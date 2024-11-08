Норвежская принцесса с 3 детьми вышла замуж за настоящего шамана: Как проходила свадьба

Два года прошло с момента как норвежская принцесса Марта Луиза получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Дурека Верретта и наконец-то в последний день лета состоялась долгожданная свадьба. Чтобы стать законной супругой любимого человека аристократка отказалась от королевских привилегий, которыми была наделена по праву рождения. А муж Марты не получил никаких титулов, несмотря на ее статус.
Что известно о королевской невесте Марте Луизе
Марта Луиза, принцесса норвежская. / Фото: Getty Images
Норвежская принцесса Марта Луиза на свет появилась в 1971 году. Она дочь короля Харальда V и королевы Сони, в очереди на престол она занимает четвёртое место, после своего брата и двух его детей. Вероятнее всего, реальные шансы на корону у нее невысоки.
Принцесса уже была замужем. Пятнадцать лет она состояла в браке с норвежским писателем Ари Бена. Принцесса подарила мужу троих дочек.
Королева Норвегии Соня, король Харальд V, Марта Луиза с дочерьми. / Фото: Пуеен Шьфпуы
Развод пары в 2017 году был настоящей сенсацией. А все потому что в современной истории страны он стал первым в монаршем сействе. Таким вот печальным первопроходцем в семье стала Марта Луиза.
Спустя 2 года и бывший зять короля Хапральда V совершил суицид. У него были проблемы с ментальным здоровьем, среди которых был алкоголизм.
Марта Луиза и Ари Бен в 2010 году. / Фото: Getty Images
Новую любовь принцесса встретила уже после кончины первого мужа. Возлюбленным Марты Луизы стал самопровозглашенный шаман и писатель Дурек Варретт.
Как шаман стал членом королевской семьи
Дурек Верретт. / Фото: shamandurek.com
Будущий зять норвежского короля родился в Штатах, в солнечном городе Сакраменто. По его личным заявлениям, у него матери норвежско-индийское происхождение, а отец имеет корни на Гаити. Верретт в юности увлекался шоу-бизнесом, работал на ТВ и был моделью.
Как-то раз он заявил, что его духовно просветила некто по имени принцессы Сюзанны фон Радич из Хорватии. Так он стал шаманом. В любом случае, так он сам себя именует.
Верретт говорит, что у него есть миссия. Он должен привнести древнюю практику шаманизма в мейнстрим, помочь людям «зажечься».
Детали проведения свадебного торжества
Принцесса Норвежская Марта Луиза и ее муж Дурек Верретт. / Фото: REX_Shutterstock
Свадебная феерия началась 29 августа и продолжалась три дня. На праздник любви молодожены пригласили 350 гостей. В трехдневную вечеринку входила прогулка лодке по Гейрангер-фьорду до деревни Гейрангер, вечеринка перед свадьбой в латиноамериканском стиле и сама роскошная свадьба.
Свадьба была тщательно подготовлена до мелочей. Особенно яркое впечатление произвели наряды брачующихся. На предсвадебном ужине на Марте Луизе было платье Tina Steffenakk Hermansen бледно-розового цвета, образ дополняли украшения от Caroline Svedbom.
Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт танцуют сальсу на предсвадебной вечеринке. / Фото: Hello Magazine
Жених и невеста выглядели как влюбленная пара, много танцевали и веселились.
Сам день свадьбы начался с бранча. Все желающие гости могли принять спа-процедуры. Для праздничного дня была разработана специальная программа, в которую входили чай и ранние коктейли. А вечером все гости посетили гала-ужин.
Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт на предсвадебной вечеринке в парных луках. / Фото:Hello Magazine
Для самой церемонии бракосочетания норвежская принцесса выбрала платье с 3,5 метровым шлейфом от Тины Стеффенакк Хермансен. На голове аристократки красовалась тиара с бриллиантами и жемчугом. Тиара имеет особое значение для принцессы – это подарок ее дедушки короля Олава V в честь ее 18 дня рождения.
На Дуреке был черный смокинг, золотой пояс и галстук-платок в тон.
Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: Hello Magazine
Брачные клятвы принцесса и шаман давали в очень романтичном месте. Они выбрали для этого момента ферму, луга которой выходят на фьорды, там установили свадебный шатер.
Для Дурека и Марты Луизы было важно, чтобы место проведения оставалось в тайне. Уж слишком много им досталось от журналистов за годы их романа.
Марта Луиза и Дурек Верретт с близкими. / Фото: Maja Moan_royalcourt.no
Королевская семья сразу заявила, что на свадьбу деньги шли из частных источников, но СМИ все равно не упустили возможности порассуждать о том, сколько же дочка короля потратила на меры безопасности гостей своей свадьбы.
На такое важное событие позвали всех самых важных для пары людей. Среди гостей были родители невесты король Харальд V и королева Соня, три дочки, брат принц Хокон с женой с детьми.
Дочери принцессы Марты Луизы (справа налево) Лия Айседора, Эмма Таллула и Мод Анжелика. / Фото: Reuters
Не обошлось без гостей из других королевских семей. Прибыли на торжество близкие друзья принцесса Виктория и принц Даниэль Шведские, принц Константин и принцесса Лорентиен из Нидерландов.
На свадьбу пригласили не только родню, но и друзей пары, а также местных звезд.
Почему мать шамана не приехала
Верушка Уркхарт - мать Дурека Вурретта. / Фото: Getty Images
На свадьбе было много гостей, но вот матери Дурека Верушки Уркухарт и его сводной сестры Деми ДеЛаНуит там не было. И это неудивительно, учитывая, существующий скандал.
Мать шамана изданию о звездах Se Og Hør дала скандальное интервью. Она назвала своего сына опасным и сказала, что он «промыл мозги» Марте Луизе. Женщина также заявила, что Дурек приукрашивает богатство их семьи. По ее словам, с сыном она больше года вообще не виделась.
Журналисты выяснили, что принцесса с шаманом незадолго до свадьбы направили Верушке письмо, требуя прекратить рассказывать вранье. Они даже пригрозили 81-летней женщине судом, обвиняя в клевете и неправдивых заявлениях.
Сам шаман пригрозил родной матери иском на миллион долларов за возмещение ущерба.
Сестра Дурека Деми встала на сторону матери и заявила, что скоро все всплывет наружу. Но что именно женщина не сказала. Можно предположить, что впереди еще будет скандал, драма и публичное выяснение отношений.
Что думают норвежцы о свадьбе шамана и принцессы
Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: Sara Abraham, Instagram
Несмотря на попытки не прилегать лишнее внимание к свадьбе, в Норвегии эта тема стала главной 31 августа. В стране растут антимонархические настроения, а столь спорный выбор спутника дочерью короля только подливает масла в огонь. Харольд V до сих пор имеет высокие рейтинги, но вот по опросам около 40% норвежцев к самой королевской семье относятся отрицательно. Пи чем одной из причин такой низкой популярности называют как раз отношения Марты Луизы с Дуреком.
Верретт – личность очень спорная. И каждое его заявление скандальнее предыдущего. Во время пандемии он заявил, что медальйон помог ему исцелиться от ковида, чем вызвал шквал обсуждений среди простых норвежцев. Он постоянно продвигает нетрадиционные методы лечения. Особое недоумение вызывает его заявление о то, что он умеет общаться с мёртвыми и ангелами.
Марта Луиза, принцесса Норвежская, и Дурек Верретт. / Фото: People.com
Журналисты выяснили, что принцесса помогла возлюбленному в его начинаниях. основав центр, где помогала ученикам найти внутренний источник истины", организовывала и ездила с тогда еще бойфрендом в тур.
Немало скандальности браку добавляет и то, что Верретт – первый в истории европейских монархий темнокожий мужчина, который стал членом королевской семьи.
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