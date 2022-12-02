Лайфхаки с крючками для удобства на кухне и в ванной

Крючки — это такая палочка-выручалочка для хозяйки в быту. Стоимость вещицы — копейки, а пользы — на миллион! Воспользуйтесь крючками, чтобы сделать пространство на кухне и в ванной ещё удобнее!



Крючки крепятся на клейкую основу, держатся прочно, могут выдержать значительный вес. На кухне крючки можно повесить на стену, около рабочей зоны.

И в них можно установить, например, инструменты: ножницы, поварёшку, щипцы и т. д.







Если вы любите что-то смотреть, пока готовите, то поставьте на крючки телефон — ну, очень удобно!







Можно сложить крышки на таких крючках, и освободится место в кухонном шкафу!







Крайне удобно поставить доску на такие крючки. Она и быстрее высохнет, и мешаться не будет около раковины.







Наконец, маленький лайфхак для быта. Прикрепите крючок на обезжиренную, сухую поверхность мойки внутри.

На него положите губку. Это может быть обычная губка, которой вы моете посуду. Но также, если у вас две губки — например, одна для посуды, вторая для мытья плиты/фартука/шкафчиков — то кладите её отдельно, и тогда вы не будете путать их между собой!







А ещё эти крючки очень пригодятся в ванной. На них можно положить и повесить мочалки — они быстрее высохнут, не потеряются, будут всегда в одном месте: аккуратно и практично!







Подробнее о том, как использовать крючки в быту, смотрите в видео ниже:



