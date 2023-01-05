С нами не соскучишься!

8 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Андрухов
    ,Андерсен писал просто сказку, а "мыслители" накрутили.Почему сказка «Сн...
  • Андрей Андрухов
    Наворочено то, куча хлама. И ведь всё это недостоверно и притянуто за уши. Может.Почему сказка «Сн...
  • Александр Ширай
    Все сказки романтического периода великолепны и глубоки. Вспомним, например, такого писателя как Гофман, которого дет...Почему сказка «Сн...

Человек — самый жирный примат

Бонобо, шимпанзе и другие наши меньшие (и почти родные) братья проводят большую часть жизни на деревьях и под ними, собирая сочные фрукты и листья. Этот образ жизни мог показаться райским уже первым предкам людей, вынужденным непрерывно скитаться по саванне с ее жарким климатом и пересеченным ландшафтом. Но именно эти жесткие условия создали нас как вид — разумных, прямоходящих, обладающих языком, выносливых и… жирных приматов.

Человек — самый жирный примат

 


Больше трех десятилетий продолжалось исследование ученых из США, занимавшихся поиском и препарированием свежих трупов бонобо в разных зоопарках мира. Надо сказать, что иногда эти обезьяны вполне по-человечески страдают от ожирения, которое особенно часто встречается при содержании их в неволе. Однако и этот фактор не помешал исследователям обнаружить весьма значимые различия в составе их и нашего организмов.

Так, вес кожи у них составляет от 10 до 13% от массы всего тела против в среднем 6% у людей. «Утончение» кожи у нашего вида, по мнению авторов, могло развиться одновременно с нашей замечательной способностью потеть, сохраняя комфортную температуру организма в жару.

Но самые заметные различия проявились при подсчете содержания жира: у людей на него приходится от 36% (у женщин) до 20% (у мужчин) массы тела, тогда как у самок бонобо — только 4%, а у самцов — почти 0%. Ожирение, по мнению ученых, повышало выносливость ранних Homo, позволяя им лучше переживать периоды засухи и недостатка пищи.

Изменения коснулись и распределения мускулов: у людей основная их масса смещена в нижнюю часть тела, ближе к ягодицам и ногам. Что неудивительно, учитывая прямохождение. И все это было задолго до заметных стадий укрупнения мозга. Получается, что ожирение — это очень по-человечески!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Человек — самый жирный примат

И не забудьте:
Человек — самый жирный приматПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх