Хороший дизайн - это когда и красиво, и удобно. Но иногда эстетика увлекает так сильно, что интерьер превращается в зрелищную музейную инсталляцию, малопригодную для жилья. Данный материал рассмотрит самые типичные и частые ошибки, которые делают интерьер малофункциональным.
1. «Застывшая планировка»
Помните, как в советские времена поднималось настроение, когда задумывалась культовая перестановка мебели? Желание освежать интерьер – вещь естественная. Но этому мешают наличествующие громоздкие объекты. Очень важно обдумать планировку с самого начала, на этапе капремонта, потому что потом что-либо менять уже будет и затратно, и непрактично. Если планировка не перегружена, то моно будет нетравматично менять интерьер хоть раз в несколько лет.
2. Узкие проходы
Так не должно быть. / Фото: koffkindom.ru
Неузкие проходы – не прихоть пожарных служб. Узкие проходы и нарушают технику безопасности, и делают жилье некомфортным. Если у вас малогабаритка, а крупные мебель вы обожаете, то напоминаем, что должны выполняться определённые требования. 70 сантиметров должно иметься между мебелью (часто – двуспальной кроватью) и стеной, от кухонного стола до шкафчиков – 120 сантиметров, от сантехники до двери – также 120 сантиметров.
3. Неправильный монтаж дверей
Верный монтаж дверей очень важен. / Фото: remontnik.ru
Если двери вам ставит небезразличный мастер, он обязательно расспросит вас, какую мебель планируете ставить в той или иной комнате, и в зависимости от этого принять решение, в какую сторону будет открываться дверь.
4. Громоздкие перегородки
Не слишком функциональное решение. / Фото: houzz.ru
Фундаментальные перегородки ничем не могут быть оправданы в маленьком жилье. Они заберут и свет, и полезную площадь. Если перегородка отчаянно нужна в небольшой квартире, выберите тонкий гипсокартон или стильный полусквозной стеллаж.
5. Отсутствие стен вовсе или прозрачные перегородки - модные антитренды
Рационально ли? / Фото: dg-home.ru
Кто-то везде громоздит перегородки, а кто-то «антиподит» и отказывается от стен вовсе. Но это не очень-то уютно для жизни. Спальня, детская, ванная – такие комнаты не созданы для стеклянных перегородок или отсутствия стен. Если человек проживает один – другое дело.
6. Только верхний свет
Положиться только на верхний свет - распространённая ошибка. / Фото: roomgram.com
«Давайте-ка зальём всё светом!» - может заявить кто-то, кто устал от советского детства с его вечными мигающими жёлтыми лампочками. Но одной люстры не может быть достаточно. Современные дизайнеры интерьера предлагают с точки зрения освещения делить жильё на зоны и для каждой планировать комфортное освещение: рабочая зона, спальное место, зона готовки на кухне. Возможности современных LED-подсветок делают такое планирование увлекательным и не особо затратным.
7. Пористые поверхности во влажных зонах
Очень красиво, но есть куча НО. / Фото: pinterest.com
Выбирая пористые (например, необработанное дерево в эко-ключе) поверхности для ванной вы подписываете добровольно договор о совместном проживании с огромным количеством микроорганизмов и грибков. Современные искусственные материалы могут имитировать любую текстуру и полностью лишат вас данной проблемы.
8. Крупный декор в маленьком помещении
Крупный декор - не для маленьких комнат. / Фото: sauna-pod-klyuch.ru
Лингвистический анализ большинства языков мира делает вывод: с древности почти во всех языках планеты слова «большой» и «хороший» - синонимы. Так что это в нашем ДНК. Но постарайтесь сдержаться, если проживаете в небольшом жилье: не перегружайте его крупным декором. Это придаст деревенский вайб (в плохом смысле). В маленькой квартире балдахины и колонны будет смотреться нелепо.
9. Сплошной монохром
Монохром спорен, он может наскучить быстрее, чем вы ожидаете. / Фото: dekormyhome.ru
Одно время монохром считался писком и даже бунтом против советского интерьерного прошлого. Очень важно внести в монохромную основу акценты, цветовые пятна за счёт предметов мебели, чтобы не лишить интерьер жизни.
10. Тёмный цвет в тесном пространстве
Жилище Дракулы? / Фото: dg-home.ru
Если вы любите вампиров и готику, а в жилье проживаете маленьком, то отдайте решение вопроса профессионалам интерьера. Если не выдержать законы композиции, то комната станет похожа на монашескую келью с большей вероятностью, нежели на жилище Дракулы.
11. Пустая прихожая
А зачем?! / Фото: pinterest.com
Так удобнее убирать? Ой ли… Допустим, у вас маленькая прихожая, и вы решили её разгрузить за счёт… всего. А как быть с зонами хранения? Куда девать ту же обувь? Куда ставить сумку по приходу? Где обуваться? Сэкономить полезную площадь в маленькой прихожей поможет не пустота, а передвижная вешалка на колёсиках, минималистичные модули с крючками и плоские обувницы-«слим».
12. Громоздкие шкафы в детской
Мило, но нефункционально, да ещё и ад во время влажной уборки. / Фото: interior.ru
Будет лучше, если в комнате ребенка, особенно до шести лет, не будет массивной мебели. Это и пространство утяжеляет, и опасно для здоровья и жизни малыша. Ведь не всё можно объяснить трехлетнему непоседе. Хорошей и функциональной идеей являются невысокие стеллажи с контейнерами (как на фото выше).
13. Широкие полки вместо ящиков
Это точно функционально? / Фото: modernus.ru
Мода на открытые полки а-ля «как в кино» не оправдана в первую очередь необходимостью бесконечной протирки пыли, на которую - посмотрим правде в глаза! – очень мало кто решается. И получается нездоровый пыльный интерьер, а не кино. На современные рейлинги можно разместить сколько угодно закрытых ящиков, в которых вещи будут храниться «тематически», таким образом всё всегда будет под рукой.
14. Слишком широкие ящики шкафов
Дельный совет.
В широких ящиках любых типов шкафов всегда слишком много свободного места. С узким ящиком такого просто не случится. Попав в ситуацию ограниченного пространства, наш мозг начнёт продумывать, что самое нужное следует положить туда, результат – супер экономия полезной площади внутри зон хранения. Работает, повторимся, для любых шкафов любых комнат.
15. Недостаток розеток
Это, в конце концов, опасно. / Фото: dg-home.ru
Если вы не спланировали достаточное количество розеток на стадии капремонта, то начнутся бесконечные удлинители, а это не только интерьер внешне портит, то и ужасно пожароопасно! На каждый техприбор в сетевом фильтре – один слот (как на фото). Вы разлюбите тройники, когда увидите первую искру. Розетки должны быть обязательно расположены около дверей, по бокам от диванов, около рабочей зоны и в зоне готовки. Если есть возможность, планируйте как можно больше розеток про запас и просто прячьте их за заслонками типа «анти-любопытный малыш».
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