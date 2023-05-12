Чем занималась аристократка Одри Хепберн в годы Второй мировой: Тайная жизнь звезды Голливуда

Это захватывающая история жизни голландской аристократки, воспитанной родителями со спорными политическими пристрастиями. Она самоотверженно помогала своей стране сопротивляться нацистам, она пережила все ужасы войны и голод. Невзирая на всё это, Одри Хепберн стала мегазвездой, иностранкой, покорившей неприступный Голливуд. Мало кто знает, что Одри вела двойную жизнь. Её тайной было то, что она была активисткой голландского Сопротивления во время Второй мировой войны. С помощью своего необычайного таланта Хепберн удалось оказывать помощь подпольщикам.
История семьи Хепберн
Маленькая Одри с мамой Эллой.
Одри Хепберн (Audrey Hepburn) родилась 4 мая 1929 года. При рождении девочка получила имя Одри Кэтлин ван Хеемстра Растон. Она была аристократических кровей с обеих сторон. Голландский дедушка Одри, барон ван Хеемстра, был бывшим губернатором южноамериканской колонии Суринам и бывшим мэром Арнема. Папа будущей звезды был англичанином и претендовал на родство с королевским домом через своего предка Джеймса Хепберна, третьего мужа королевы Шотландии Марии Стюарт. Юная Одри, или Адриаантье, как её звали члены её семьи, росла в постоянных переездах из Бельгии в Англию, из Англии в Нидерланды.
Хепберны посетили Германию в 1930-х годах. Они там встречались не только с видными британскими фашистами (включая сэра Освальда Мосли), но и с самим Гитлером. После этого мать Одри, Элла, посетила Конгресс нацистской партии. После возвращения в Англию она хвалила Гитлера в британских фашистских изданиях. То короткое время, когда Элла была восхищена нацистами, Одри изо всех старалась забыть.
Одри была чрезвычайно хрупкой юной девушкой.
Баронесса полностью изменила своё мнение во время жестокой нацистской оккупации Нидерландов в 1940 году. Она стала помогать голландскому Сопротивлению. После того, как фашисты казнили любимого дядю Одри Отто Эрнста Гелдера, графа ван Лимбург-Стирума, горе семьи не знало границ. Боль от потери была настолько сильна, что Хепберн старалась никогда не упоминать имя своего дяди.
Большую часть детства Одри провела в оккупации
Будущая икона кино и моды кажется на первый взгляд слишком уж хрупкой, чтобы быть способной бросить вызов немецким войскам. Одри Хепберн по рождению была аристократкой. Ещё в детстве она увлеклась балетом и мечтала стать великой балериной. В амбициозные планы девочки вмешалась Вторая мировая война. Война не только разрушила планы на жизнь, она унесла жизни многих людей. Трагедия коснулась и семьи Хепберн.
Толпа празднует освобождение Нидерландов.
Одри родилась в Брюсселе. Позже семья переехала в Голландию. Мать будущей актрисы, Элла, считала, что это нейтральная территория. Она, как и многие, ошибалась. В 1940 году в страну вторглись немцы. Началась совершенно другая жизнь, если её можно назвать таковой. Рядом с домом Одри было отделение местного банка. Там нацисты устроили тюрьму. Молодая девушка слышала ужасные крики жертв пыток. Это оказало на неё чрезвычайно сильное воздействие.
Первоначально Элла продолжала поддерживать нацистов. Она завела роман с одним немецким чиновником. В конце 1941 года она даже спланировала и организовала в Арнеме одобренный Германией музыкальный вечер. На нём выступили Одри и её брат Ян. По иронии судьбы, учительница балета Хепберн, Винья Марова, была еврейкой. Конечно, женщина тщательно скрывала этот факт от оккупантов. Как и многие другие, Одри считает, что её мать поддерживала нацистов в этот период ради них с братьями. Элла считала это путём наименьшего сопротивления. Это их не спасло. Сын Алекс стал подпольщиком, членом сопротивления, Ян тоже. Их арестовали и отправили в концлагерь. За несогласие с политикой фашистов, шурина Эллы и дядю Одри, судебного прокурора Отто, казнили. Это для всех стало последней каплей.
Казнь любимого дяди Отто едва не сломила Одри Хепберн.
В деревне Велп, недалеко от города Арнем, у местного населения не было еды. Всё забирали немцы. Люди умирали от голода целыми семьями. Одри выживала, поедая луковицы тюльпанов. От бомбёжек они с мамой прятались в подвале. Подземелий там было много. Они очень помогли Сопротивлению — в них можно было надёжно спрятаться. Однажды группа спрятала там сбитого британского пилота, прозванного Красным Дьяволом.
Как Одри Хепберн работала на голландское Сопротивление
Самых видных граждан деревни, где жила семья Одри, казнили или отправили в лагеря. Местных подпольщиков возглавил некий доктор Хендрик Виссерт Хоофт. Это был невероятно отчаянный человек. Товарищи говорили о нём, что он «достаточно наглый, чтобы лично украсть мотоцикл немецкого офицера и спокойно выехать на нём».
Начинающая балерина Одри Хепберн.
Подробности участия Одри Хепберн в подпольной организации точно описаны в книге Роберта Мацена «Голландская девушка: Одри Хепберн и Вторая мировая война». Писатель собирал по крупицам ценную информацию, неоднократно посещая с этой целью Нидерланды. Много сведений он почерпнул из архивов, брал интервью у людей, знавших о жизни Хепберн во время войны. Книга открыла звезду с совершенно новой, неожиданной стороны, дав новое понимание её собственных заявлений о её военном прошлом.
Добилась успеха Одри, вопреки ожиданиям, не в балете, а в кино.
Одри Хепберн помогала доктору Хоофту. Она стала его ассистенткой. Это выглядело со стороны лишь, как работа медицинской сестрой. На самом же деле всё было гораздо драматичнее - Одри была курьером и связной. Юная девушка неоднократно доставляла сообщения подпольщикам и сбитым в этой местности лётчикам. Однажды она столкнулась лицом к лицу с отрядом карателей. Одри притворилась откровенно наивной дурочкой, собрала букет цветов и подарила немцам, совершенно очаровав их. Хепберн в совершенстве сыграла свою роль, ей поверили. Эти актёрские качества помогли ей в будущем покорить Голливуд.
Потрясающий талант Одри помог ей впоследствии покорить Голливуд.
Доктор Виссерт Хоофт и другие подпольщики по максимуму использовали молодых людей. Им приходилось очень сильно рисковать. Одри, которая получила образование в Кенте и в совершенстве знавшая английский язык, была бесценным агентом. Девушка играла ключевую роль в большей части его планов.
Одри Хепберн и Грегори Пек в «Римских каникулах».
Хепберн тем временем продолжала танцевать. Она выступала в Городском театре в Арнеме. Это называли «zwarte avonden», что переводится как «чёрные вечера». Так говорили потому, что окна залов были затемнены или закрыты, чтобы избежать обнаружения. Публика даже опасалась аплодировать, опасаясь, что юную балерину схватят. Одри таким образом пыталась поднять дух людей, находящихся в оккупации. Кроме всего прочего, танцами она зарабатывала деньги для Сопротивления и для того, чтобы прокормить евреев, которых скрывали подпольщики. Однажды это всё же привлекло внимание дежурных нацистов. Хепберн снова с успехом использовала свой блестящий актёрский талант.
Одри Хепберн на открытии улицы в свою честь.
Война оставила на жизни Одри много шрамов
После того, как Голландия была освобождена союзными войсками, восстановленные власти стремились наказать всех коллаборационистов. Эллу Хепберн вызвали на допрос. После долгих разбирательств имя семьи было очищено от всех обвинений. Мать и дочь уехали в Англию. Из-за подорванного голодом и нервной жизнью здоровья, карьеру балерины пришлось завершить. Девушка с ангельской внешностью привлекла внимание Голливуда. После первой её роли в фильме «Римские каникулы» она проснулась знаменитой. Казалось, что играть беззаботную принцессу так естественно для Хепберн.
Она казалось беззаботной девушкой с безоблачным прошлым.
После этого было много фильмов и запоминающихся ролей. Одна роль, которую Одри не приняла, была Анна Франк. Ей предложили её, потому что обе девушки были примерно одного возраста и провели войну в Нидерландах. Хепберн прочла сценарий и отказалась. Гораздо позже она расскажет, что не хотела, что всплыло прошлое её матери. В свете событий картины многим захотелось бы покопаться в её прошлом.
Одри Хепберн стала не только звездой Голливуда, но и прекрасной матерью.
Одри всегда было тяжело вспоминать о войне. В её кинокарьере нет ролей о Второй мировой. Она предпочла старательно обходить стороной эту тему. Хепберн полностью перевернула образ грудастой светловолосой голливудской звёздочки с ног на голову, представив миллионам кинозрителей новый идеал красоты. Одри была невероятно хрупкой и стройной, но зрители не знали, что этому поспособствовали годы недоедания во время войны.
И сама Одри Хепберн, и голливудские боссы держали в секрете такие подробности, как поддержка Эллой Хепберн нацистов в начале войны и то, что она сама танцевала для врага. Хотя, какой у неё был выбор?
Одри Хепберн сделала всё, чтобы стереть память о кратковременной поддержке нацистского режима её матерью.
Одри Хепберн сыграла множество замечательных ролей в кино. Но её лучшее выступление, вероятно, имело место до того, как она заслужила своё место на небосводе Голливуда. Хепберн в конце концов удалось смириться со своим прошлым. Спустя годы после того, как она стала мегазвездой, Одри приняла участие в публичных чтениях «Дневника Анны Франк» и была послом ЮНИСЕФ. Незадолго до смерти она была, в том числе в раздираемом войной Сомали.
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