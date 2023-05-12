Чем занималась аристократка Одри Хепберн в годы Второй мировой: Тайная жизнь звезды Голливуда

История семьи Хепберн

Маленькая Одри с мамой Эллой.

Одри была чрезвычайно хрупкой юной девушкой.

Большую часть детства Одри провела в оккупации

Толпа празднует освобождение Нидерландов.

Казнь любимого дяди Отто едва не сломила Одри Хепберн.

Как Одри Хепберн работала на голландское Сопротивление

Начинающая балерина Одри Хепберн.

Добилась успеха Одри, вопреки ожиданиям, не в балете, а в кино.

Потрясающий талант Одри помог ей впоследствии покорить Голливуд.

Одри Хепберн и Грегори Пек в «Римских каникулах».

Одри Хепберн на открытии улицы в свою честь.

Война оставила на жизни Одри много шрамов

Она казалось беззаботной девушкой с безоблачным прошлым.

Одри Хепберн стала не только звездой Голливуда, но и прекрасной матерью.

Одри Хепберн сделала всё, чтобы стереть память о кратковременной поддержке нацистского режима её матерью.