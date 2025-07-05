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Как в викторианскую эпоху создавали фотографии людей «без головы»



Появление фотографии в позапрошлом веке стало настоящий революцией в обществе - люди хотели запечатлеть себя, чтобы их изображение осталось в истории. Вот только через какое-то время делать простые фото было уже скучно, и тогда фотографы начали впервые экспериментировать с редактированием фото. Итог оказался неожиданным и впечатляющим: мастера викторианской эпохи научились создавать фото людей без головы.


Очередной странный тренд из викторианской эпохи. /Фото: factroom.ru

Очередной странный тренд из викторианской эпохи. /Фото: factroom.ru

 

Первым, кто научился делать фотографии с отделёнными головами, был английский фотограф и живописец родом из Швейцарии Оскар Густав Рейландер. Причём он не просто кого-то запечатлел, а создал настоящий прорыв в искусстве. А всё потому, что он задумал запечатлеть композицию в виде головы Иоанна Крестителя, которая лежала бы на тарелке. В результате ему всё-таки удалось воплотить концепцию в жизнь.
Голова Иоанна Крестителя на блюде - первое фото, сделанное по новой технологии. /Фото: wikipedia.org

Голова Иоанна Крестителя на блюде - первое фото, сделанное по новой технологии. /Фото: wikipedia.org

 

Интересный факт: люди викторианской эпохи были куда более религиозными и суеверными, чем сейчас. Поэтому даже когда безголовые портреты уже стали популярными, многие к ним относились настороженно, как к чему-то нечистому. Подобное отношение было и у натурщика, ставшего изобразившего голову Иоанна Крестителя. В итоге Рейландеру довелось на протяжении пары лет убеждать мужчину сняться в столь необычной роли, и, к счастью, ему всё-таки удалось.
Многие считали такие фото греховными или просто жуткими. /Фото: moya-planeta.ru

Многие считали такие фото греховными или просто жуткими. /Фото: moya-planeta.ru

 

Возможным подобное изображение стало благодаря многолетним экспериментам разных фотографов по работе с негативами.
В результате технология была реализована за счёт использования более длинной выдержки у фотографов, а также тестирования различных химикатов, которые используются для фото. Но главным залогом создания фотографий без головы стало освоение фотографами умения совмещать несколько негативов в пределах одного снимка.
Можно сказать, что эта технология была прародителем фотошопа. /Фото: extremal.mirtesen.ru

Можно сказать, что эта технология была прародителем фотошопа. /Фото: extremal.mirtesen.ru

 

На первых порах такой процесс был очень кропотливым и сложным, а фотографам приходилось корпеть над одним изображением часами. Однако они быстро приняли на вооружение новый метод, ведь тот пользовался огромной популярностью у потребителей. Соответственно, умельцы делать фото без головы неплохо зарабатывали, ведь стоили такие нетривиальные портеты недёшево.
По сюжету фото, мужчина отрубил себе голову и держит её, а у него отросла вторая. /Фото: wikipedia.org

По сюжету фото, мужчина отрубил себе голову и держит её, а у него отросла вторая. /Фото: wikipedia.org

 

Со временем люди стали усложнять композиции изображений с отделённым головами. Изначально настоящим писком моды стала фиксация якобы обезглавленного в результате убийства человека, причём собственноручно - для этого клиенту вручали нож или другой режущий инструмент. В итоге он держал в одной руке холодное оружие, а в другую брал собственную голову. Позднее, люди отказались от статики и простых поз, поэтому фотографии наполнялись сюжетом, а герои на фото находились в динамичных позах.

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иоанна крестителя
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