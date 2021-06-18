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Идеальный способ хранения ниток

Каждая мастерица, швея и рукодельница сталкивается с дилеммой хранения ниток и иных швейных принадлежностей. Как аккуратно и практично хранить все эти мелкие предметы, чтобы и работать было удобно, и глазу приятно? Предлагаем вам сделать удобный и симпатичный органайзер из картона.
Идеальный способ хранения ниток
Это будет «домик» для швейных принадлежностей. Из гофрокартона вырежьте детали будущего домика: две стенки «с крышей», боковые стенки, дно, а также маленькие детали для отсека сбоку. В стенках «с крышей» шилом сделайте отверстия для шпажек.
Идеальный способ хранения ниток
Соедините детали «домика» бумажным скотчем.
Идеальный способ хранения ниток
Также приклейте детали для маленького отсека органайзера.
Идеальный способ хранения ниток
Чтобы «домик» смотрелся симпатично, можно приклеить самоклеящуюся пленку или выкройки от старого журнала, например.
Идеальный способ хранения ниток
Вставляем деревянные шпажки в отверстия.

Идеальный способ хранения ниток
На шпажки вставляем нитки. В отсеки расставляем ножницы, линейки, карандаши и т. д. Домик-органайзер для швейных принадлежностей смотрится очень аккуратно!
Идеальный способ хранения ниток
Подробнее о том, как сделать органайзер для хранения ниток, смотрите в видео ниже:

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хранениеНитки
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