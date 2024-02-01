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Советы по выращиванию томатов дома

Выращивать вкусные ароматные томаты можно даже без своего огорода. Выбрав подходящие сорта, получить богатый урожай можно на подоконнике или стеллажах.
Комнатные томаты не нуждаются в сложном уходе, главное — следовать элементарным правилам, благодаря которым получится добиться отличного результата.
Для выращивания комнатных томатов рекомендуется использовать горшки объемом 1 литр, которые будут сдерживать рост кустика, что поможет увеличить количество завязей.


Основные рекомендации по выращиванию



Если завязи начали желтеть и опадать, 1 раз в неделю опрыскивайте томаты раствором, состоящим из 1 грамма монокалийфосфата и 1 л воды.
Пожелтение листьев может наблюдаться из-за неправильного полива, а также из-за распространенного заболевания — фитофторы. В этом случае необходимо убедиться в том, что томатам хватает влаги, а также провести обработку посадок от фитофторы.



Для подкормки томатов лучше всего использовать полностью органическое средство — куриный помет. Использовать куриный помет необходимо в половинчатой концентрации (по сравнению с указанной на упаковке), это поможет избежать гибели корней молодых кустиков.



Важно! Используемые органические подкормки не должны содержать большое количество азота, в противном случае кустики будут сильно вытягиваться, а их урожайность снизится.
Сделать томаты более сладкими поможет подкормка с сульфатом магния, которую необходимо вносить 1 раз в две недели.
Эти простые советы помогут без труда получить хороший урожай домашних томатов.


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Томатывыращивание

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