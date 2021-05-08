Во что поиграть на андроид? Стратегии, раннеры

В плей маркете собралось тысячи андроид игр. В статье мы рассмотрим только 2 игры, с помощью которых можно убить своё время и отдохнуть от будних дней.

Легенда Героев

Создайте своё собственное племя в стратегической игре Легенда Героев на Андроид устройстве! Выберите героя из трёх доступных классов: воин, маг или охотник. Каждый класс имеет свои особенности, плюсы и минусы. В игре необходимо использовать пошаговые стратегии на андроид смартфоне, чтобы выиграть сражение как в многопользовательских, так и в сюжетных битвах. Бой проходит автоматически. От вас требуется правильная прокачка героя, обучая специальным навыкам.

Сюжетная линия достаточно длинная. Вас ждут приключения в различных мирах. Помимо этого, можно принимать участие на арене или в коллективных походах против сильных врагов. Наградой за победу будут полезные вещи и ресурсы, которые являются немаловажной частью в стратегии Легенда Героев.

Развивая персонажа, становятся доступны новые постройки. По собственному желанию соорудить что-либо не удастся, потому что строение должно соответствовать сюжету. Это очень удобно, ведь не нужно думать с чего начинать развитие, и как будет лучше. Улучшение зданий доступно в любой момент, лишь бы были средства.

Xcite Mountain Bike

Если вы любитель стратегий, то здесь https://fastandroid.org/games/luchshie-strategii-na-android.html можно найти самые топовые стратегии на Андроид телефон.

Xcite Mountain Bike – трехмерный раннер, в котором вам предстоит ездить велосипеде в экстремальных условиях. Начинайте свой путь прямо из джунглей. Выполняйте различные трюки и обходите препятствия: катящиеся вниз бревна, камни, упавшие деревья и другие. Присутствует несколько локаций, которые будут меняться по мере преодоления дистанции.

По пути собирайте монеты и гайки. Главным в игре является энергия. Она нужна как для начала заезда, так и для длительного заезда (отвечает за выносливость велосипедиста). Будут встречаться различные бонусы: магнит, ускорение и защита. С ними шансы возрастают. На трамплинах нужно проводить пальцем по указанной фигуре, тем самым выполняя всяческие трюки.

В андроид игре Xcite Mountain Bike можно настраивать внешний вид велосипеда и персонажа совершенно бесплатно. Цветовых вариаций много. На покупку нового велосипеда или нового костюма уже придется подсобрать монет. Кроме этого, перед каждый новым заездом предоставляется возможность приобрести дополнительные бонусы (например удвоение оков).