10 продуктов, которые не стоит покупать впрок – они испортятся раньше, чем кажется

Одним из самых частых советов, которые мы слышим от наших мам и бабушек связан с закупкой продуктов впрок. С одной стороны, родственников можно понять, ведь они пережили дефицит и бесконечные очереди, но с другой – не все продукты долго хранятся. А иногда подводят даже те, от которых мы этого совсем не ожидаем. Novate.ru рассказывает, какая еда может портиться прямо сейчас, пока вы читаете эту статью.
1. Мясная нарезка
Нарезка, в отличие от цельного куска мяса, не хранится долго. / Фото: fresh-mania.com
Многие хозяйки искренне считают, что мясная нарезка может храниться в холодильнике не одну неделю. Однако здесь кроется подвох. Если вы покупаете цельный кусок ветчины или солонины, он действительно может подождать дней десять, пока вы о нем вспомните. Но как только мяса нарезают ломтиками, в нем запускаются сложные процессы распада, и даже качественная вакуумная упаковка не может остановить их. Поэтому максимальный срок хранения нарезки – 5-6 дней с момента вскрытия. И уж точно не стоит использовать для бутерброда кусочек мяса или колбасы, который стал скользким или приобрел запах уксуса.
2. Соусы
Кетчуп и горчица в открытом виде относятся к скоропортящимся продуктам. / Фото: shop.alem.ws
Когда мы видим в магазине соусы по акции, сразу появляется желание забить ими треть холодильника, ведь майонезы и кетчупы точно не бывают лишними в квартире. Однако не стоит забывать, что как только вы открыли упаковку с соусом, срок его хранения сокращается в несколько раз. С каждым днем в нем будет появляться все больше микробов и бактерий, которые могут привести к появлениям различных заболеваний. Открытый магазинный соус может храниться от трех дней до четырех недель – точный срок годности необходимо смотреть на упаковке.
На заметку: Ориентируйтесь на то, как члены ваши семьи относятся к подобным заправкам. Если вы ежедневно готовите для них салаты с майонезом, то долго он у вас в холодильнике точно не простоит.
3. Чеснок
Почищенный чеснок нельзя хранить в холодильнике. / Фото: mrfilin.com
Неожиданно, но факт: даже такой неприхотливый, на первый взгляд, овощ, как чеснок, нуждается в правильном хранении. В частности, он должен лежать в сухом темном месте при комнатной температуре. Как вы понимаете, холодильник таковым не является. А если вы привыкли класть туда очищенный, но не использованный зубчик, проблем становится еще больше. В этом случае чеснок не только быстро портится, но также выделяет токсичный газ, который быстро делает его непригодным для употребления. По-хорошему, овощ нужно использовать в первые два часа после того, как вы его почистили, если планируется употребление в сыром виде, например, в салат. А если чеснок потемнел, его сразу нужно выбросить.
4. Дрожжи
Срок годности дрожжей зависит от их вида. / Фото: budvtemi.com
Многие забывают, что дрожжи состоят из одноклеточных грибов, которые стареют и умирают, как и любые живые организмы. Если вы предпочитаете делать опару из сухих моментальных дрожжей в гранулах, то после вскрытия они будут пригодны для использования двое суток. Однако есть способ продлить срок их годности. Для этого переложите дрожжи в стеклянную банку, плотно закройте ее и отправьте в холодное место. В этом случае они смогут храниться без потери качества около двух недель. Для сухих активных дрожжей сроки другие: после открытия они смогут простоять около месяца, но лишь в том случае, если будут храниться в плотно закрытой стеклянной емкости на полке холодильника.
Самый маленький срок хранения у быстродействующих дрожжей, так как в их составе около 40% влаги. После того, как вы открыли упаковку, их нужно сразу использовать, иначе продукт потеряет исходное качество. Закрытые дрожжи можно хранить месяц-полтора, но только в холодном месте.
5. Орехи
Орехи со временем становятся прогорклыми. / Фото: zhenskietainy.ru
Из-за того, что в состав орехов входит большое количество натуральных масел, со временем они становятся прогорклыми. К тому же данный продукт может покрываться бесцветной плесенью, которая не имеет вкуса и запаха, а потому абсолютно незаметна. Если вы будете регулярно употреблять продукт, зараженный грибками, это может привести к появлению и развитию онкологических заболеваний. Поэтому не затягивайте с употреблением орехов и не храните их на полке шкафчика месяцами. Обязательно уточняйте у продавцов дату завоза, а если на продукте появился налет – выбрасывайте в мусорное ведро. Для примера: срок годности кешью составляет четыре недели, арахиса – восемь-десять, кедровых орехов – двенадцать.
6. Кофе
Зерновой кофе легко впитывает посторонние запахи. / Фото: coffeved.ru
Любители бодрящего напитка, возьмите на заметку: из-за неправильного хранения зерновой кофе очень быстро теряет полезные свойства и аромат. Так как он легко впитывает влагу и любые посторонние запахи, его нужно хранить в плотно закрытой банке или вакуумных контейнерах вдали от солнечного света. Молотый кофе такой же капризный. После открытия его следует пересыпать в герметичную упаковку и поставить в холодильник. Таким образом вы сможете продлить срок его годности.
7. Масла
По истечению месяца масло можно использовать только для жарки. / Фото: myuspehlife.ru
Еще один капризный продукт, который по мнению многих хозяек входит в категорию «вечных». Дело в том, что оно останется пригодным для употребления только в том случае, если не будет контактировать с кислородом, находиться в тепле, на свету, страдать от перепада температурю кроме того, оно не должно оставаться в открытом состоянии больше 30 дней. Оливковое масло спустя месяц после вскрытия может использоваться исключительно для жарки продуктов, а остальные виды – только в косметических целях, например, для приготовления масок.
8. Мука
Мука не терпит перепадов температур. / Фото: infourok.ru
Здесь все сложно. По факту, мука может стоять в закрытой упаковке до десяти лет, но только при соблюдении всех условий. Так, например, ее стоит хранить при 15°C, а также не допускать перепадов температур, в ходе которых внутри образуется влажности и конденсат. Это не только приводит к порче муки – внутри появляются насекомые и плесневые грибки. Не стоит забывать, что жучки, которые поселились в упаковке, могут навредить не только продукту, но также кухонной мебели, и избавиться от них будет весьма непросто. Лучше предотвратить возникновение подобных ситуаций и не хранить в шкафчиках по двадцать килограммов муки.
9. Специи
Специи со временем теряют полезные свойства. / Фото: hochu.ua
Пряности отличаются не меньшим коварством, чем мука. Хранить годами можно разве что ванилин, так как его срок хранения весьма внушительный. А вот карри, куркума, перец, сушеная петрушка или чеснок не могут похвастаться бессмертием. Со временем они становятся практически безвкусными и перестают приносить пользу организму. Максимум, на что хватает большинства специй – это полгода хранения. Поэтому не стоит покупать пряности в привлекательных стограммовых бутылках – скорее всего они испортятся раньше, чем вы используете хоты бы половину емкости. Кроме того, приправы расходуются понемногу, поэтому лучше ограничиваться упаковками по 25-30 граммов.
10. Шоколад
После хранения в холодильнике на шоколаде появляется белый налет. / Фото: thesun.co.uk
Далеко не все люди предпочитают покупать шоколад и сразу съедать его. Некоторые предпочитают покупать пять-шесть плиток по акции и отправлять в холодильник, чтобы они не таяли и лучше хранились. Н такой поступок является ошибкой – когда вы достаете лакомство из холодильника, вырабатывается конденсат, который растворяет часть сахара и оставляет на поверхности шоколада белый налет. Нет, это не значит, что батончик нельзя есть, но из-за холода батончик может потерять насыщенный вкус. По крайней мере так считают многие владельцы шоколадных производств, в частности, Люк Оуэн Смит.
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