Как ускорить созревание компоста

Специальные добавки и правильная организация компостной кучи помогают ускорить процесс созревания компоста.
В качестве добавок используют бактериальные препараты, живых компостных червей и ускорители компоста.
Для активизации размножения микроорганизмов препараты разводят в отстоянной воде температурой +25 °C.
Виды и способы приготовления компоста
В зависимости от способа приготовления выделяют 3 вида компостной кучи:
Аэробный
Процесс компостирования длится от 2 месяцев до года. За разложение органики отвечают аэробные бактерии, которым нужен воздух, поэтому время от времени следует ворошить компостную кучу.
Анаэробный
Созреванию способствуют бактерии, которым не нужен воздух. Закладку производят в выкопанную в земле яму с застланным неперегнивающим материалом или зацементированным дном. После укладки зеленых растений, пищевых отходов, мелких веточек яму прикрывают пленкой и засыпают сверху землей.
ЭМ-компост
Эффективные микроорганизмы помогают компосту созреть быстрее. При закладке кучи каждый слой проливают ЭМ-концентратами, разведенными водой. Популярные препараты — «Экономик», «Комостелло», «Гуми-Оми Компостин». ЭМ-препараты являются обязательным элементом горячего компостирования.
Виды компоста по составу
В зависимости от закладываемых компонентов и итогового результата выделяют:
плодовый;
листовой; травяной компост.
Компост из листьев — самый лучший по питательному составу. Единственный минус — длительное созревание (6–12 месяцев). С применением ускорителей компоста можно сократить этот срок до полугода.
Создание компостника
Компостная яма — сооружение, предназначенное для созревания компоста. Ниже мы расскажем, как выбрать место для ее расположения и правильно приготовить компост.
Подходящее место для ямы
Поскольку в процессе гниения выделяется аммиак, рекомендуется располагать компостную яму вдали от жилого дома или хозяйственной постройки, а также на расстоянии не менее 30 м от колодца. Под прямыми солнечными лучами процесс разложения органики останавливается, увеличивается срок созревания компоста, поэтому участок, выбранный для компостной ямы, должен находиться в тени.
Нужный состав компонентов
Основными компонентами для укладки в яму являются скошенная трава и растительные остатки. Кроме этого, можно положить:
птичий помет;
опавшую листву;
золу;
жмых, очистки от овощей;
измельченные садовым шредером ветки и побеги малины;
опилки;
яичную скорлупу.Нельзя закладывать отходы рыбных и мясных продуктов, молоко, прокисшие блюда, фекалии домашних животных, содержимое биотуалета.
Правильная закладка кучи
Как ускорить созревание компоста? В первую очередь на сроки созревания влияет правильная закладка кучи. Гниение происходит только в условиях оптимальной влажности и температуры.
Правила закладки компостной кучи:
Чередовать сухие отходы (солома, опавшие листья, картофельные очистки, шелуха от лука) с зелеными (свежескошенная трава, ботва, подгнившие плоды). В зелени содержится много азота, а сухая прослойка не дает компосту слеживаться.
Свежие и сухие отходы использовать в равных количествах.
Во избежание уплотнения кучи твердые отходы обязательно чередовать с мягкими.
Ускорение созревания
Методы и приемы ускорения созревания компоста:
измельчение компонентов; добавление раствора дрожжей, готового перегноя, настоя из травы;
перемешивание для повышения доступа кислорода;
регулярное, но не избыточное увлажнение;
правильный расчет размеров при изготовлении компостника.
Маленькие кучи быстро пересыхают, большие созревают медленно и неравномерно. Оптимальный размер для быстрого созревания: высота — 1 м, ширина — 1 м, длина — от 1 м и более.
Чтобы быстрее достичь успеха, рекомендуется купить ускоритель созревания для компоста и проливать раствором каждый слой.
Препараты-ускорители
Ускорители компоста — это биологические препараты, действие которых основано на увеличении числа полезных микроорганизмов в компосте, что ускоряет его созревание. Другие преимущества ускорителей:
подавление болезнетворных микроорганизмов;
снижение концентрации тяжелых металлов;
насыщение компоста полезными элементами: калием, фосфором, азотом;
повышение способности поглощения растениями питательных веществ.
На рынке представлено множество средств для быстрого перегнивания компоста, но самые популярные из них:
«БиоМастер» — эффективное средство для компоста, содержащее целый комплекс питательных элементов, специальных ферментов и активных органических веществ.
«Компостин» — натуральный концентрированный препарат, в состав которого входят: ферментированная органика, микро- и макроэлементы, природный витамин «ГУМИ».
Биодеструкторы
Еще одна группа популярных препаратов — биодеструкторы, или ЭМ (эффективные микроорганизмы).
Чем полить компост для быстрого разложения:
«Байкал ЭМ» — концентрированная жидкость, которую нужно разводить водой в определенных пропорциях. Можно применять не только для ускорения созревания компоста, но и для подкормки почвы на даче;
«Восток ЭМ» — высококонцентрированный жидкий препарат (1 л средства хватит для приготовления 1 т компоста);
«ЭМ Бокаши» — средство для созревания компоста в порошковой форме, устраняет неприятный запах перегнивания органических остатков.Менее востребованные препараты (в силу более высокой цены) — «Возрождение», «Оксизин», «Эмбико».
Народные методы
Народные способы ускорения созревания компоста не уступают промышленным препаратам. Как ускорить созревание компоста народными средствами:
с помощью травяных настоев; раствором дрожжей;
измельчением, ворошением и частым поливом.
Во влажном компосте полезно наличие слизней, червей и мокриц.
Внешние признаки созревшего компоста
Сколько созревает компост? Главный признак готовности — температура: если куча не нагревается, значит, компост готов. Если заложить компост весной, осенью можно использовать его как органическое удобрение на огороде.
Признаки готовности:
однородность массы;
рыхлость и рассыпчатость;
запах земли или леса, без аммиака.
Нельзя передерживать перегной в компостной куче, так как созревшая масса быстро портится.
Что нельзя добавлять в компост
Запрещается закладывать в компостную яму:
отходы животного происхождения;
неразлагающийся мусор;
семена сорной растительности; фрукты и овощи с видимыми признаками заболеваний;
материалы с содержанием тяжелых металлов.
Проблемы созревания компоста и полезные секреты
Сроки созревания компоста могут растянуться в следующих случаях:
расположение кучи под прямыми солнечными лучами;
низкая или слишком высокая влажность;
отсутствие ворошения;
отказ от использования ускорителей.
Сроки созревания компоста летом и зимой различаются: в теплое время года гниение происходит быстрее, а в холодные месяцы, особенно при замораживании отходов, процесс затягивается, но после оттаивания идет очень быстро.
Полезные советы:
компост укладывайте послойно, чередуя сухие и влажные, мягкие и твердые материалы для улучшения доступа кислорода;
добавляйте равное количество мягких и твердых отходов. Такое пропорциональное соотношение позволяет уравновесить соотношение азота и углерода;
увлажняйте кучу в жаркий период — это предотвращает ее пересыхание; для ускорения созревания проливайте слои мочевиной (карбамидом).
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