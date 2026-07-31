Солнце - не жёлтое, а тьма - не чёрная: 6 самых популярных заблуждений о цветах



Цвета породили очень много мифов, которые давно опровергли, а мы в них верим. /Фото: hunterlab.com, skyatnightmagazine.com Цвета породили очень много мифов, которые давно опровергли, а мы в них верим. /Фото: hunterlab.com, skyatnightmagazine.com

Мы окружены цветами каждый день и кажется, что знаем о них всё - ведь всем же известно, что солнце жёлтое, а в радуге семь цветов. Вот только в действительности всё совсем не так просто, и многое, что нам известно о цветах, не больше, чем общепринятые заблуждения. Мы окружены цветами каждый день и кажется, что знаем о них всё - ведь всем же известно, что солнце жёлтое, а в радуге семь цветов. Вот только в действительности всё совсем не так просто, и многое, что нам известно о цветах, не больше, чем общепринятые заблуждения.Наука давно опровергла целый ряд популярных мифов о красках, которые нас окружают, но они продолжают бытовать в обществе.

1. Чёрный цвет - это отсутствие света



Тьма имеет собственный цвет, и это вовсе не чёрный. /Фото: simanaitissays.com Тьма имеет собственный цвет, и это вовсе не чёрный. /Фото: simanaitissays.com

Тьму обычно определяют как чёрный цвет, тогда как в реальности это совсем не он. На самом деле тьма имеет оттенок, известный как эйгенграу, или «собственный серый». Интересно, что эйгенграу немного ярче чёрного, и именно поэтому в темноте чёрный объект будет всё равно выделяться. К слову, по мнению учёных, собственный серый также является тем цветом, который мы видим, когда закрываем глаза.

2. Радуга - это всегда семь цветов



Только недавно радуга стала называться семицветной, но не у всех. /Фото: en.wikipedia.org Только недавно радуга стала называться семицветной, но не у всех. /Фото: en.wikipedia.org

Казалось бы, цветов в радуге всегда было семь, тогда как их насчитали столько сравнительно недавно. И шли к этому очень долго: например, античный писатель Гомер утверждал, что в радуге был только фиолетовый цвет, философ Ксенофан насчитал три цвета: красный, желто-зеленый и фиолетовый. В эпоху Возрождения радугу определяли четырьмя цветами: красным, жёлтым, зелёным и синим. Позднее к ним добавили пятый цвет, фиолетовый. И только недавно в радуге появилось семь цветов, да и то не у всех - некоторые насчитывают шесть, а китайцы по-прежнему верят в пятицветную радугу.

3. Чистая вода не имеет цвета



Даже самая чистая вода не будет бесцветной. /Фото: hunterlab.com Даже самая чистая вода не будет бесцветной. /Фото: hunterlab.com

Воду мы обычно называем бесцветной, хотя когда появляется необходимость её зарисовать, то мы используем голубой цвет. Ирония в том, что чистая вода действительно не бесцветная, а имеет очень светлый голубой оттенок. Хотя это совсем не тот цвет, который мы видим в море или океане: там мало того, что есть водоросли, планктон, так ещё и молекулы воды поглощают свет с большей длиной волны и отражают свет с меньшей длиной волны, то есть, синий. Но и в отношении чистой дистиллированной воды тоже она окажется бесцветной только если её немного, а вот налив побольше, всё равно увидим светло-голубой оттенок.

4. Цвет золота — золотой



Золотой - это жёлтый, который физика придала металлический отблеск. /Фото: luxurybrandjewellery.com.au Золотой - это жёлтый, который физика придала металлический отблеск. /Фото: luxurybrandjewellery.com.au

Занятно, что золотой цвет, вроде бы есть, но по науке определяется только как оттенок жёлтого. К слову, аналогичным образом определяется и цвет серебра, или серебристый оттенок. Технически золото обладает жёлтым цветом, но именно металлический отблеск придаёт ему тот самый оттенок, который мы приписываем золоту. Вот только этот отблеск является совсем не частью колористики, а результатом релятивистской квантовой химии - он появляется в результате оптического отражения света от чистых металлов.

5. Космос — это красочное место



Цветным и ярким космос делают редакторы фотографий, а не реальность. /Фото: vox.com Цветным и ярким космос делают редакторы фотографий, а не реальность. /Фото: vox.com

При взгляде на большинство фотографий космоса кажется, что он очень красочный. Однако на самом деле так он выглядит разве что после обработки агентами НАСА. А настоящий вид космоса весьма себе тусклый - по сути, он выглядит как темнота и редкие точки света. Справедливости ради, цвета там всё-таки есть: по информации редакции novate.ru, они либо белые, либо - если сами его не излучают свет - выглядят красными или синими.

6. Мы можем видеть все цвета, существующие в природе



Есть такие цвета, которые совершенно невозможно увидеть своими глазами. /Фото: livescience.com Есть такие цвета, которые совершенно невозможно увидеть своими глазами. /Фото: livescience.com

Обычно мы считаем, что при отсутствии патологии глаз мы можем видеть все цвета, которые создала природа. Но есть сразу два исключения - красно-зеленый и сине-желтый, также известные как запрещённые цвета. Мы можем видеть их смешение в разных пропорциях, но цвет, находящийся чётко между двумя, просто нереально определить нашими глазами и мозгом. Происходит так потому, что противодействующие нейтроны, которые и идентифицируют цвета зрением, возбуждаются или тормозятся в зависимости от цвета, но когда она возбуждается при виде красного цвета и тормозится при виде зелёного, происходит диссонанс, и глаз, избегая этого состояния, попросту игнорирует этот цвет - аналогичным образом происходит реакция на жёлто-синий.

7. Солнце - жёлтого цвета



Реальный цвет Солнца - совсем не жёлтый. /Фото: skyatnightmagazine.com Реальный цвет Солнца - совсем не жёлтый. /Фото: skyatnightmagazine.com

Трудно найти более популярную цветовую ассоциацию, чем жёлтый для Солнца. А ведь в реальности Солнце, являющееся звездой, чисто белого цвета. А жёлтым мы видим его на небе, во многом из-за влияния атмосферы, которая рассеивает свет с более короткой длиной волны, то есть синий, индиго и фиолетовый, одновременно отражая свет с более длинной длиной волны, то есть, красный, оранжевый и жёлтый, что и делает Солнце жёлтым в наших глазах. По этой же причине наше светило меняет оттенок в разных случаях.