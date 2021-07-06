4 крутых блюда из мандаринов, которые придутся по вкусу всему семейству и гостям

Зачастую, многие из нас привыкли есть мандарины в чистом виде, напрочь отметая любую возможность использовать данный плод в кулинарии. И очень зря. Сочные и ароматные, они идеально подходят для приготовления различных блюд: от напитков и коктейлей до маринадов, пирогов, салатов, мяса, слдостей, пудингов и многого другого.
<h2>1. Куриное филе в мандариновой глазури</h2>
Куриное филе в мандариновой глазури. \ Фото: chefmarket.ru.
Что может быть вкуснее нежнейшего куриного филе, поджаренного на сковороде до золотистой корочки? Только филе в мандариновой глазури. Сладковатый вкус, чарующий аромат и восхитительные кусочки мяса, что буквально тают на языке. И несмотря на то, что в азиатской кухне это блюдо считается фастфудом, тем не менее, оно достойно пристального внимания со стороны современной хозяйки, затеявшей приготовить романтический ужин или же попросту желающей порадовать семейство чем-то новым.
Ингредиенты:
• Охлаждённое куриное филе - 500 г;
• Сладкие мандарины без косточек - 3 шт;
• Классический соевый соус - 2 ст. л;
• Цветочный мёд - 2 ст. л;
• Рафинированное растительное масло - 2 ст. л;
• Мелкая соль - по вкусу;
• Паприка молотая - 1 ч. л;
• Приправа «Итальянские травы» - 2 ч. л;
• Смесь перцев - по вкусу;
• При желании можно добавить курагу - 5-6 шт;
• И чернослив - 5-7 шт.
Ингредиенты. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Филе вымыть под проточной водой;
• Обсушить бумажными полотенцами;
• При необходимости срезать с филе плёночку;
• После нарезать мясо равномерными кусочками примерно по 1 см;
• При желании можно оставить куриное филе целым;
• Затем мясо переложить в глубокую миску;
• Посолить, поперчить, добавить приправы, мёд, подсолнечное масло и соевый соус;
• Тщательно перемешать;
• И оставить на полчаса мариноваться;
• Разогреть сковороду;
• После выложить на неё кусочки мяса;
• И, помешивая, обжарить до едва золотистой корочки;
• После влить маринад и готовить на среднем огне, продолжая помешивать;
• Мандарины очистить, избавить от перепонок и разобрать на дольки;
• Затем добавить их к курице;
• Накрыть крышкой и тушить 5-7 минут, чтобы кожица на дольках не полопалась;
• После снять крышку и обжарить куриное филе с мандаринами примерно 1 минуту;
• Готовое филе подавать горячим;
• Но как вариант - это блюдо можно подавать и холодным, в качестве закуски.
2. Салат с мандаринами
Салат со свеклой и мандаринами. \ Фото: vlasno.info.
Даже самый обычный салат из свеклы или же тыквы заиграет новыми красками, если в него добавить сочные дольки ароматного мандарина.
Рецепт № 1 со свеклой
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера – 3 шт;
• Мандарин – 3 шт;
• Соевый соус – 1 ст. л;
• Растительное масло – 2 ст. л;
• Зелень – ½ пучка;
• Соль, перец – по вкусу.
Оригинальный салат. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Свеклу тщательно вымыть;
• Затем отварить в слегка подсоленной воде примерно 30 минут;
• Дать ей остыть, а после очистить;
• И нарезать ломтиками (или слайсами);
• Переложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Взбрызнуть маслом;
• Посолить и поперчить;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут (до образования румяной корочки);
• Мандарины очистить;
• Разобрать на дольки;
• Снять белую кожицу оставляя только мякоть;
• Переложить в глубокую миску;
• Добавить запечённую свеклу;
• Сдобрить соевым соусом и оливковым маслом;
• Перемешать;
• Подавать к столу с мелко нарубленной зеленью.
Рецепт № 2 с тыквой
Тёплый салат с тыквой и мандаринами. \ Фото: google.com.ua.
Ингредиенты:
• Тыква – 700 г;
• Мандарин – 4 шт;
• Шпинат – 6 ст;
• Клюква сушёная – ¼ стакана;
• Розмарин – 3 ч. л;
• Оливковое масло – 4 ст. л;
• Соль, перец – по вкусу.
Вкусно и полезно. \ Фото: ctc.ru.
Способ приготовления:
• Тыкву вымыть;
• Очистить;
• Избавить от семян;
• Мякоть нарезать небольшими кубиками или ломтиками;
• Заправить оливковым маслом;
• Розмарин промыть под проточной водой;
• Просушить;
• Крупно порезать;
• Нарезанную тыкву переложить на застеленный пергаментом противень;
• Посолить, поперчить и посыпать розмарином;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут (периодически помешивая);
• После достать из духовки и оставить остывать на 15 минут;
• Клюкву залить кипятком;
• Оставить на 30 секунд;
• Затем просушить её на бумажном полотенце;
• Три мандарина очистить;
• Снять белые перепонки;
• Мякоть нарезать кубиком;
• Или же разобрать на дольки;
• Из четвёртого мандарина выжать сок;
• Смешать его с солью, перцем, оливковым маслом и розмарином;
• Тщательно перемешать;
• В глубокой миске смешать запечённую тыкву, кусочки мандарина, нарезанный шпинат и клюкву;
• Заправить получившимся соусом;
• Аккуратно перемешать и подавать к столу.
3. Мандариновое суфле
Мандариновое суфле. \ Фото: google.ru.
Суфле - блюдо, о котором мечтает каждый ребёнок, и даже взрослый сладкоежка. Ведь его довольно просто и быстро приготовить, а взамен оно дарит восхитительное чувство праздника, сытости и, конечно же, удовольствия. Особенно, если основным его ингредиентом станут сладкие, сочные дольки любимого мандарина.
Ингредиенты:
• Мандарины - 4 шт;
• Печенье - 100 г;
• Настойка вишнёвая - 2 ч.л;
• Яйца - 4 шт;
• Сахар - по вкусу;
• Сливки густые - 150 мл;
• Ванильный сахар - щепотка;
• Йогурт фруктовый - 150 мл.
Очень нежное, воздушное и вкусное суфле. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Печенье измельчить в крошку;
• Мандарины очистить;
• Снять белую кожицу и перепонки;
• После нарезать на половинки;
• И переложить слоями в смазанную маслом форму;
• Полить вишнёвой настойкой;
• Дать настояться 5-7 минут;
• Яйца взбить с сахаром, сливками и ванильным сахаром;
• Получившуюся массу переложить в форму поверх мандарин;
• Отправить в разогретую до 200 градусов на 15 минут.
4. Говядина с мандариновым соусом
Говядина с мандариновым соусом. \ Фото: gotovlyvkusno.ru.
Современная кулинария предлагает огромное количество соусов под самые разные блюда, начиная с основных и заканчивая даже закусками. Однако одно блюдо, а именно - кусочки сочной говядины под абрикосом и дольками мандарина, действительно сможет удивить даже самых настоящих гурманов, на чьём столе побывали изыски из разных стран мира.
Ингредиенты:
• Говядина (телятина) - 500 г;
• Мандарин - 5 шт;
• Джем абрикосовый - 2 ст. л;
• Уксус винный белый - 2 ст. л;
• Соевый соус Kikkoman - 3 ст. л;
• Крахмал кукурузный - 1 ст. л;
• Соус чили острый - 0,5 ч. л;
• Чеснок -3 зубчика;
• Имбирь - 2 см;
• Кунжут для посыпки;
• Лук зелёный - 3 пера;
• Масло растительное для жарки.
Блюдо для истинных гурманов. \ Фото: ctc.ru.
Способ приготовления:
• Говядину вымыть, обсушить и нарезать тонкими кусочками;
• В миске смешать соевый соус с крахмалом;
• И залить им мясо;
• Перемешать;
• Оставить на 30 минут;
• Чеснок и имбирь измельчить;
• В сковороде хорошо разогреть растительное масло;
• Выложить мясо;
• Обжаривать на умеренно-сильном огне 6-7 минут;
• После переложить на блюдо;
• Снова разогреть масло и обжарить чеснок и имбирь 1-2 минуты;
• Из мандаринов выжать сок;
• Добавить абрикосовый джем, соус чили (самый острый), винный уксус и перемешать;
• Влить мандариновый соус и готовить при умеренном кипении, пока соус не начнет густеть;
• Вернуть в сковороду мясо;
• Готовить ещё 5-6 минут на умеренном огне;
• Готовое блюдо посыпать кунжутом и измельченным зелёным луком;
• Подавать к столу с отварным рисом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии