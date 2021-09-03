Самодельная, простая и безотказная горелка, которая выручит в осеннем походе

Отправляясь на природу, особенно в осенний и зимний периоды, следует заранее позаботиться об огне. К сожалению, далеко не всегда подставляется возможным использовать в качестве источника света и тепла обычный костер. В таких ситуациях на помощь придет горелка. Бежать в магазин за ней вовсе не обязательно, простейший и в тоже время действенный образец можно сделать своими руками из подручных материалов.
Делаем из банки и картона вот такую конструкцию. /Фото: ya.ru.
Итак, данная горелка организована по принципу «черной свечки» (парафина с фитилем внутри металлической банки). Здесь принцип тот же, однако есть одно качественно отличие – получившееся пламя будет достаточным не только для освещения, но также для готовки и обогрева. Для создания горелки понадобится консервная банка высотой около 5 сантиметров, а также картон и несколько парафиновых свечей.
Плавим парафин и заливаем в горелку. /Фото: ya.ru.
Делается горелка просто и быстро. Сначала берем заготовленный картон и нарезаем его длинными полосками. Их ширина должна примерно совпадать с высотой банки, но не превышать его. Картонные заготовки скручиваем и вставляем в банк. Они будут нашим топливом для горения. Несколько картонных обрезков рекомендуется превратить в фитиль, чтобы было удобнее зажигать.
Вот и готово! /Фото: ya.ru.
Остался еще один важный шаг. Берем металлическую емкость, кладем в нее парафиновые свечи и растапливаем их. Когда парафин станет жидким, нужно очень осторожно залить его в горелку так, чтобы вещество заняло все щели и впиталось в картонную основу. Во время заливки главное не спешить. Остается подождать, пока парафин застынет.
Вот, собственно, и все! Горелка для похода готова. Размер горелки определяется ее назначением. Ее хочется готовить еду, нужно брать банку по больше. Единственным недостатком является то, что картон во время горения создает не очень приятный запах.
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