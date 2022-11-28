Когда появились мужские шляпы-цилиндры и почему они внезапно вышли из моды

Шляпа-цилиндр – один из самых странных и в то же время легко узнаваемых головных уборов прошлого. Редкий пример головного убора, который неожиданно появился, стремительно взлетел и почти незаметно для всех вышел из моды. Сложно поверить, но мода на цилиндры напрямую связана с двумя важными событиями в истории: Великой французского революцией и развитием двигателя внутреннего сгорания. Как все это соотносится – разберемся по порядку.
Резкой смене моды поспособствовала революция во Франции. |Фото: lifehacker.ru.
14 июля 1789 году парижская милиция и гвардия Санкюлоты берут крепостью-тюрьму Бастилию. Из-за глубочайшего экономического кризиса и перезревших общественных противоречий начинается Великая французская революция. Ведущая на тот момент страна континентальной Европы на 10 лет погружается в братоубийственный конфликт. В итоге французская монархия будет свергнута. Франция перевернет в своей истории еще один лист, начав писать историю на новом и чистом. Глубочайшие общественные изменения в стране: ликвидация закостенелого феодального строя и окончательный переход Франции к буржуазным отношениям, будут обречены найти отражение в культурной сфере. В том числе в моде.
Долгое время именно парижский двор был главным эталоном и законодателем европейском моды. Однако, когда не стало королевского двора, Франция утратила и положение главного европейского «модника». Так на смену «галантному веку» сначала придет ампирная мода, а затем и классическая викторианская. Откроется «форточка возможностей» для создания принципиально новых предметов гардероба и стилей.
На смену изящному рококо приходит строгий и утонченный ампир. |Фото: otr24.com.
Первые цилиндрические головные уборы с еще большими полями появились в Европе с начала 1790-х годов вместе с зарождением того самого ампирного стиля. Создателем же привычного нам классического цилиндра стал англичанин Джордж Даннедж, шляпный мастер из Мидлсекса. Свой новый головной убор из черного шелка, с высоким цилиндром и маленькими полями он представил в 1793 году. Правда какая-либо известность к новинке пришла только в 1797 году, когда в цилиндре в люди вышел английский галантерейщик Джон Хетерингтон. По не некоторым свидетельствам мужчина своим эпатажным головным убором произвел настоящий фурор.
Привычный всем цилиндр создают в Англии. |Фото: pikabu.ru.
К началу XIX века цилиндры все более активно входят в моду английского общества. Причем носят головные уборы как люди богатые, состоятельные и влиятельные, так и простые работяги. Для первых цилиндры шьют из дорогих материалов, в первую очередь из шелка. Вторые вынуждены довольствоваться обычным войлоком. В период с 1840 по 1850-е годы цилиндры набирают максимальную популярность в Старом Свете и наконец попадают за океан.
В середине 19 века цилиндры попадают за океан. |Фото: Банды Нью-Йорка.
В Америке главным популяризатором цилиндра становится президент Авраам Линкольн, который буквально не расстается с этим причудливым, но элегантным головным убором. Невероятная популярность цилиндров во всем западном мире объясняется тем, что его форма, фактура и цвет идеально подходят под предметы и стиль верхней мужской одежды, принесенной ампирным стилем: строгие сюртуки и классические пальто. А после 1965-го года и распространения викторианского стиля данный головной убор и вовсе стал неотъемлемой частью гардероба уважающего себя мужчины.
К началу XX века цилиндры сдают позиции котелкам. |Фото: vk.com.
Безжалостно погубили цилиндры автомобили. Появление первых автомобилей сразу же поставило под сомнение удобство и практичность использования данного головного убора. В машинах без верха эти причудливые шляпы просто срывало ветром, а в машинах с крышей цилиндры все равно приходилось снимать из-за размера. Постепенно почтенная публика начинает отказываться от классической ампирно-викторианской моды. В моду входят скромные и невысокие шляпы-котелки. А в 1910-х годах появляется и кепка, которая окончательно выводит из моды чудаковатые шляпы XIX столетия.
А с распространение авто окончательно сдают позиции перед кепками. ¦Фото: Острые козырьки.
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