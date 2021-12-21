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Как модернизируют старые хрущевки

Сложно поверить что на этих фото одна и та же квартира. но этот молодой человек действительно мастер на все руки!

Только посмотрите на это чудесное перевоплощение!

Своими секретами и нюансами в работе он, собственно, и решил поделиться с нами.

Как модернизируют старые хрущевки

Квартира предназначена для одного человека (молодого человека:). Поэтому планировка была спроектирована мной исходя из моих привычек, образа жизни, вкусов и предпочтений.

На все было запланировано 4 месяца. В принципе, через 4 месяца я и въехал, только еще 2-3 обустраивал и докупал мебель. А вот здесь мог бы быть у меня сердечный приступ..

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Для увеличения пространства было решено открыть кухню и совместить с залом, кладовку увеличить за счет вытянутой спальни и сделать гардероб (чтобы избавиться раз и навсегда от шкафов), увеличена мизерная ванная комната.

Я уже знал, где что будет стоять, поэтому планировка была максимально продуманной.

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Оговорюсь… Эти фотографии не окончательный результат, а около 1-2 месяцев после окончания ремонта. Это лишь основа для дальнейшего обживания.

Декором я решил заняться в процессе, не захламляя квартиру враз купленными в Икее побрякушками, а подбирая продуманными предметами, имеющими для меня личную ценность и память.

ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ милейшей девушке Елене.



Именно она носилась со мной по городу в поисках люстры, именно она нашла мне прекрасных специалистов, которые воплотили идеи, именно она, стоя на подоконнике, держала рулетку, чтобы отмерить расстояние от гардины до пола! Короче, без нее я вряд ли бы решился на такой подвиг.

И еще, я не претендую на номинацию “Самый эксклюзивный интерьер”, это мой первый ремонт, моя первая квартира. Планировка, цвет, стиль… были выбраны МНОЮ и для МЕНЯ осознанно.

А вот собственно и результат…

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

Как модернизируют старые хрущевки

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