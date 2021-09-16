Почему спутницы жизни партийного руководства СССР почти не появлялись на публике

Нина Хрущёва, Виктория Брежнева, Анна Черненко.
Эти женщины были замужем за самыми влиятельными и известными людьми Советского Союза. Однако сами они почти не появлялись на публике и вели весьма замкнутый образ жизни. А некоторых спутниц сами руководители партийной элиты СССР тщательно скрывали. Некоторые были счастливы в своём закрытом мире, кому-то довелось угрозами и шантажом заставить мужа отказаться от развода, а были и те, которых категорически нельзя было даже показывать общественности.
Нина Петровна Кухарчук (Хрущёва)
Никита Сергеевич и Нина Петровна Хрущёвы. / Фото: www.love-psy.ru
Во времена Сталина, который большую часть жизни провёл вдовцом, было принято, чтобы жены руководства как можно реже показывались на публике и не привлекали к себе никакого внимания. Несоблюдение данного правила могло закончиться тюремным заключением и даже расстрелом. При этом влиятельный муж ничем не смог бы помочь своей несчастной жене.
Никита Сергеевич Хрущёв, пришедший к власти после смерти Сталина, олицетворял собой оттепель в стране. Нина Петровна Хрущёва стала первой женой руководителя страны, которая сопровождала мужа в зарубежных поездках.
Нина Хрущёва. / Фото: www.ruspekh.ru
Во время подготовки первого визита Никиты Хрущёва в США в сентябре 1956 года ему рекомендовал взять с собой жену Анастас Микоян, чтобы показать: руководители СССР – самые обычные люди. Нину Петровну тщательно готовили к поездке, и она проявила себя во время визита очень достойно. Её вполне благосклонно приняла американская публика, в её глазах это не слишком молодая и стройная женщина олицетворяла образ бабушки, самого уважаемого члена семьи. Впрочем, её внешний вид абсолютно соответствовал имиджу Хрущёва.
Нина Хрущева с мужем и президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и его супругой Мейми Эйзенхауэр. / Фото: www.diletant.media
В 1961 году, когда состоялась встреча Никиты Хрущёва с президентом США Джоном Кеннеди в Вене, Нина Петровна снова сопровождала супруга. Однако в этот раз её появление вызвало куда больший резонанс. Рядом с красавицей-женой президента США Жаклин Кеннеди Нина Хрущёва выглядела не просто очень бледно. Западные СМИ весьма колко отзывались о внешнем виде первой леди СССР, которая выглядела на фоне своей коллеги провинциальной тётушкой.
Нина Хрущёва и Жаклин Кеннеди. / Фото: www.tyzden.sk
После этого Нина Хрущёва на публике практически не появлялась. Однако стоит понимать, что влияние её на мужа при этом было весьма значительным. Она сама свободно владела польским и французским языками, не в совершенстве, но знала английский. От многих неверных шагов она не смогла удержать мужа, но сколько смогла предотвратить, знала только она сама.
Татьяна Филипповна Андропова
Татьяна и Юрий Андроповы. / Фото: www.biography-life.ru
По свидетельству современников, сильные чувства к Татьяне Филипповне заставили Андропова в 1940 году развестись со своей первой супругой Ниной Енгалычевой, матерью двоих его детей.
Татьяна держалась всегда скромно, посвящала себя семье и заботилась о муже, однако всё изменилось в 1956 году, когда Юрий Андропов служил послом СССР в Венгрии. В октябре началось восстание венгров против просоветского режима, известное своими массовыми жертвами и погромами. Остро пережив драматические события, Татьяна Филипповна так и не смогла восстановиться. Она страдала тяжелейшим психическим расстройством, требовавшим приёма серьёзных медицинских препаратов. Естественно, ни о каких появлениях на публике при таких обстоятельствах не могло быть и речи.
Юрий Андропов, сын Игорь, Татьяна Лебедева, дочь Ирина. / Фото: www.Woman.ru
Тем не менее, Юрий Андропов всегда относился к супруге с большой теплотой и нежностью. Когда она попала в больницу на лечение, несмотря на свой напряженный график, он старался навещать её каждый день, неизменно привозил свежие цветы и стихи собственного сочинения.
Виктория Петровна Брежнева
Виктория и Леонид Брежневы. / Фото: www.Woman.ru
Казалось, что Генсека и его жену Викторию Петровну связывает счастливая история любви. Однако жизнь супруги Брежнева никогда нельзя было назвать безоблачной. Леонид Ильич был красив и любвеобилен. Мудрая Виктория готова была вытерпеть всё ради семьи, а развестись она ему так и не позволила.
Когда он переживал очередной бурный роман и уже готов был на всё ради своей пассии, он всё же решил развестись. Однако Виктория Петровна я первый и в последний раз в жизни была категорична. Она обрисовала те перспективы, которые его ждут после развода: позорное окончание партийной карьеры и полное забвение. Тогда будущий Генсек откровенно испугался. Он знал характер супруги и решительно порвал с любовницей. От будущих измен это его, конечно, не удержало, однако о разводе речь он не заводил больше никогда.
Виктория Петровна и Леонид Ильич Брежневы. / Фото: www.zaya.su
Виктория Петровна никогда не вспоминала о том разговоре, занималась домашним хозяйством, появлялась изредка на приемах в Кремле, но никогда не стремилась к публичности. После смерти супруга Виктория Брежнева сильно болела, жила одна.
Анна Дмитриевна Черненко
Анна Дмитриевна и Константин Устинович Черненко. Пенза, 1947 г. / Фото: www.fishki.net
Супруга Константина Устиновича Черненко прожила с ним совсем нелегкую жизнь. А последний год, когда он стал Генеральным секретарём ЦК был самым сложным. Вместо того, чтобы спокойно доживать свой век, совершенно больной Черненко был вынужден появляться на телеэкранах, проводить заседания Политбюро.
Анна Дмитриевна и Константин Устинович Черненко с сыном Владимиром и сестрой Валентиной Устиновной. 1984 год. / Фото: www.fishki.net
Анна Дмитриевна остро переживала ситуацию, когда страдающий болями муж вынужден был выполнять функции руководителя страны. Она часто плакала он невозможности изменить ситуацию. Анна Дмитриевна пыталась по мере сил облегчить жизнь Константина Устиновича в его последний год: отвечала на звонки, принимала решение, стоит беспокоить мужа или нет.
После смерти Константина Черненко его супруга страдала, читая публикации о муже, которые, по ею мнению, совсем не соответствовали истине.
Елизавета Александровна Суслова
Михаил Андреевич Суслов. / Фото: www.visualrian.ru
Серый кардинал советского строя, занимавший пост Секретаря ЦК КПСС Михаил Суслов вел аскетичный и очень замкнутый образ жизни. Жену свою он никому не показывал, хотя Елизаветой Александровной можно было гордиться. Во время войны она была военным врачом, спасла немало раненых, после защитила кандидатскую диссертацию, работала директором стоматологического института.
Супруги Сусловы постоянно помогали нуждающимся, отчисляя из своих зарплат средства на счета детских домов и домов престарелых, однако никогда не афишировали данный факт. Сусловы сами выбрали для себя полную закрытость. Многие даже думали, что Михаил Андреевич является вдовцом. Впрочем, ему импонировала полная секретность в отношении его личной жизни.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии