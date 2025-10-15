Как приготовить кексы, вафли и другие блюда из кабачков: 5 оригинальных рецептов

Из кабачков можно приготовить не только икру, оладьи да супы, а и уйму других блюд, которые вы наверняка ещё не пробовали. Поэтому, вооружайтесь приведёнными ниже рецептами и готовьте то, что возможно в скором времени станет неотъемлемой частью вашего стола и козырем в рукаве, способным удивить родственников, друзей и коллег.
1. Шашлык
Овощной шашлык. \ Фото: google.com.ua.
Вот и лето подоспело, а это означает то, что дни стали длиннее, погода теплее и, соответственно, можно выбраться на природу, устроив пикник с различными вкусняшками, где овощной шашлык – самый настоящий хит.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера - 1 шт;
• Баклажаны среднего размера - 1 шт;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Мёд - 2 ч.л;
• Горчица - 1 ч.л;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Шашлык из овощей. \ Фото: jutarnji.hr.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Нарезать крупными кубиками;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать крупными кусочками;
• Баклажаны вымыть;
• Просушить и нарезать крупными кубиками;
• Помидоры также вымыть и нарезать крупными кубиками;
• Нанизать на шпажки или шампур;
• В миске смешать соль с мёдом, маслом, перцем и горчицей;
• Получившейся смесью смазать овощи со всех сторон;
• Запекать на гриле или мангале примерно 25-35 минут, периодически переворачивая, чтобы овощи подрумянились со всех сторон.
2. Вафли
Кабачковые вафли. \ Фото: pinterest.ru.
Устали от блинчиков и оладушек?
Ингредиенты:
• Кабачки - 2 шт;
• Сыр пармезан - 30 г;
• Яйца - 1 шт;
• Молоко - 60 мл;
• Мука - 70 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Смесь сушёных трав (Прованские или Итальянские)- по вкусу;
• Масло подсолнечное - 1 ст.л.
Вафли из кабачков. \ Фото: angrytest.tistory.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Натереть на самую крупную тёрку;
• Откинуть на дуршлаг;
• Приправить солью;
• Отставить на полчаса;
• После промыть под холодной проточной водой;
• Хорошенько отжать;
• Сыр натереть на самую мелкую тёрку;
• Переложить в миску;
• Смешать с молоком и яйцами;
• Взбить венчиком;
• Добавить соль, перец, сушёные травы и муку;
• Перемешать и вновь хорошенько взбить до однородной массы;
• Затем добавить кабачки;
• Перемешать и ещё раз взбить;
• Вафельницу как следует разогреть;
• Смазать маслом;
• Заполнить отсеки тестом;
• Выпекать 5-7 минут до золотистого цвета;
• При желании подавать со сметаной или любым другим соусом.
3. Яичница
Яичница. \ Фото: yandex.ua.
Рецептов омлетов и яичниц настолько много, что каждый раз разбегаются глаза при выборе того или иного. Исключением не стал и вариант с кабачками. Вкусное блюдо и оригинальная подача – залог хорошего настроения.
Ингредиенты:
• Кабачки крупные - 1 шт;
• Яйца - 4 шт;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля.
Яичница в кабачках. \ Фото: facebook.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Отрезать четыре кружка толщиной 1,5-2 см;
• Удалить сердцевину;
• Масло разогреть на сковороде;
• Обжарить кабачковые кольца до лёгкой румяности с одной стороны;
• Затем перевернуть на другую сторону;
• А через минуты в каждое кольцо вбить по одному яйцу;
• Приправить солью и перцем;
• Накрыть крышкой и готовить до тех пор, пока белок и желток полностью не схватится;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.
4. Намазка
Кабачковая намазка. \ Фото: recepty.aktuality.sk.
Это блюдо настолько универсально, что, приготовив его однажды, вы вряд ли захотите от него отказаться. Подавайте в качестве закуски, дополняйте гарнир из отварного риса или картофеля, используйте в качестве намазки на хлеб, тосты или крекеры.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера - 2-3 шт;
• Лук белый салатный среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Масло оливковое - для жарки;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Петрушка свежая - 1 маленький пучок.
Закуска из кабачков. \ Фото: recepty.aktuality.sk.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Натереть на самую крупную тёрку или измельчить;
• Оставить на 5-7 минут;
• Затем отжать лишнюю влагу и откинуть на дуршлаг;
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Разогреть оливковое масло;
• Обжарить лук и чеснок до лёгкого золотистого цвета;
• После добавить кабачки;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить 6-8 минут или до тех пор, пока кабачки не станут мягкими;
• За пару минут до готовности добавить мелко рубленную петрушку.
5. Кексы
Кабачковые кексы. \ Фото: pinterest.ch.
Кексы из кабачков? Да-да, вы не ослышались. Блюдо, которое будет с восторгом съедено всем семейством.
Ингредиенты:
• Кабачки достаточно крупные - 1 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 0,5 кг + пару ложек для посыпки;
• Бекон копчёный - 70 г;
• Сахар - 1 ч.л;
• Разрыхлитель - 1,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Масло подсолнечное;
• Перец молотый - по вкусу.
Кексы из кабачков. \ Фото: et.cookinghealthy4u.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• Оставить на 5-7 минут;
• Затем отжать лишнюю жидкость и откинуть на дуршлаг;
• Лук очистить;
• Мелко-мелко нарезать;
• Обжарить на масле 8-10 минут;
• В миске смешать яйца с солью, сахаром и перцем;
• Немного взбить и добавить муку;
• Перемешать и взбить до однородной массы;
• Бекон мелко нарезать и добавить в миску с мукой;
• Перемешать;
• Добавить кабачки с обжаренным луком;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Формочки для кексов смазать маслом и присыпать мукой;
• Заполнить тестом;
• Отправить в разогретую до 200-220 градусов духовку на 12-15 минут или до тех пор, пока кексы не станут румяными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии