Как ускорить созревание компоста

Специальные добавки и правильная организация компостной кучи помогают ускорить процесс созревания компоста.

В качестве добавок используют бактериальные препараты, живых компостных червей и ускорители компоста.

Для активизации размножения микроорганизмов препараты разводят в отстоянной воде температурой +25 °C.



Виды и способы приготовления компоста

Аэробный

Анаэробный

ЭМ-компост

Виды компоста по составу

Создание компостника

Подходящее место для ямы

Нужный состав компонентов

Правильная закладка кучи

Ускорение созревания

Методы и приемы ускорения созревания компоста:

Препараты-ускорители

Биодеструкторы

Народные методы

Внешние признаки созревшего компоста

Что нельзя добавлять в компост

Запрещается закладывать в компостную яму:

Проблемы созревания компоста и полезные секреты

В зависимости от способа приготовления выделяют 3 вида компостной кучи:Процесс компостирования длится от 2 месяцев до года. За разложение органики отвечают аэробные бактерии, которым нужен воздух, поэтому время от времени следует ворошить компостную кучу.Созреванию способствуют бактерии, которым не нужен воздух. Закладку производят в выкопанную в земле яму с застланным неперегнивающим материалом или зацементированным дном. После укладки зеленых растений, пищевых отходов, мелких веточек яму прикрывают пленкой и засыпают сверху землей.Эффективные микроорганизмы помогают компосту созреть быстрее. При закладке кучи каждый слой проливают ЭМ-концентратами, разведенными водой. Популярные препараты — «Экономик», «Комостелло», «Гуми-Оми Компостин». ЭМ-препараты являются обязательным элементом горячего компостирования.В зависимости от закладываемых компонентов и итогового результата выделяют:плодовый;листовой; травяной компост.Компост из листьев — самый лучший по питательному составу. Единственный минус — длительное созревание (6–12 месяцев). С применением ускорителей компоста можно сократить этот срок до полугода.Компостная яма — сооружение, предназначенное для созревания компоста. Ниже мы расскажем, как выбрать место для ее расположения и правильно приготовить компост.Поскольку в процессе гниения выделяется аммиак, рекомендуется располагать компостную яму вдали от жилого дома или хозяйственной постройки, а также на расстоянии не менее 30 м от колодца. Под прямыми солнечными лучами процесс разложения органики останавливается, увеличивается срок созревания компоста, поэтому участок, выбранный для компостной ямы, должен находиться в тени.Основными компонентами для укладки в яму являются скошенная трава и растительные остатки. Кроме этого, можно положить:птичий помет;опавшую листву;золу;жмых, очистки от овощей;измельченные садовым шредером ветки и побеги малины;опилки;яичную скорлупу.Нельзя закладывать отходы рыбных и мясных продуктов, молоко, прокисшие блюда, фекалии домашних животных, содержимое биотуалета.Как ускорить созревание компоста? В первую очередь на сроки созревания влияет правильная закладка кучи. Гниение происходит только в условиях оптимальной влажности и температуры.Чередовать сухие отходы (солома, опавшие листья, картофельные очистки, шелуха от лука) с зелеными (свежескошенная трава, ботва, подгнившие плоды). В зелени содержится много азота, а сухая прослойка не дает компосту слеживаться.Свежие и сухие отходы использовать в равных количествах.Во избежание уплотнения кучи твердые отходы обязательно чередовать с мягкими.измельчение компонентов; добавление раствора дрожжей, готового перегноя, настоя из травы;перемешивание для повышения доступа кислорода;регулярное, но не избыточное увлажнение;правильный расчет размеров при изготовлении компостника.Маленькие кучи быстро пересыхают, большие созревают медленно и неравномерно. Оптимальный размер для быстрого созревания: высота — 1 м, ширина — 1 м, длина — от 1 м и более.Чтобы быстрее достичь успеха, рекомендуется купить ускоритель созревания для компоста и проливать раствором каждый слой.Ускорители компоста — это биологические препараты, действие которых основано на увеличении числа полезных микроорганизмов в компосте, что ускоряет его созревание. Другие преимущества ускорителей:подавление болезнетворных микроорганизмов;снижение концентрации тяжелых металлов;насыщение компоста полезными элементами: калием, фосфором, азотом;повышение способности поглощения растениями питательных веществ.На рынке представлено множество средств для быстрого перегнивания компоста, но самые популярные из них:«БиоМастер» — эффективное средство для компоста, содержащее целый комплекс питательных элементов, специальных ферментов и активных органических веществ.«Компостин» — натуральный концентрированный препарат, в состав которого входят: ферментированная органика, микро- и макроэлементы, природный витамин «ГУМИ».Еще одна группа популярных препаратов — биодеструкторы, или ЭМ (эффективные микроорганизмы).«Байкал ЭМ» — концентрированная жидкость, которую нужно разводить водой в определенных пропорциях. Можно применять не только для ускорения созревания компоста, но и для подкормки почвы на даче;«Восток ЭМ» — высококонцентрированный жидкий препарат (1 л средства хватит для приготовления 1 т компоста);«ЭМ Бокаши» — средство для созревания компоста в порошковой форме, устраняет неприятный запах перегнивания органических остатков.Менее востребованные препараты (в силу более высокой цены) — «Возрождение», «Оксизин», «Эмбико».Народные способы ускорения созревания компоста не уступают промышленным препаратам. Как ускорить созревание компоста народными средствами:с помощью травяных настоев; раствором дрожжей;измельчением, ворошением и частым поливом.Во влажном компосте полезно наличие слизней, червей и мокриц.Сколько созревает компост? Главный признак готовности — температура: если куча не нагревается, значит, компост готов. Если заложить компост весной, осенью можно использовать его как органическое удобрение на огороде.Признаки готовности:однородность массы;рыхлость и рассыпчатость;запах земли или леса, без аммиака.Нельзя передерживать перегной в компостной куче, так как созревшая масса быстро портится.отходы животного происхождения;неразлагающийся мусор;семена сорной растительности; фрукты и овощи с видимыми признаками заболеваний;материалы с содержанием тяжелых металлов.Сроки созревания компоста могут растянуться в следующих случаях:расположение кучи под прямыми солнечными лучами;низкая или слишком высокая влажность;отсутствие ворошения;отказ от использования ускорителей.Сроки созревания компоста летом и зимой различаются: в теплое время года гниение происходит быстрее, а в холодные месяцы, особенно при замораживании отходов, процесс затягивается, но после оттаивания идет очень быстро.компост укладывайте послойно, чередуя сухие и влажные, мягкие и твердые материалы для улучшения доступа кислорода;добавляйте равное количество мягких и твердых отходов. Такое пропорциональное соотношение позволяет уравновесить соотношение азота и углерода;увлажняйте кучу в жаркий период — это предотвращает ее пересыхание; для ускорения созревания проливайте слои мочевиной (карбамидом).