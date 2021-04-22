33 cекрета заготовки "золотой ягоды" - облепихи на зиму





Правду говорят: кто не верит, что золото растёт на деревьях, тот просто не видел облепиху осенью. Лучезарная солнечная ягода, усыпавшая длинные ветки хрупких на вид деревьев и кустарничков, не оставляет ни капли сомнений: рождена она на радость и здоровье! Природа вложила в каждую золотую капельку-ягодку столько витаминов и полезных веществ, что по оздоровительному воздействию облепиха давно заняла своё «золотое» место на пьедестале всемирного целебного почёта.



Если облепиха уже подмигивает вам своим оранжевым глазом — пора, пора открывать личные филиалы природной аптеки, пополняя запасы витаминных компотов, соков и варенья! А уж парочку самых лучших рецептов мы вам по секрету… только больше ни-ко-му!









Если у вас облепихи много — нужно обязательно постараться сохранить хотя бы часть ее в натуральном виде и приготовить как можно больше всяческих заготовок — всё-таки полезное разнообразие всегда лучше, чем однообразие — даже полезное) А если ягод немного — в нашей подборке наверняка отыщется то, что вам больше всего понравится.

Как можно хранить ягоды облепихи

Ягоды облепихи очень полезно сохранить в натуральном виде, они прекрасно сохранят свои целебные свойства и все витамины. Это можно сделать несколькими способами.

На холоде

Срезанные веточки облепихи с ягодами просто подвесить или разложить в один слой в помещении с температурой от 0 до +4°С. В таких условиях облепиха может храниться до весны. Способ очень удобен тем, что не требует времени на переработку, а результат — отличный.

В сахаре

Отлично хранятся ягоды облепихи, засыпанные сахаром в пропорции 1:1. Держать их нужно в холодильнике, при температуре +4°C. Зимой ягоды используют для приготовления компотов, морсов и напитков.





В высушенном виде

Для сушки ягоды нужно собрать до мороза, когда кожица ещё целая и не лопнула от холода. Ягоды следует промыть и просушить, выложить в один слой на плоские поверхности (фанеру, противни) и подвялить в тени (не на солнце). Досушивают в домашних условиях — в специальных сушилках или в духовке при температуре +40...+45°С либо при помощи инфракрасных обогревателей.

В воде

Как ни удивительно, урожай облепихи долгое время можно хранить в воде. Для этого нужно ягоды сегодняшней сборки просто залить кипячёной водой комнатной температуры в стерилизованной стеклянной банке, закрыть крышкой и поставить в холодильник, где и хранить при температуре +4°C. Предварительно ягоды не моют.

В морозильнике

Ягоды облепихи не боятся морозов, её и собирать-то можно после наступления устойчивых заморозков. Хранить в замороженном виде облепиху просто и выгодно: заложить в пластиковые пакеты или контейнеры — и на быструю заморозку,









а зимой достать горсть ягод — и в компот или чай. Очень быстро, удобно, вкусно — и полезно!

Заготовки из облепихи

Из ягод облепихи делают огромное количество заготовок, как «живых» — без тепловой обработки, так и с ней. Причём удивительно: подавляющее большинство витаминов и целебных свойств даже при термической обработке сохраняется. Но нужно обращать внимание, что при заготовке облепихи не применяется стерилизация — только пастеризация! Они отличаются температурой воздействия: при пастеризации она не превышает +85...+90°С. Начнём с «сырых заготовок».





Сырое варенье

«Сырое» варенье — один из самых щадящих для витаминного состава способов заготовки. Сырое — значит, не подвергаемое термической обработке (его ещё называют «холодным»).



Рецепт «сырого» варенья

Облепиха ягоды — 1 кг

Сахар — 1,300 г

Промытые и подсушенные (на салфетке, полотенце) ягоды перемешать с равным количеством (по весу) сахара и уложить в простерилизованные банки на 3/4 объёма. Сверху ягод до самого края банки насыпать оставшийся сахар, закрыть крышкой и поставить на холод. Такая заготовка будет храниться в холодильнике больше года. Постепенно весь сахар растворится, а варенье сбережет все целебные свойства и красивую оранжевую окраску свежих ягод.

Протёртая облепиха

Рецепт «Облепиха, перетёртая с сахаром»

Облепиха ягоды — 1 кг

Сахар — 1,0-1,5 кг

Спелые промытые и высушенные ягоды перемешать с сахаром и растолочь (растереть) деревянным пестиком. Полученную облепихово-сахарную массу уложить в подготовленные банки, накрыть сверху бумагой, а поверх бумаги прижать крышками. Хранить в холодильнике или в погребе.









Облепиху можно протереть и с другими компонентами — например, с яблоками или с боярышником. Тогда после отваривания яблок (бланшировки ягод боярышника) их перетирают и смешивают с перетёртыми ягодами облепихи. Такие заготовки необходимо пастеризовать в течение 20 минут (для банок 0.5 л) и 25-30 мин (для банок 1 л), чтобы они хранились долго.



Рецепт облепихи, протёртой с яблоками

Облепиха перетёртая — 1кг

Яблоки перетёртые — 0.4 кг

Сахар — 0.6-0.7 кг

Рецепт облепихи, протёртой с ягодами боярышника

Облепиха протёртая — 1 кг

Боярышник протёртый — 0.6 кг

Сахар — 0.5 кг





Сок

Сок из ягод облепихи готовят прямым прессованием размельчённых ягод или пропуская их через соковыжималку. В зависимости от предпочтений, его можно сделать с мякотью или без мякоти, с сахаром и без сахара.



Cостав облепихового сока — это целая кладовая здоровья. Он включает много ценных ненасыщенных жирных кислот, больше 10 витаминов, 15 важных микроэлементов, и при всём том его калорийность совсем невелика — 52 ккал. Вот скажите, кому не нужен такой живительный напиток? Да к тому же, приготовление сока из облепихи — не такая уж и сложная процедура.







Рецепт 1: «Сок без сахара»

Облепиха ягоды — 1 кг

Вoда — 0.35 л

Измельчить или протереть ягоды облепихи и хорошо отжать. Полученный сок поставить на холод, а отжимки ещё раз размять (измельчить), добавить тёплой (+40°С) воды из расчёта 1/3 массы отжимок, перемешать, настоять в течение 20-30 минут и заново всё отжать. Можно повторить эту процедуру 2-3 раза.



Весь полученный сок процедить через двойной слой марли, нагреть до +75°С и, ещё раз процедив в горячем состоянии, разлить в банки и поставить на пастеризацию (+85°С). Банки 0,5 л пастеризуют 15 минут, банки 1 л — 20 минут, после чего сразу закатывают.









Рецепт 2: «Сок без сахара»

Ягоды облепихи пропускают через соковыжималку, пастеризуют при +85°С (как в рецепте 1) и сразу закатывают



Рецепт 3: «Сок облепихи с сахаром»

Отжать сок из ягод (по рецепту 1 или рецепту 2), добавить горячий сахарный сироп в соотношении 60% сока на 40% сиропа, пастеризовать и сразу закатать.

Сироп: 1 л воды и 0,4 кг сахара















Рецепт 4: «Сок с мякотью»

Облепиха протёртая — 5,5 кг

Сахар — 1,5 кг

Вода — 2 л

Ягоды облепихи промыть, бланшировать в в кипящей воде 2-3 минуты, протереть через сито (из нержавейки или волосяное), добавить горячий сахарный сироп, разлить по банкам, пастеризовать и сразу же закатать.



Купажирование

При желании можно добавить к облепиховому соку другой ягодный сок — ежевики, аронии, ирги, черники. Пропорции — по вкусу, желанию, возможностям. Сахар — тоже по вкусу. Смесь соков залить в стерилизованные банки, пастеризовать 10 минут (1 л) 17-20 минут (2 л), 25 минут (3 л банки).





Пюре

Пюре — та самая заготовка, которая делается сравнительно легко, зато зимой замечательно используется для приготовления чая, соусов или просто в качестве витаминной добавки.



Рецепт 1: «Пюре из облепихи»

Облепиха ягоды — 1 кг

Сахар — 600-800 г

Вода — 100 мл

К ягодам добавить воду (из расчёта в 10 раз меньше, чем масса ягод), прогреть до +60°С и протереть через сито. Добавить сахар, перемешать, прогреть при температуре +90°С в течение 5 минут, быстро заложить в стерилизованные и прогретые банки и закатать.









Рецепт 2: «Облепиховое пюре»

Облепиха протёртая — 1 кг

Сахар — 0.8-1.0 кг

Вымытые и просушенные ягоды протереть через сито, добавить сахар, перемешать, прогреть до +70°С, разложить в прогретые стерилизованные банки, пастеризовать 20 минут (0,5 л) или 25-30 минут (1 л) и сразу закатать.

Компот

В ягодах облепихи (как и в её коре) содержится серотонин, называемый «гормоном счастья». Вы только представьте себе, какой чудесный подарок сделаете своей семье, «накатав» на зиму компотов радости! Они и витаминами поддержат организм в зимнее время, и оптимизма прибавят.



Компот «Сентябрьский»

Облепиха ягоды — 1 кг

Сахар — 1 кг

Вода — 1,2 л

Чуть недозревшие ягоды промыть, обсушить, засыпать в стерилизованные подогретые банки, залить горячим сахарным сиропом и поставить на пастеризацию при температуре +90°С: банки 0,5 л — на 10-12 минут, 1 л — на 15-17 минут.







Компот «Концентрированный»

Сироп: на 1 л воды — 0,4 кг сахара.

Промытые ягоды облепихи уложить в банки до плечиков, залить горячим сахарным сиропом и пастеризовать (так же, как как компот «Сентябрьский»)

Варенье, джем

Варенье

Варенье из облепихи — вкусный и очень полезный продукт. Готовое варенье имеет приятный ананасный запах, красивый оранжевый цвет и оригинальный вкус. Вариантов его приготовления несколько — с перетиранием ягод и без, с пастеризацией и без нее.



Рецепт 1

Облепиха ягоды — 1 кг

Сахар — 1,2 кг

Немного недозревшие ягоды промыть, пересыпать сахаром и выдержать 5-6 часов в прохладном помещении. Пустившую сок облепиху поставить на плиту и варить после закипания в один приём до готовности, снимая пену. Разложить в подготовленные банки и сразу герметично укупорить.







Рецепт 2

Облепиха ягоды — 1 кг

Сахар — 1,5 кг

Вода — 0,5 л

Спелые ягоды промыть и высушить. Приготовить сироп. Сразу же, пока сироп горячий, высыпать в него ягоды и оставить на 4 часа, чтобы они настоялись. Слить полученный сироп и в течение 10 минут кипятить его. Пока он не остыл, положить в него ягоды и варить до готовности (ягоды станут почти прозрачными). Готовое варенье быстро разлить по горячим стерилизованным банкам и закатать.









Варенье из облепихи можно сделать и в домашней хлебопечи. Достаточно предварительно растворить сахар (на медленном огне или оставив на 5-6 часов пересыпанную сахаром ягоду, чтобы пустила сок) и отправить в хлебопечь на режим «Варенье». Можно добавить в облепиховую массу дополнительный ингредиент — например, лимонный сок.



Джем

Очень вкусен джем из облепихи. Его можно подать к чаю как самостоятельное угощение или к выпечке, запеканкам и тостам.



Рецепт джема «Янтарный»

Облепиха -1 кг

Сахар — 0,8 кг

Яблочный сок с мякотью — 200 г

Ягоды промыть, пробланшировать в кипящей воде 2-3 минуты и, когда ягоды остынут, перетереть их через мелкое сито. В облепиховое пюре добавить сахар и оставить на 2 часа для желирования. Добавить в пюре яблочный сок с мякотью, перемешать и варить при непрерывном помешивании, не доводя до кипения, 15 20 минут.

Разложить джем в горячие банки, поместить в воду, нагретую до +80°С и пастеризовать: банки 0,5 л — 15 минут, банки 1 л — 20 минут. Сразу после пастеризации банки закатать. Хранить джем в тёмном прохладном месте.









Джем из облепихи приобретёт совсем другое «звучание», если в процессе варки ягодного пюре (без яблочного сока) на 2-3 минуты опустить в него 4-5 листочков мяты или уже в конце варки добавить 3-4 столовые ложки лимонного сока.

Желе

Кто не любил в детстве фруктовые желе? Вкусные, прозрачные или полупрозрачные желейные фигуры, выложенные на блюдца… а если ещё и в полосочку… а если ещё и ягодка внутри! Просто чудо, как хороши такие лакомства в детстве. Хотя, почему только в детстве?



Кто мешает нам сегодня сделать желе из облепихи? Тем более, готовится оно достаточно просто. А получается очень ароматным, нежным, вкусным и очень-очень полезным.









Для приготовления желе нужно взять по 1 кг ягод и сахара. Ягоды прогреть, чтобы дали сок (не добавляя воды), протереть пестиком через сито, затем перемешать с сахаром, довести до кипения и оставить на 6-8 часов на желирование. После этого размешать и разлить по баночкам. Хранить можно под капроновыми крышками в квартирных условиях.



Некоторые дачники советуют добавлять к перетёртой или пропущенной через соковыжималку облепихе, кроме сахара, ещё любое желирующее вещество (желфикс, желатин и другие)

Облепиховое масло

Хоть это и не пищевой продукт, заготовить его на зиму хотя бы в небольшом количестве надо обязательно. Это чудесное целительное снадобье, которое содержит уникальный поливитаминный комплекс и является отличным антибактериальным, ранозаживляющим и противовоспалительным средством.









Масло из мякоти ягод и из косточек разное по составу и по цвету. Более эффективным считается «косточковое».

Приготовить облепиховое масло в домашних условиях довольно несложно, это можно сделать несколькими, различающимися между собой способами. Выбирайте наиболее для вас подходящий:



Способ 1: масло из ягод и косточек

Ягоды измельчить и растереть. Отжать сок.



Сок. При отстаивании сока наверху образуется слой масла, его аккуратно собирают в приготовленную посуду.



Жом. Не выбрасывать! Промыть и высушить при температуре ниже +60°С (в домашних условиях это можно сделать на батарее отопления). Затем измельчить через мясорубку или кофемолку и залить подогретым до +60°С подсолнечным маслом (рафинированным, не дезодорированным) или оливковым в соотношении 1:2 так, чтобы масло покрывало смесь. Тщательно размешать и оставить. Через 5-7 суток собрать всплывшее масло и залить им следующую порцию измельчённого жома. Если процедуру повторить 3-4 раза, облепиховое масло станет более концентрированным. Последнюю порцию снятого масла нужно слить в банку или бутыль тёмного стекла, плотно закрыть и поставить в холодильник.



Способ 2: облепиховое масло из сока

Зрелые ягоды измельчить пестиком, залить тёплой (+40°С) водой, прогреть до +90°С и пропустить через соковыжималку. Полученный сок пастеризуют. После суточного отстаивания снимают верхний густой оранжевый слой, заливают его подсолнечным маслом и оставляют на 3-4 дня, чтобы отстоялось. Затем снимают сверху масло.

Оставшуюся смесь можно ещё 3-4 раза заливать тёплой водой и снова давать отстаиваться. Каждый раз будет подниматься масло, правда, в меньшем количестве.









Конечно, приготовленное в домашних условиях облепиховое масло вряд ли может соперничать с маслом промышленного изготовления. Но и плюсов в «своём» масле немало — знаете, из чего и как сделали)

Скраб и мыло

Женщины своими руками могут приготовить целительную косметику! Пожалуй, каждая знает, что масло облепихи содержит редчайшую гамму полинасыщенных кислот - так называемый «фактор молодости», который в комплексе с витаминами А, F, E, K окажет просто чудодейственное влияние на кожу, ногти и волосы, поможет при выпадении волос и облысении. И вот только представьте, своими руками — такое чудо, без вредных добавок, без химии…Тем более, что и делается это совсем несложно



Рецепт «облепихового мыла»

Белая мыльная основа — 100 г

Облепиховое масло — 1 ст. ложка

Молоко свежее (коровье, козье) — 1 ч. ложка

Растопить мыльную основу, добавить облепиховое масло и молоко, перемешать и разлить по формочкам. Всё! Осталось дождаться, пока оно застынет — и у вас есть облепиховое мыло собственного приготовления.



При желании в растопленную массу вы можете добавить 1 ст. ложку размолотых косточек облепихи. Тогда у вас будет мыло-скраб!









Надеемся, что мы только укрепили ваше желание припасти на зиму эту чудесную ягоду. В любом виде — в компоте, варенье, желе или в косметическом мыле, ибо в любом виде оно принесёт пользу и радость.



