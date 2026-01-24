Распространённые слова, которые большинство употребляет в неверном значении

«Эффект Манделы» на уровне языка – не такое и редкое явление. Речь идёт о ситуации, когда абсолютное большинство носителей языка употребляет слово не совсем в том значении, которое у него было изначально. Материал собрал пять любопытнейших случаев употребления русскоязычными людьми слов в оттеночном или же вовсе ином значении.
1. Шедевр
У ДаВинчи только один шедевр - Мона Лиза. / Фото: kinopoisk.ru
Этим словом мы склонны сорить, присваивая сие определение всему, что нам очень нравится, что мы считаем очень талантливым. Примеры повседневного употребления этого слова нами: «Я посмотрел фильм «Бедные-несчастные» - это просто шедевр!», «Марк Шагал творил шедевры». Но на самом деле с французского слово «chef-d'œuvre» переводится как «главный труд». То есть изначально это слово возникло во французском языке как слово дял обозначение самого важного произведения автора, деятеля искусства. Таким образом, мы можем сказать, употребив слово верно, что «Мона Лиза» - шедевр Леонардо Да Винчи. То есть у каждого деятеля искусства есть один шедевр – его самая значимая работа.
2. Рок-н-ролл
Почему у русских рокеров рок стал рок-н-роллом, не знает ни к то, и в первую очередь не знают русские рокеры. / Фото: afisha.ru
Этот быстрый жанр музыки возник в США в начале 1950-х годов. Самым ярким примером этого жанра музыки является, бесспорно, исполнитель Элвис Пресли. Черты стиля: чёткий ритм, быстрый темп, раскованность исполнения. Если вы хотите получить всеобъемлющее понятие, как звучит рок-н-ролл, загуглите «Bill Haley - Rock Around the Clock». Однако в 1980-х годах в позднесоветском пространстве что-то пошло не так и музыканты, играющие рок, отчего-то стали заявлять, что играют рок-н-ролл. Представьте, как звучит музыка таких коллективов и исполнителей, как «Наутилус Помпилиус», «Би-2», «Ночные снайперы», «Сурганова и оркестр», Борис Гребенщиков, «Алиса» и им подобные.
3. «Романтический герой» - ни разу не романтик
Казалось бы, что могло пойти не так? / Фото: kinopoisk.ru
Вот уж где «эпичное» разочарование – так это у девочек-филологов, возлагающих большие надежды на сладостные моменты чтения литературы эпохи романтизма. С детства привыкшие к устойчивым сочетаниям «романтический ужин / вечер», «романтический подарок» и т. п., поклонницы изящной словесности ожидают от книжек эпохи романтизма сплошной любви и романтики, а находят только «душные» монологи рефлексирующих зануд.
Осторожно! «Романтизм» не равно «романтика»! Это направление в искусстве никак не связано с охами, вздохами, любовными страстями и романтичными / романтическими сценами, на которые богаты любовные романы и культовые фильмы. Душнила Печорин – романтический герой. Персонаж ди Каприо, ушедший в ледяные пучины ради возлюбленной, дрейфующей на обломке «Титаника», НЕ романтический герой! А вот сказать про описанное выше «романтическая сцена» вполне допустимо. Не понять нам великий и могучий русский язык…
4. «Эпичные ресницы» – это как?!
Эпос эпичный? / Фото: naukatv.ru
Поколение примерно 30+, вероятно, помнить рекламный ролик туши для ресниц, которая позволяла одним взмахом суперкисточки добиться «ЭПИЧНЫХ ресниц». Странный выбор прилагательного… Зрители-филологи презрительно закатывали глаза, а не имевшие филологического образования и вовсе могли не понять, что это вообще такое – «эпичные ресницы»…
Придётся начать со слова «эпический» – «имеющий отношение к эпосу» (к роману, эпопее и другим жанрам эпоса). Античный эпос всегда рассказывал о чём-то очень значимом, величественном, героическом, поэтому у более широкого по сфере употребления слова «эпичный» схожее значение: это нечто значимое, монументальное, преисполненное героизма. Оба слова желательно употреблять как термины, они мало подходят для разговорной речи. С небольшой натяжкой можно сказать «это был эпичный момент футбольного матча». Но «эпичные (=«преисполненные героизма»?!) ресницы»? Лучше не портить себе репутацию грамотного человека.
5. Трагически/трагичный
Cошло с подмостков театральных. / Фото: freepik.com
«Трагический» и «трагичный» не всегда одно и то же. Чтобы «трагический» и «трагичный», стали синонимами, им нужно общее значение «внушающий ужас, страшный», «свидетельствующий о глубоком страдании». Вполне грамотные варианты:
• «Трагическая гибель / событие» = «ужасная гибель / событие»,
• «трагически одинок» = «ужасно одинок», «глубоко страдающий от одиночества».
Всё, что имеет отношение к жанру трагедии, – только «трагичеСКий». Нельзя сказать «трагичный актёр / трагичная актриса», «у него трагичный талант», «у меня трагичная роль в этом спектакле».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии