Советы по выращиванию томатов дома

Выращивать вкусные ароматные томаты можно даже без своего огорода. Выбрав подходящие сорта, получить богатый урожай можно на подоконнике или стеллажах.

Комнатные томаты не нуждаются в сложном уходе, главное — следовать элементарным правилам, благодаря которым получится добиться отличного результата.

Для выращивания комнатных томатов рекомендуется использовать горшки объемом 1 литр, которые будут сдерживать рост кустика, что поможет увеличить количество завязей.







Основные рекомендации по выращиванию

Если завязи начали желтеть и опадать, 1 раз в неделю опрыскивайте томаты раствором, состоящим из 1 грамма монокалийфосфата и 1 л воды.Пожелтение листьев может наблюдаться из-за неправильного полива, а также из-за распространенного заболевания — фитофторы. В этом случае необходимо убедиться в том, что томатам хватает влаги, а также провести обработку посадок от фитофторы.Для подкормки томатов лучше всего использовать полностью органическое средство — куриный помет. Использовать куриный помет необходимо в половинчатой концентрации (по сравнению с указанной на упаковке), это поможет избежать гибели корней молодых кустиков.Важно! Используемые органические подкормки не должны содержать большое количество азота, в противном случае кустики будут сильно вытягиваться, а их урожайность снизится.Сделать томаты более сладкими поможет подкормка с сульфатом магния, которую необходимо вносить 1 раз в две недели.Эти простые советы помогут без труда получить хороший урожай домашних томатов.