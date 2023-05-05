Энциклопедии отдыхают: факты, без которых ваш день был бы скучным Согласитесь, интересные факты не только помогают скоротать время и здорово отвлекают от повседневной рутины, но и заставляют вас удивляться простым вещам . Энциклопедии, которые трещат по швам от сложных формулировок, иногда очень скучно читать. Другое дело — наши подборки с интересными фактами, в которых вы не найдёте непонятных слов. Мобильные устройства делают нас нетерпеливыми ФОТО: WILLIAM IVEN / PIXABAY Учёные до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу использования мобильных устройств. Кто-то убеждён, что они вызывают зависимость, кто-то считает постоянное пребывание в цифровом мире нормой. Однако они единодушно пришли к выводу, что девайсы делают нас нетерпеливыми. Из-за них мы хотим всегда получать удовольствие здесь и сейчас и злимся, когда мгновенно не можем добиться желаемого. Мозг вырабатывает дофамин после того, как мы берём в руки телефон. Сообщения от друзей, яркие картинки, лайки и комментарии — всё это запускает механизм положительного подкрепления. В результате мы и в повседневной жизни ждём, что наши желания удовлетворят здесь и сейчас. Дружба укрепляет ваш иммунитет Люди, у которых в жизни есть крепкие социальные связи, легче переносят болезни и в целом меньше болеют, чем одиночки. Секрет кроется в отсутствии стресса. Дружба, любовь, привязанность к близким помогают организму бороться с негативом, за счёт чего крепнет иммунитет. И чем друзей больше, тем лучше. Но все взаимосвязи должны быть настоящими, то есть распознаваться мозгом как реальная привязанность. Только в этом случае запустится выработка гормонов, которые отвечают за формирование привязанности и параллельно снижают уровень стресса. Сквернословие помогает бороться с болью Хорошая новость для тех, кто в сложной ситуации любит припечатать крепким словцом. Ругань помогает организму побороть боль, так как в головном мозге активизируется специальный механизм. После сквернословия наблюдается выброс тестостерона, потому что в этот момент человек чувствует бурный всплеск агрессии. Тестостерон притупляет боль и даёт временное облегчение. Однако это вовсе не значит, что нужно ругаться матом при любом удобном случае. Мозг очень быстро привыкает к шаблонам, которым мы следует ежедневно. Таким образом, если мат для вас — привычная часть повседневной жизни, то механизм не сработает. Головной мозг просто не распознает его как особый случай и не ответит выбросом тестостерона. Грибы умеют создавать лёгкий ветерок ФОТО: ADEGE / PIXABAY Грибы выработали уникальный механизм, который помогает им размножаться даже при неблагоприятных условиях. В безветренную погоду распространение спор затруднено, поэтому грибу приходится самостоятельно создавать лёгкий бриз. Он испаряет влагу со своей поверхности, и водяной пар, поднимаясь, охлаждает окружающее пространство. Возникает перепад давления, благодаря чему появляется лёгкий ветерок. Потоки воздуха уносят от гриба его споры, помогая им разлететься на приличное расстояние. «Грибной ветер» способен поднимать споры на высоту в десять сантиметров от гриба. Механизм доказывает, что грибы — это не только маленькие «фабрики» спор, но и очень хитрые организмы. Социальные фобии сближают На почве чего обычно сходятся люди? Общие интересы, хобби, увлечения, вкусы. Однако учёные отмечают, что сегодня нас сближает и одинаковый уровень социальной тревожности. Люди, которые одинаково сильно страдают от социальных фобий, становятся не просто друзьями, а лучшими друзьями. Этот механизм аналогично срабатывает и для тех, кто чувствует себя в обществе комфортно. Однако человеку со здоровой психикой в принципе легче находить друзей, так как он умеет справляться с трудными социальными ситуациями. Но получается, что и человек с фобией не обречён на одиночество. Главное — найти такого же тревожного друга, который полностью разделит ваше беспокойство. Американский миллиардер отказался от состояния В конце XX века Чак Финн был одним из самых влиятельных людей мира с состоянием около 7,5 миллиардов долларов. Деньги он заработал благодаря собственной фирме Duty Free Shoppers. В 1984 году Финн с женой и адвокатом прилетел на Багамы для подписания контрактов, которые в США считались не совсем законными. Бизнесмен подписал ряд документов и мгновенно обеднел: у него на счету осталось около двух миллионов. Финн не раздумывая направил деньги в фонд, который распределил их между малоимущими семьями со взрослыми детьми. Об этом никто не узнал, так как всё прошло в строжайшей секретности. Даже журнал Forbes ещё долго считал Финна миллиардером. Благодаря бывшему богачу подростки поступили в колледжи и университеты, которые их родители никогда не смогли бы оплатить. Сегодня Финн с женой живут в небольшой съёмной квартире в Сан-Франциско. У скромного предпринимателя нет ни машины, ни предметов роскоши. Его наручные часы, например, стоят всего лишь 15 долларов. У котят из одного помёта может быть несколько отцов ФОТО: PETE LINFORTH / PIXABAY Да, кошка может одновременно родить котят, которые будут братьями и сёстрами только по материнской линии. Этот факт объясняется особым механизмом размножения кошек. Сперматозоиды кота не попадают в яйцеклетку сразу после спаривания. Организм кошки «придерживает» яйцеклетку после спаривания до тех пор, пока полностью не будет готов к оплодотворению. Подготовка длится от 20 до 50 часов. Если в этот период у кошки будет ещё один или несколько половых партнёров, то соответственно, в репродуктивном тракте сохранятся все сперматозоиды. В момент, когда яйцеклетка наконец выйдет, она может быть оплодотворена сразу несколькими сперматозоидами. В итоге у кошки рождаются котята, которые не похожи друг на друга. Вот почему мы иногда видим в помёте сразу и рыжих, и чёрных, и серых котят. Летающие кальмары существуют Неоновые летающие кальмары ФОТО: ELEMENTY.RU Эти удивительные кальмары способны пролетать над водой 30 метров без подготовки со скоростью 11 метров в секунду. В воде они набирают жидкость в специальные мешки, после чего выталкивают её с такой силой, что вылетают на поверхность. В полёте кальмары раскрывают плавники, щупальца и расположенные между ними мембраны, которые заменяют им крылья. Существа не просто произвольно летят туда, куда выбрасывает их водный «реактивный двигатель». Они легко маневрируют в воздухе, меняя положение тела. В конце полёта кальмары складывают мембраны и аккуратно входят в воду. С помощью тридцатиметрового полёта существа спасаются от хищников, которые после такого внезапного прыжка остаются ни с чем. Тараканы используют «каратэ» против парализующего яда ос Ampulex compressa (Изумрудная тараканья оса) ФОТО: ANIMALWORLD.COM.UA Изумрудная тараканья оса — один из видов паразитических пчёл, которые травят мозг жертвы перед тем, как съесть. Тараканьи осы охотятся на тараканов, подлетая и жаля их в лапки. Затем, когда движения насекомого становятся вялыми, оса жалит несчастного таракана прямо в мозг, наводняя его нейротоксинами. Нервная система жертвы сдаётся, и таракан становится безвольным зомби, которого вскоре оса и съедает без проблем. Ранее считалось, что у тараканов нет механизма, который защищал бы их от смертоносной атаки. Но недавно учёные обнаружили, что тараканы научились сбивать ос резким ударом лапы по голове. Мастерский приём каратэ оглушает осу, после чего она отправляется на поиски более лёгкой добычи, которая не будет драться. источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: И не забудьте: Подписаться на мой Instagram
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