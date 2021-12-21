Как модернизируют старые хрущевки

Сложно поверить что на этих фото одна и та же квартира. но этот молодой человек действительно мастер на все руки!



Только посмотрите на это чудесное перевоплощение!



Своими секретами и нюансами в работе он, собственно, и решил поделиться с нами.







Квартира предназначена для одного человека (молодого человека:). Поэтому планировка была спроектирована мной исходя из моих привычек, образа жизни, вкусов и предпочтений.



На все было запланировано 4 месяца. В принципе, через 4 месяца я и въехал, только еще 2-3 обустраивал и докупал мебель. А вот здесь мог бы быть у меня сердечный приступ..















Для увеличения пространства было решено открыть кухню и совместить с залом, кладовку увеличить за счет вытянутой спальни и сделать гардероб (чтобы избавиться раз и навсегда от шкафов), увеличена мизерная ванная комната.



Я уже знал, где что будет стоять, поэтому планировка была максимально продуманной.











Оговорюсь… Эти фотографии не окончательный результат, а около 1-2 месяцев после окончания ремонта. Это лишь основа для дальнейшего обживания.



Декором я решил заняться в процессе, не захламляя квартиру враз купленными в Икее побрякушками, а подбирая продуманными предметами, имеющими для меня личную ценность и память.



ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ милейшей девушке Елене.

Именно она носилась со мной по городу в поисках люстры, именно она нашла мне прекрасных специалистов, которые воплотили идеи, именно она, стоя на подоконнике, держала рулетку, чтобы отмерить расстояние от гардины до пола! Короче, без нее я вряд ли бы решился на такой подвиг.И еще, я не претендую на номинацию “Самый эксклюзивный интерьер”, это мой первый ремонт, моя первая квартира. Планировка, цвет, стиль… были выбраны МНОЮ и для МЕНЯ осознанно.А вот собственно и результат…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)