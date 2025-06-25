Забавные автомобили прошлого века, которые сегодня вызывают улыбку

С момента создания первого автомобиля и до наших дней было выпущено огромное количество разнообразных моделей, да и сегодня производители не снижают темп. Ежегодно вниманию покупателей предлагаются разнообразные новинки – более мощныеhttp://vs-t.ru/zabavnye-avtomobili-proshlogo-veka-kotorye-segodnya-vyzyvayut-ulybkuhttp://vs-t. более технологичные, более стильные. В истории автопрома были разные модели – какие-то красивые, какие-то не очень, а некоторые автомобили прошлого века даже вызывают улыбку своим комичным видом.





1. Messerschmitt KR200 (1955-1964)

2. BMW Isetta (1955-1962)

3. Peel P50 (1963-1964, 2010-по настоящее время)

4. Myers Motors NmG (1999-2003, 2005-по настоящее время)

5. Bond Bug (1970-1974)

6. Twike (1986-по настоящее время)

7. Diahatsu Midget (1957-1972, 1996-2002)