Человек — самый жирный примат

Больше трех десятилетий продолжалось исследование ученых из США, занимавшихся поиском и препарированием свежих трупов бонобо в разных зоопарках мира. Надо сказать, что иногда эти обезьяны вполне по-человечески страдают от ожирения, которое особенно часто встречается при содержании их в неволе. Однако и этот фактор не помешал исследователям обнаружить весьма значимые различия в составе их и нашего организмов.
Так, вес кожи у них составляет от 10 до 13% от массы всего тела против в среднем 6% у людей. «Утончение» кожи у нашего вида, по мнению авторов, могло развиться одновременно с нашей замечательной способностью потеть, сохраняя комфортную температуру организма в жару.
Но самые заметные различия проявились при подсчете содержания жира: у людей на него приходится от 36% (у женщин) до 20% (у мужчин) массы тела, тогда как у самок бонобо — только 4%, а у самцов — почти 0%. Ожирение, по мнению ученых, повышало выносливость ранних Homo, позволяя им лучше переживать периоды засухи и недостатка пищи.
Изменения коснулись и распределения мускулов: у людей основная их масса смещена в нижнюю часть тела, ближе к ягодицам и ногам. Что неудивительно, учитывая прямохождение. И все это было задолго до заметных стадий укрупнения мозга. Получается, что ожирение — это очень по-человечески!
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