7 ужасных врачебных инструментов прошлого

Мы можем сколько угодно ругать современную медицину и жаловаться на стоимость лекарств, но факт остается фактом: всего за последние сто лет, продолжительность человеческой жизни выросла почти в два раза. В средние века, врачи были вынуждены использовать совершенно дикие инструменты, чтобы иметь хотя бы шанс спасти пациента — посмотрите на них и вспомните в следующий раз, когда вам захочется поругать родное здравоохранение.

Остеотом

Стоматологический муляж

Ловушка блох

Гильотина для миндалин

Щипцы для геморроя

Стоматологический ключ

Эмбриональный деструктор