10 продуктов, которые не стоит покупать впрок – они испортятся раньше, чем кажется

1. Мясная нарезка

Нарезка, в отличие от цельного куска мяса, не хранится долго. / Фото: fresh-mania.com

2. Соусы

alem.ws Кетчуп и горчица в открытом виде относятся к скоропортящимся продуктам. / Фото: shop.alem.ws

3. Чеснок

Почищенный чеснок нельзя хранить в холодильнике. / Фото: mrfilin.com

4. Дрожжи

Срок годности дрожжей зависит от их вида. / Фото: budvtemi.com

5. Орехи

Орехи со временем становятся прогорклыми. / Фото: zhenskietainy.ru

6. Кофе

Зерновой кофе легко впитывает посторонние запахи. / Фото: coffeved.ru

7. Масла

По истечению месяца масло можно использовать только для жарки. / Фото: myuspehlife.ru

8. Мука

Мука не терпит перепадов температур. / Фото: infourok.ru

9. Специи

Специи со временем теряют полезные свойства. / Фото: hochu.ua

10. Шоколад

После хранения в холодильнике на шоколаде появляется белый налет. / Фото: thesun.co.uk