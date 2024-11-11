Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Средний вес человека — 62 кг. Но, конечно, в разных странах мира эта цифра своя. Существует множество причин, почему средний показатель значительно меняется в зависимости от страны, среди них — уровень жизни и экология. Итак, нам стало интересно, где же люди весят больше всего. И меньше.
Канада
На фото: Абитиби-Темискаминг, Квебек.
Женщины — 68 кг.
Мужчины — 80 кг.
США
На фото: горный хребет Адирондак в восточной части штата Нью-Йорк.
Мужчины — 88 кг.
Женщины — 75 кг.
Япония
Мужчины — 61 кг.
Женщины — 51 кг.
Германия
На фото: Новый дворец в Потсдаме.
Мужчины — 82 кг.
Женщины — 68 кг.
Вьетнам
Мужчины — 58 кг.
Женщины — 45 кг.
Бразилия
На фото: город Сальвадор.
Мужчины — 73 кг.
Женщины — 63 кг.
Великобритания
Мужчины — 84 кг.
Женщины — 69 кг.
Бангладеш
На фото: укрепленная крепость Лалбагх в столице страны Дакке.
Мужчины — 56 кг.
Женщины — 43 кг.
Чили
На фото: фестиваль Фиеста-де-ла-Тирана в честь святой Девы Кармен.
Мужчины — 77 кг.
Женщины — 68 кг.
Австралия
Мужчины — 85 кг.
Женщины — 70 кг.
Эфиопия
Мужчины — 59 кг.
Женщины — 47 кг.
Хорватия
На фото: город Ровинь.
Мужчины — 86 кг.
Женщины — 63 кг.
Южная Корея
Мужчины — 69 кг.
Женщины — 57 кг.
Северная Корея
На фото: студентка Университета имени Ким Ир Сена.
Мужчины — 59 кг.
Женщины — 47 кг.
Россия
Мужчины — 73 кг.
Женщины — 69 кг.
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