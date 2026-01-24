Распространённые слова, которые большинство употребляет в неверном значении

1. Шедевр

У ДаВинчи только один шедевр - Мона Лиза. / Фото: kinopoisk.ru

2. Рок-н-ролл

Почему у русских рокеров рок стал рок-н-роллом, не знает ни к то, и в первую очередь не знают русские рокеры. / Фото: afisha.ru

3. «Романтический герой» - ни разу не романтик

Казалось бы, что могло пойти не так? / Фото: kinopoisk.ru

4. «Эпичные ресницы» – это как?!

Эпос эпичный? / Фото: naukatv.ru

5. Трагически/трагичный

Cошло с подмостков театральных. / Фото: freepik.com