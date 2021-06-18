Идеальный способ хранения ниток

Каждая мастерица, швея и рукодельница сталкивается с дилеммой хранения ниток и иных швейных принадлежностей. Как аккуратно и практично хранить все эти мелкие предметы, чтобы и работать было удобно, и глазу приятно? Предлагаем вам сделать удобный и симпатичный органайзер из картона.



Это будет «домик» для швейных принадлежностей. Из гофрокартона вырежьте детали будущего домика: две стенки «с крышей», боковые стенки, дно, а также маленькие детали для отсека сбоку. В стенках «с крышей» шилом сделайте отверстия для шпажек.



Соедините детали «домика» бумажным скотчем.



Также приклейте детали для маленького отсека органайзера.



Чтобы «домик» смотрелся симпатично, можно приклеить самоклеящуюся пленку или выкройки от старого журнала, например.



Вставляем деревянные шпажки в отверстия.





На шпажки вставляем нитки. В отсеки расставляем ножницы, линейки, карандаши и т. д. Домик-органайзер для швейных принадлежностей смотрится очень аккуратно!



Подробнее о том, как сделать органайзер для хранения ниток, смотрите в видео ниже:

