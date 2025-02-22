Как во времена Шерлока Холмса отдыхали от семьи и забот английские аристократы

Английские клубы для джентльменов – зачем они были нужны

В конце XIX века в Лондоне было несколько сотен клубов для джентльменов, но и в XX веке они сохраняли популярность

Кто попадал в клубы

В сериале о Шерлоке Холмсе показан клуб, в комнатах которого запрещались разговоры. Источник: pinterest.com

Внутри одного из лондонских клубов, наши дни. Источник: commons.wikimedia.org

Традиция, которая обещает сохраняться еще долго

Слева - здание одного из старейших клубов в Лондоне, Boodle's

Интерьеры клубов примерно соответствовали обстановке в богатых домах аристократов. Источник: pinterest.com