Натуральный освежитель воздуха своими руками

В сумасшедшем ритме нашей жизни мы часто не отдаём себе отчёта, насколько запахи могут оказывать влияние на наше настроение, чувства, эмоции и даже мысли. Попробуйте прямо сейчас закрыть глаза и представить себе те ароматы, что способны доставить вам наибольшее удовольствие, например, солёный морской бриз и свежесть весеннего леса или запах свежеиспеченного хлеба и горячего кофе.
Хорошая новость заключается в том, что некоторые ваши любимые ароматы можно легко воссоздать в домашних условиях, причём для этого вам не понадобятся никакие химические компоненты. Мы хотим предложить вашему вниманию пять великолепных идей для создания натуральных освежителей воздуха, которые не только помогут вам сделать дом уютнее и комфортнее, наполнив его свежестью, но и улучшат настроение и повысят работоспособность. Дышите глубже и наслаждайтесь.
Яблоко, корица, звёздчатый анис и гвоздика
Этот пикантный и бодрящий аромат прекрасно дополнит освежающую прохладу летнего вечера. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и поместите в стеклянную банку, залив небольшим количеством воды. Добавьте палочки корицы, несколько бутонов гвоздики и пару соплодий звёздчатого аниса. Вы можете менять доминирующий аромат, варьируя пропорциональное соотношение ингредиентов, и создать оптимальную для вас композицию.
Лимон, лайм, розмарин и экстракт ванили
Благодаря освежающим ноткам розмарина и ванили, этот аромат поистине способен окрылять и придавать силы. Лимон и лайм нарежьте ломтиками и поместите в стеклянную банку, залив небольшим количеством воды. Добавьте пару капель ванильного экстракта и три-четыре веточки розмарина.
Лимон, тимьян, мята и экстракт ванили
Необычный аромат тимьяна идеально сочетается с лимоном и мятой. Лимон порежьте дольками и поместите в стеклянную банку, залив небольшим количеством воды. Положите несколько свежих веточек тимьяна и мяты. Вместо свежих веточек также подойдут сухие листья, в магазине они обычно продаются вместе с приправами. В завершение добавьте пару капель ванильного экстракта.
Апельсин, имбирь и миндальная эссенция
В этой безупречной ароматической комбинации сладкие и пряные ноты миндаля дополняют пьянящий запах сочных апельсинов. Апельсин нарежьте крупными кружочками и поместите в стеклянную банку, залив небольшим количеством воды. Для придания дополнительной свежести вам понадобится пара ломтиков лимона. В завершение добавьте свежий имбирь, нарезанный мелкими кусочками, и несколько капель миндальной эссенции.
Огурцы, базилик и эфирное масло лемонграсса
Вам непременно понравится эта комбинация, если традиционно вы отдаёте предпочтение бодрящим и нетривиальным ароматам. Свежесть огурцов и лемонграсса в сочетании с острым запахом базилика пробуждает чувственность и придаёт силы. Огурец нарежьте кружочками и поместите в стеклянную банку, залив небольшим количеством воды. Добавьте несколько веточек свежего или сухого базилика и пару капель эфирного масла лемонграсса.
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