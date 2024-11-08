Норвежская принцесса с 3 детьми вышла замуж за настоящего шамана: Как проходила свадьба

Что известно о королевской невесте Марте Луизе

Марта Луиза, принцесса норвежская. / Фото: Getty Images

Королева Норвегии Соня, король Харальд V, Марта Луиза с дочерьми. / Фото: Пуеен Шьфпуы

Марта Луиза и Ари Бен в 2010 году. / Фото: Getty Images

Как шаман стал членом королевской семьи

Дурек Верретт. / Фото: shamandurek.com

Детали проведения свадебного торжества

Принцесса Норвежская Марта Луиза и ее муж Дурек Верретт. / Фото: REX_Shutterstock

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт танцуют сальсу на предсвадебной вечеринке. / Фото: Hello Magazine

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт на предсвадебной вечеринке в парных луках. / Фото:Hello Magazine

Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: Hello Magazine

Марта Луиза и Дурек Верретт с близкими. / Фото: Maja Moan_royalcourt.no

Дочери принцессы Марты Луизы (справа налево) Лия Айседора, Эмма Таллула и Мод Анжелика. / Фото: Reuters

Почему мать шамана не приехала

Верушка Уркхарт - мать Дурека Вурретта. / Фото: Getty Images

Что думают норвежцы о свадьбе шамана и принцессы

Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: Sara Abraham, Instagram

Марта Луиза, принцесса Норвежская, и Дурек Верретт. / Фото: People.com