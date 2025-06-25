Забавные автомобили прошлого века, которые сегодня вызывают улыбку

С момента создания первого автомобиля и до наших дней было выпущено огромное количество разнообразных моделей, да и сегодня производители не снижают темп. Ежегодно вниманию покупателей предлагаются разнообразные новинки – более мощныеhttp://vs-t.ru/zabavnye-avtomobili-proshlogo-veka-kotorye-segodnya-vyzyvayut-ulybkuhttp://vs-t. более технологичные, более стильные. В истории автопрома были разные модели – какие-то красивые, какие-то не очень, а некоторые автомобили прошлого века даже вызывают улыбку своим комичным видом.
1. Messerschmitt KR200 (1955-1964)
Несмотря на свою миниатюрность и мощность всего 9,9 л.с. Messerschmitt KR200 развивал скорость 90 км/час. /Фото: m.media-amazon.com Название Мессершмитт прочно ассоциируется с авиационной техникой – компания создавала истребители и бомбардировщики для немецкой армии. После поражения Германии во Второй мировой войне и запрета на производство самолетов, фирма переключилась на выпуск моторных транспортных средств. KR200 была построена на базе мотоколяски Fend Flitzer, а посадка в салон осуществлялась через откидную дверь, как у самолетного фюзеляжа. Модель имела три колеса, два сиденья, расположенные одно за другим, и руль, похожий на велосипедный. Интересный факт от Novate.ru: Чтобы заявить о своей модели и подтвердить ее надежность компания выставила Messerschmitt KR200 на гоночную трассу в 1955 году. Для участия в гонках двигатель был модифицирован, а кузов спроектирован с учетом аэродинамики.
2. BMW Isetta (1955-1962)
BMW Isetta сыграла колоссальную роль в развитии компании, став спасательным кругом от банкротства. /Фото: pictures.topspeed.com В истории легендарного автомобильного концерна была и такая необычная модель, как BMW Isetta с забавным обликом, похожим на пузырь. Когда после окончания Второй мировой войны фирма пришла в упадок, именно производство Изетты помогло поправить финансовое положение. Автомобиль выпускался в Италии, и BMW купила права на его производство. Машина была рассчитана на двух человек и имела всего одну дверь, расположенную со стороны капота, причем руль выдвигался вместе с дверью.
3. Peel P50 (1963-1964, 2010-по настоящее время)
Хотя Peel P50 выглядит как игрушка, он ездит, пусть и со скоростью не выше 61 км/час. /Фото: assets.newatlas.com Этот малыш считается самым маленьким автомобилем в мире. Он рассчитан лишь на одного человека и максимум на одну сумку с вещами, больше не позволяют его миниатюрные размеры. Трансмиссия автомобиля не имеет задней передачи, так что при заезде в узкий тупик остается только выйти и развернуть его вручную. Причем это не вызовет никаких трудностей, так как машина весит всего 59 кг. В это сложно поверить, но автомобиль действительно поражает своими микроскопическими размерами. Всего в 60-тых годах было выпущено 47 экземпляров, но в наше время сохранилось только 26 оригинальных моделей. В 2010 году британская компания возобновила выпуск Peel P50. Познавательный факт от Novate.ru: В 2016 году на аукционе Sotheby’s одним из лотов был автомобиль Peel P50 1964-го года выпуска. Он ушел с молотка за сумму в 176 тысяч долларов, превысившую заявленную первоначальную стоимость в 30 раз.
4. Myers Motors NmG (1999-2003, 2005-по настоящее время)
Myers Motors NmG развивает скорость до 115 км/час. /Фото: elfnet.hu Этот забавный автомобиль разрабатывался для одиночных поездок на работу или за покупками. Внешне он чем-то напоминает туфельку или птичку-невеличку. Первоначальная модель называлась Corbin Sparrow, и всего было выпущено примерно 300 машин. После банкротства компании Corbin Motors в 2004 году права на производство приобрела компания Myers Motors, а модель получила название NmG (No more Gas). Наименование можно перевести как «Нет больше газу», как впрочем, и бензину, так как модель ездит на электродвигателе. Внутри машинка довольно уютная – сиденье регулируемое, в приборной панели есть разъемы питания для мобильных устройств и даже имеется небольшой багажник для размещения покупок. Большого распространения модель не получила, вероятно из-за своей высокой стоимости, более 30 тыс. долларов.
5. Bond Bug (1970-1974)
Bond Bug разгоняется до 126 км/час. /Фото: midlifecarisis.com Двухместный британский миникар разрабатывался с прицелом на молодежную аудиторию, что сказалось на его облике. Силуэт машины был схож со спортивными автомобилями своим очень низким профилем и сильным наклоном лобового стекла. Несмотря на небольшие размеры, каждый автомобиль комплектовался запасным колесом. Цвет тоже отражал нацеленность на молодежь ¬– все Bond Bug блистали ярко-оранжевым оттенком, за исключением одной небольшой партии в 6 экземпляров. Эти машины были окрашены в белый цвет по заказу компании Rothmans, которая использовала их в рекламе своей табачной продукции. Всего было выпущено 2270 таких машин.
6. Twike (1986-по настоящее время)
Twike: два в одном – мобильное транспортное средство и тренажер. /Фото: theflashlist.com Twike был разработан группой швейцарских студентов для Всемирной выставки 1986 года в Ванкувере, Канада. Это интересный гибрид велосипеда и электромобиля – его электродвигатель объединен с педальным приводом. Автомобиль предлагается с батареями разных размеров и может перевозить двух человек и небольшой груз. Так, Twike 5 с самой маленькой батареей проедет на одном заряде 150-250 км и может развить скорость до 120 км/час. Дальность электромускулогибрида с самым большим аккумулятором – 300-500 км, а максимальная скорость – 190 км/час. А если еще и крутить педали по время движения, то пробег без подзарядки увеличивается и бонусом идет подтянутая физическая форма. К фитнесу может приобщиться и пассажир, для него также предусмотрены педали.
7. Diahatsu Midget (1957-1972, 1996-2002)
Diahatsu Midget – трудолюбивый малыш, юрко пробирающийся сквозь пробки на дорогах. /Фото: gtplanet.net Мини-размерами отличились не только личные транспортные средства, но и грузовики. Японская компания Diahatsu в 1957 году выпустила трехколесный одноместный грузовичок. Первоначальная версия была без двери, но в процессе модернизации был установлен более мощный двигатель, добавлены двери и увеличена грузоподъемность с 300 до 350 кг. Второе поколение Midget II получило уже 4 колеса. Грузовичок использовался для курьерской доставки, владельцами баров для перевозки бочонков, а также для передвижения по производственным цехам. Так, партии Diahatsu Midget закупали для своих заводов компании Boeing и Lockheed.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии