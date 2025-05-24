Насколько жизнеспособен вирус гриппа

Грипп – страшный враг человечества. И опасен он осложнениями, которые порой приводят к самым тяжким последствиям и от которых ежегодно умирает в России около 36 000 человек. Ежегодная, а в частности в нашей стране еще и бесплатная, сезонная вакцинация до сих пор остается самым надежным способом профилактики, даже если учитывать тот факт, что несоответствие состава «устаревшей» вакцины вечно мутирующим клеткам могут несколько снижать ее эффективность.

Распространение вирусов Грипп передается тремя способами:



Прямой контакт с больным (например, при рукопожатии или поцелуе)



Опосредованный контакт (через ручку двери или пользование общим полотенцем)



Воздушно-капельный (не только, когда больной кашляет и чихает на всех вокруг, но даже просто выдыхает зараженный воздух, так что нахождение в одном помещении с «тихим» источником тоже может быть опасно)



Как уменьшить вероятность распространения вируса

Удаление вируса гриппа с поверхностей:



Просто протирайте поверхности , к которым чаще всего прикасаетесь (дверные ручки, столы, кнопки лифта и смесители). Обычные чистящие средства на спиртовой основе эффективны для инактивации гриппа.

Само собой классикой остается частое мытье рук, что также поможет уменьшить передачу при прямом и косвенном контакте.

Кашель и чихание в рубашку, а не в ладошки, — это тоже прекрасный способ не допустить путешествия инфекции по воздуху и оседания на поверхностях.



Удаление вируса гриппа из воздуха:



Увеличение циркуляции воздуха в помещении может привести к частичному улетучиванию вирусов гриппа и таким образом снизить их концентрацию в помещении. Любые способы увеличения циркуляции воздуха будут при этом эффективны: включенные вытяжки, потолочные и напольные вентиляторы, кондиционеры, встроенные системы, и, конечно же, открытие окон и дверей.

Очистители воздуха, предназначенные для удаления частиц, также должны быть эффективными для удаления вирусов из воздуха, хотя пока что эти данные не проверялись. Очиститель с HEPA-фильтрами и высокой скоростью потока удалит большинство частиц.

Хирургические маски особенно полезны, если их носят больные люди. Эта преграда поможет не дать зараженному человеку распространять вирусы, поскольку, как уже было показано, они выделяются вместе с дыханием. Если здоровый человек попал в компанию к подозреваемым в ношении вируса, то хирургическая маска может защитить от заражения, только если будет плотно облегает. Но ежели маска далеко не противогаз и зазоры больше размера вируса гриппа, то можете не переводить продукцию – это абсолютно бесполезно.

