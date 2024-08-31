Сиеста всем: 8 правил сна после полудня для долгой и здоровой жизни

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 1: знать меру

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 2: сон по расписанию

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 3: заряд кофеина

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 4: найдите тихое, темное место и примите горизонтальное положение

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 5: правильная температура

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 6: растяжка

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 7: отправляйтесь на прогулку после пробуждения

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше

Правило 8: не переживайте, если не получается уснуть

8 правил сна после полудня: как вздремнуть днём и почувствовать себя лучше