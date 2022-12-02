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Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

Крючки — это такая палочка-выручалочка для хозяйки в быту. Стоимость вещицы — копейки, а пользы — на миллион! Воспользуйтесь крючками, чтобы сделать пространство на кухне и в ванной ещё удобнее!

Крючки крепятся на клейкую основу, держатся прочно, могут выдержать значительный вес. На кухне крючки можно повесить на стену, около рабочей зоны.
И в них можно установить, например, инструменты: ножницы, поварёшку, щипцы и т. д.

Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

Если вы любите что-то смотреть, пока готовите, то поставьте на крючки телефон — ну, очень удобно!

Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

Можно сложить крышки на таких крючках, и освободится место в кухонном шкафу!

Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

Крайне удобно поставить доску на такие крючки. Она и быстрее высохнет, и мешаться не будет около раковины.

Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

Наконец, маленький лайфхак для быта. Прикрепите крючок на обезжиренную, сухую поверхность мойки внутри.
На него положите губку. Это может быть обычная губка, которой вы моете посуду. Но также, если у вас две губки — например, одна для посуды, вторая для мытья плиты/фартука/шкафчиков — то кладите её отдельно, и тогда вы не будете путать их между собой!

Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

А ещё эти крючки очень пригодятся в ванной. На них можно положить и повесить мочалки — они быстрее высохнут, не потеряются, будут всегда в одном месте: аккуратно и практично!

Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

Подробнее о том, как использовать крючки в быту, смотрите в видео ниже:


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